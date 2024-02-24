Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3113

Neuer Kommentar
 
mytarmailS #:
Gibt es irgendwelche Neuigkeiten über das mt-Paket?

Noch nicht, ich kann es nicht in die Finger kriegen.

 
Renat Fatkhullin #:

Noch nicht, ich kann es nicht in die Finger bekommen.

Renate, jeder wartet auf ein ausgepacktes Symbol für alle Pässe.

wie lange kannst du warten, wenn es unglaublich schwierig ist, gib irgendeinen Kommentar ab.

 
lynxntech #:

Renate, alle warten auf ein auspackbares Zeichen für alle Pässe.

Wie lange können Sie warten, wenn es unglaublich schwierig ist, geben Sie irgendeine Art von Kommentar.

Ich habe den Sinn der Frage nicht ganz verstanden.

Kannst du bitte mehr Details nennen?

 
Renat Fatkhullin #:

Ich habe den Sinn der Frage nicht ganz verstanden.

Können Sie bitte mehr Details nennen?

Sie alle dachten so, es ist auf Multi-Symbol, gleiche entpackt im Speicher verwendet wird

 
Natürlich sollte der erste Thread prüfen, ob es ein ungepacktes..... gibt.
 
anders, es ist eine pro Zeichen und das gleiche verwendet wird, und es ist nicht über Threads massiert
 
mytarmailS #:
Der ursprüngliche Zweck war, zu zählen, wie oft Sie das Wort GARCH gesagt haben, weil es mir scheint, dass fünfzig, nicht weniger)))))
aber während ich lernte, wie man Nachrichten im Forum analysiert, vergaß ich und vergaß, wofür ich das tat....

Es soll ein Geheimnis bleiben)))

Ich bin weder ein Befürworter noch ein Gegner von GARCH. Ich bin weder ein Befürworter noch ein Gegner von überhaupt etwas.


Ich identifiziere ein Problem und wähle ein Werkzeug, um es zu lösen. Garch sagt SIGNIFIZIERUNG voraus, und im Terminal "Kauf-Verkauf" Aufträge, mehr angemessen MO.


GARCH erwähne ich gewöhnlich als Reaktion auf Beiträge, in denen auf naiver Ebene versucht wird, Quotientenstatistiken zu modellieren, wobei die Nicht-Stationarität des Quotienten völlig ignoriert wird. Und die Modellierung der Nicht-Stationarität in GARCH ist erstklassig.

 
Aleksey Nikolayev #:

Ist die ternäre Formel in Tensorform?

em-ze-Quadrat

;)

er ist ein Physiker

 
Renat Akhtyamov #:

em-tsu-quadrat

;)

er ist ein Physiker

Rena, hör auf zu rennen.

Der Pool deines Nachbarn gehört dir.

[Gelöscht]  
СанСаныч Фоменко #:

Ich bin weder ein Befürworter noch ein Gegner von GARCH. Ich bin weder ein Befürworter noch ein Gegner von überhaupt etwas.

Ich identifiziere ein Problem und wähle ein Werkzeug, um es zu lösen. Garch prognostiziert SIGNIFIZIERUNG, und im Terminal "Kauf-Verkauf" Aufträge, mehr geeignete MO.

GARCH erwähne ich gewöhnlich als Reaktion auf Beiträge, in denen auf naiver Ebene versucht wird, Quotientenstatistiken zu modellieren, wobei die Nicht-Stationarität des Quotienten völlig ignoriert wird. Und die Modellierung der Nicht-Stationarität in GARCH ist erstklassig.

Wissen Sie, welche SIGNIFIKANZ GARCH vorhersagt? Wenn ja, was machen Sie damit in der Ausgabe? Verkaufen Sie Optionen?

Skizzieren Sie zumindest grob, was Sie getan haben und was nicht funktioniert hat. Oder was Sie allgemein zu tun/vorzustellen versucht haben?

ZY garch ist auch MO

1...310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120...3399
Neuer Kommentar