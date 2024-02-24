Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3112

Maxim Dmitrievsky #:

Ich testete den Bot, den ich hier am 15. Mai warf, ist ein Monat vergangen. Mit verschiedenen sl und tp unterschiedliche Ergebnisse, aber im Durchschnitt alle auf das Wachstum.


Welche Funktionen wurden verwendet? eine vollständige Liste wäre wünschenswert)

Evgeni Gavrilovi #:

Eine vollständige Liste der von Ihnen verwendeten Funktionen wäre wünschenswert.)

Verschiedene Mock Returns, nichts Besonderes. Ich habe schon früher geschrieben, dass manchmal nur die Unbeständigkeit gut funktioniert, es ist wieder umgewandelt retournes.

Zu viel ist schlecht, zu wenig ist schlecht. Irgendwie bekomme ich ein Optimum um 10 fics mit verschiedenen Perioden, die sich um einen festen Schritt erhöhen. Sagen wir mal, Bereich(10, 100, 10)

aber so sieht es bei meiner Implementierung aus, ich gebe nicht vor, eine magische Formel abgeleitet zu haben.

Gibt es noch etwas anderes in der Zeitreihe? )

 
Ich wurde verbannt, der Thread ist tot))
 

Ich sparred alle MT5-Signale mit dem Filter "zuverlässig", um die Verteilung von Jahren zu sehen, gut, zu verstehen, wie viel und wie lange "zuverlässige TSs" "leben".

Hier ist die Verteilung

years
2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
   1    4    5   34  130  549  957


Etwas zum Nachdenken....


Pars Code, falls jemand ihn braucht

library(rvest)
library(readr)
n_pages <- 35 
url <- "https://www.mql5.com/ru/signals/mt5/page"
urls <- paste0(url, 1:n_pages)
years <- lapply(urls, \(Url) Url |> read_html() |> html_nodes(".signal-card__growth-label") |> html_text() |> parse_number()) |> unlist()
hist(years)

df <- data.frame(table(years))
library(ggplot2)
ggplot(df,aes(years,Freq)) +
  geom_bar(stat='identity',fill=colors()[128])
 

alle Beiträge von Sanych auf den ersten 100 Seiten des Forums aussparen

den Text in eine "Wundertüte" umgewandelt

"Stoppwörter" entfernt

als "Wortwolke" visualisiert (je größer das Wort, desto häufiger kommt es vor).

Cool ))))

library(xml2)
library(rvest)
urls <- paste0("https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page", 2:100)
author <- "СанСаныч Фоменко"

li <- list()
for(url in urls){
txt <- url |> read_html() |> html_nodes(".text") 
txt |> html_node(".fquote") |> xml_remove() #  remove fquote

Authors <- txt |> html_node(".author") |> html_text()
Content <- txt |> html_node(".content") |> html_text()
Comment_date <- txt |> html_node(".comment__date") |> html_text()

if(any(Authors==author,na.rm = T)){
la <- lapply(seq_along(Authors), function(i) {
       list(author=Authors[i], text=Content[i], date=Comment_date[i]) })
la <- la[Authors==author]
la <- la[!sapply(la, is.null)]
li <- append(li, la)
}
print(url)
}
text2word <- function(text) strsplit(text, "\\P{L}+", perl = TRUE) |> unlist()
words <- lapply(li, function(x) text2word(x$text))  |> unlist() 
bag_of_words <- table(words)

library(stopwords)
stopw <- stopwords("ru", source = "stopwords-iso")
bag_of_words <- bag_of_words[!names(bag_of_words) %in% stopw]

library(wordcloud2)
bag_of_words |> as.data.frame() |> wordcloud2()


Und darüber habe ich schon 2016 gesprochen.


......

Ja, man kann in R fast alles auf einem Bildschirm machen, es ist eine wunderbare Sprache....

 
mytarmailS #:

Alle Beiträge von Sanych auf den ersten 100 Seiten des Forums durchsucht

den Text zu einer "Wundertüte" verkleinert

ohne die "Stoppwörter"

visualisiert als "Wortwolke" (je größer das Wort, desto häufiger das Vorkommen)

Das ist cool.)


Und darüber habe ich schon 2016 gesprochen.


......

Ja, man kann in R fast alles auf einem Bildschirm machen, es ist eine wunderbare Sprache.....

Das ist großartig, danke!

 
Renat Fatkhullin #:
Für eine neue Impfung/Betankung schauen Sie sich an: Quantitativer Handel

Einfach eine tolle Auswahl!

 
СанСаныч Фоменко #:

Das ist einfach großartig, danke!

Ursprünglich wollte ich zählen, wie oft du das Wort GARCH gesagt hast, weil es mir so vorkommt, als wären es fünfzig, nicht weniger)))))
aber während ich lernte, Beiträge im Forum zu analysieren, vergaß ich bereits und vergaß, wozu ich das tat....

Es soll ein Geheimnis bleiben)))
 
Renat Fatkhullin #:
Gibt es irgendwelche Neuigkeiten über das mt-Paket?
