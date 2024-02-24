Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3121
Nein, natürlich nicht, ich wünschte mir einen freundlicheren Ton in der Kommunikation.
Neben der Mittelwertbildung aus der Reihe gibt es noch viel mehr herauszuholen, was nicht regelmäßig ist, aber das ist ein anderes Thema.
Sie haben nicht daran gedacht, dass ich versuche zu helfen.
P.Z..
Den Verlorenen und Bedürftigen?
Ich schreibe, Sie sind verloren, und dann, wie Sie wollen.
Ein Ausländer hat mir heute einen Screenshot geschickt:
Weiß jemand, wie die Bot-Techniken im Bot-Tab den Link auf der Startseite ändern? ) Offenbar eine Art Sicherheitslücke.
Offenbar handelt es sich nicht um eine Dekompilierung, denn die Kommentarfunktion zeigt zwar meine Informationen an, aber der Link wurde in einen anderen geändert. Und das Jahr ist 2020.
Da der Bot kostenlos und frei verfügbar ist, ist er nicht an den Markt gebunden.
Hallo)))
Es gibt Programme, die in exe-Dateien nach Text suchen, der in einen anderen Text gleicher Länge umgewandelt werden kann. Sie wurden verwendet, um Programme zu russifizieren.
Wenn du Glück hast, ist es normalerweise am Anfang. Du öffnest die Exe mit Notepad und suchst nach soap, und änderst es, ohne den Text weiter zu verschieben.
Es geht nicht um die Thermoskanne (Physik der 7. Klasse), sondern um die Missverständnisse.
Was haben Sie sonst noch in Ihrem Arsenal?
Außer schlüpfrigen Durchschnittswerten?
P.Z..
Genau das ist der Punkt.
Lösen Sie meinen Assemblagepunkt vollständig. Wir können filtern, approximieren, extrapolieren. Gibt es noch andere Möglichkeiten?