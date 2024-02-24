Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3122

Vorab: Die zweite Version unterscheidet sich nicht wesentlich von der ersten. Irgendwo besser, irgendwo schlechter. Das muss noch genauer untersucht werden.

Beispiel für das Ergebnis der zweiten Variante


Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте меру связи между предиктором и целевой моделью. Сравните две мета модели, которая разделяет общее пространство признаков на бай селл
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте меру связи между предиктором и целевой моделью. Сравните две мета модели, которая разделяет общее пространство признаков на бай селл
А вторую мета моделью, которая разделяет общее пространство признаков на торговать. когда есть две мета модели и каждая разделяет разные пространства признаков классов BUY и SELL на торговать. Ведь получится 2 распределения вероятностей двух мета моделей, которые можно сравнить разнести по углам
 
Rorschach #:

Schütteln Sie meinen Sammelpunkt vollständig. Wir können filtern, approximieren, extrapolieren. Gibt es noch andere Möglichkeiten?

Link zu externen Signalen). Es ist natürlich kompliziert, aber nur die Preisreihen sind aus meiner laienhaften Sicht zu uninformativ))))

 

wie bei Simons, das ist natürlich nach 2010

Überblick über den Abschnitt: Brown und Mercer erkannten die Notwendigkeit, realistische Aspekte des Handels zu modellieren, z. B. Marktverhandlungen und Handelskosten.

Nyah)))))

 
Maxim Dmitrievsky #:

Wie lange ist der Drawdown bei den Oos? Ich habe jeweils 1-1,5 Jahre.
Forester #:
Wie lange hängen die Oos durch? Ich habe ein bis eineinhalb Jahre gehabt.

Es gibt viele Variationen, manche ja, manche nein. Ich bekomme eine Menge Modelle ausgespuckt.

Sie haben nur ein Modell?

 
Maxim Dmitrievsky #:

Tausende. Ich kann diese langen Drawdowns nicht loswerden. Und der Handel mit ihnen wird 1,5 Jahre lang traurig sein. Ich fürchte, ich werde nicht die Geduld für mehr als einen Monat haben und werde mein Konto schließen.

Forester #:

Tausende. Ich kann solche langen Drawdowns nicht loswerden. Und der Handel mit ihnen wird für 1,5 Jahre traurig sein. Ich fürchte, ich werde nicht die Geduld für mehr als einen Monat haben und werde mein Konto schließen.

Es wäre schön zu verstehen, wie sich dieses Stück von den anderen unterscheidet.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Ich habe 2 von ihnen in einem Zeitraum von 5 Jahren Geschichte. 1 und 1,5 Jahre. Marktvolatilität, schätze ich, oder alles wurde völlig zufällig.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Es wäre schön zu verstehen, wie sich dieser Teil von den anderen unterscheidet.

Können die Parameter der Reihe generiert werden?)
 
Valeriy Yastremskiy #:

Verlinkung mit externen Signalen))))))) Es ist natürlich kompliziert, aber gerade eine Reihe von Preisen sind meiner laienhaften Meinung nach zu uninformativ)))))

Wie ermüdend, sich das alles anzuschauen: Recherche, Rätsel und Suche nach dem System....

Die Logik der Börsennotierung konnte 1970 nicht kompliziert sein.

Was haben neuronale Netze damit zu tun, wenn die Notierung damals von den Knien aus gestartet wurde, vom Papier, das mit einem Bleistift geschrieben und auf den Konten gezählt wurde?

Was soll's, wenn es schon 50 Jahre her ist.

Der Algorithmus hat sich nicht geändert, ich sage, wie er ist, 100%, geprüft!

Nun, 1970 konnte ein Mann nicht etwas erfinden, das ein Mensch nicht verstehen konnte, er konnte es nicht!

