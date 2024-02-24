Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3119
Das ist die Art von Dingen, die ich meine. Ich habe es auf dem ersten Bildschirm, den ich gesehen habe. Gestern zwischen 15:00 und 16:00 Uhr.
Der neue Avatar ist fertig.
;)
Nein, ich habe mich nicht speziell mit diesem Thema beschäftigt. Ich erinnerte mich an einen schnellen Fall nach einem langsamen Wachstum in den Zeiten, als ich versuchte, manuell zu handeln.
Vielleicht war es auf Emotionen erinnert, weil es meine Kaution geleert. Ich schließe nicht aus, dass alles gleich oder sogar umgekehrt ist)))
Catboost hat es.
https://catboost.ai/en/docs/concepts/python-reference_catboostclassifier_get_feature_importance
Ich habe keine Möglichkeit gesehen, die Beziehung der Prädiktoren (Eingabedaten) anzugeben. Können Sie das genauer erläutern?
Die Wichtigkeit von Prädiktoren ist in JEDEM Modell überhaupt kein Thema.
Hier ist das Gegenteil, ein explosiver Anstieg nach einem trägen Fall.....
oder eine nähere Annäherung an m1.
Es ist also alles subjektiv.
wer sich mit syntaktischen Parsern und BNF-Formen(Backus-Naura-Form) auskennt
bitte Bescheid geben
Ich habe eine brillante Idee.
Wir nehmen zwei glatte Durchschnittswerte, einen, der Bär genannt wird, und einen, der Bulle genannt wird.
Wir machen den Bären blau und den Bullen braun.
Um sie nicht zu verwirren, jagen wir diesen Markt auf und ab, bis wir fabelhafte Ergebnisse erzielen.
Polina.Zlotova.
Mit Tick. Und nur den Tick von MT5 Deals Analyser.
Nehmen Sie nicht die glatten, sondern die gleitenden.
Ich habe keine Möglichkeit gesehen, die Beziehung der Prädiktoren (Eingabedaten) zu spezifizieren. Können Sie genauer sein?
Interaktion ist eine Beziehung.
Ich danke Ihnen!
Was hat die "Bedeutung" der Prädiktoren mit der "Bedeutung" der Prädiktoren zu tun, die wir als ERGEBNIS der Berechnungen erhalten? Ich habe Ihren Beitrag über die Wechselbeziehung der Prädiktoren als Voraussetzung für die Berechnung verstanden.
Die Wichtigkeit der Prädiktoren ist ein sehr häufiges Ergebnis der Modellanpassung. Ich habe oft versucht, die "Wichtigkeit" zu nutzen, um "unwichtige" Prädiktoren auszusortieren, um den Klassifikationsfehler zu verringern. Wenn Sie einen Prädiktor entfernen, wird die "Wichtigkeit" der verbleibenden Prädiktoren IMMER neu errechnet. Ich denke, der von Ihnen erwähnte Parameter weist auf Prädiktoren hin, die von der Wichtigkeit abhängen.