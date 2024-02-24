Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3112
Ich testete den Bot, den ich hier am 15. Mai warf, ist ein Monat vergangen. Mit verschiedenen sl und tp unterschiedliche Ergebnisse, aber im Durchschnitt alle auf das Wachstum.
Welche Funktionen wurden verwendet? eine vollständige Liste wäre wünschenswert)
Eine vollständige Liste der von Ihnen verwendeten Funktionen wäre wünschenswert.)
Verschiedene Mock Returns, nichts Besonderes. Ich habe schon früher geschrieben, dass manchmal nur die Unbeständigkeit gut funktioniert, es ist wieder umgewandelt retournes.
Zu viel ist schlecht, zu wenig ist schlecht. Irgendwie bekomme ich ein Optimum um 10 fics mit verschiedenen Perioden, die sich um einen festen Schritt erhöhen. Sagen wir mal, Bereich(10, 100, 10)
aber so sieht es bei meiner Implementierung aus, ich gebe nicht vor, eine magische Formel abgeleitet zu haben.
Gibt es noch etwas anderes in der Zeitreihe? )
Ich sparred alle MT5-Signale mit dem Filter "zuverlässig", um die Verteilung von Jahren zu sehen, gut, zu verstehen, wie viel und wie lange "zuverlässige TSs" "leben".
Hier ist die Verteilung
Etwas zum Nachdenken....
Pars Code, falls jemand ihn braucht
Cool ))))
Und darüber habe ich schon 2016 gesprochen.
......
Ja, man kann in R fast alles auf einem Bildschirm machen, es ist eine wunderbare Sprache....
Das ist großartig, danke!
Für eine neue Impfung/Betankung schauen Sie sich an: Quantitativer Handel
Einfach eine tolle Auswahl!
Das ist einfach großartig, danke!