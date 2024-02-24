Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3122
Vorab: Die zweite Version unterscheidet sich nicht wesentlich von der ersten. Irgendwo besser, irgendwo schlechter. Das muss noch genauer untersucht werden.
Beispiel für das Ergebnis der zweiten Variante
Schütteln Sie meinen Sammelpunkt vollständig. Wir können filtern, approximieren, extrapolieren. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Link zu externen Signalen). Es ist natürlich kompliziert, aber nur die Preisreihen sind aus meiner laienhaften Sicht zu uninformativ))))
wie bei Simons, das ist natürlich nach 2010
Überblick über den Abschnitt: Brown und Mercer erkannten die Notwendigkeit, realistische Aspekte des Handels zu modellieren, z. B. Marktverhandlungen und Handelskosten.
Nyah)))))
Wie lange hängen die Oos durch? Ich habe ein bis eineinhalb Jahre gehabt.
Es gibt viele Variationen, manche ja, manche nein. Ich bekomme eine Menge Modelle ausgespuckt.
Sie haben nur ein Modell?
Tausende. Ich kann diese langen Drawdowns nicht loswerden. Und der Handel mit ihnen wird 1,5 Jahre lang traurig sein. Ich fürchte, ich werde nicht die Geduld für mehr als einen Monat haben und werde mein Konto schließen.
Es wäre schön zu verstehen, wie sich dieses Stück von den anderen unterscheidet.
Wie ermüdend, sich das alles anzuschauen: Recherche, Rätsel und Suche nach dem System....
Die Logik der Börsennotierung konnte 1970 nicht kompliziert sein.
Was haben neuronale Netze damit zu tun, wenn die Notierung damals von den Knien aus gestartet wurde, vom Papier, das mit einem Bleistift geschrieben und auf den Konten gezählt wurde?
Was soll's, wenn es schon 50 Jahre her ist.
Der Algorithmus hat sich nicht geändert, ich sage, wie er ist, 100%, geprüft!
Nun, 1970 konnte ein Mann nicht etwas erfinden, das ein Mensch nicht verstehen konnte, er konnte es nicht!