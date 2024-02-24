Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3120
Ich danke Ihnen!
Was hat das mit der "Bedeutung" der Prädiktoren zu tun, die wir als Ergebnis der Berechnungen erhalten?
Es ist ein Teil der Wichtigkeitsberechnung.
In diesem Fall zeigen wir Bündel von zwei Vorzeichen, das größte Gewicht hat die Beziehung von zwei gleitenden Durchschnitten mit Periode 74 und 137 für die Vorhersage Close[i+1]-Close[i]
Ich habe eine brillante Idee.
Wir nehmen zwei glatte Durchschnittswerte, einen, der Bär genannt wird, und einen, der Bulle genannt wird.
Wir machen den Bären blau und den Bullen braun.
Um sie nicht zu verwirren, lassen wir den Markt auf und ab laufen, bis wir fabelhafte Ergebnisse erzielen.
Polina.Zlotova.
Mit Tick. Und nur den Tick von MT5 deals analyser.
Jeder beginnt mit dieser brillanten Idee.
manchmal kommen sie zurück
und vergessen sie dann für immer
jeder beginnt mit dieser brillanten Idee
manchmal zurückkommen
und vergisst sie für immer
Gib einem Mädchen einen Vorgeschmack auf den Anfang.
wäre es viel schlimmer gewesen, hätte ein furchterregender Verrückter sie aus dem Laden geholt.
Dies ist ein wunderbares Beispiel.
Ich weiß mit Sicherheit, dass gleitende Durchschnitte KEINE Vorhersagekraft für Kurssteigerungen haben, d. h. für das Ziel - Kurssteigerungen - sind gleitende Durchschnitte nur Rauschen.
Sowohl catbust als auch andere Programme haben die Bedeutung berechnet und eine Beziehung zwischen den beiden Rauschprädiktoren hergestellt! Dies ist ein Klassiker über die Bedeutung der Wichtigkeit in Modellen. Man kann mit dem Entfernen von Prädiktoren herumspielen und leicht die höchste Wichtigkeit für einen nicht nur nutzlosen, sondern schädlichen Prädiktor erhalten.
Als ich in meinem ersten Beitrag schrieb, dass ich keine Modelle kenne, bei denen man die Beziehung zwischen Prädiktoren angeben kann, meinte ich diese Beziehung als Eingabe, die bei der Anpassung des Modells verwendet wird. Ihr Beispiel ist das Ergebnis, nicht die Eingabedaten.
Das dachte ich auch vor 5 und 10 Jahren....
Jetzt sehe ich das anders, ich verstehe, dass das Chaos ein Maß für mein mangelndes Verständnis ist, und wenn man etwas nicht versteht, ist es nicht das Chaos, sondern man selbst versteht es nicht....
Wenn man die Fliege "so wie sie ist" setzt, dann wird natürlich nichts passieren, aber es gibt eine Milliarde anderer Möglichkeiten, über die man nicht nachdenken will ...
Eingabe - gleitender Durchschnitt ist eines der wichtigsten Zeichen.
Es geht nicht um die Thermoskanne (Physik der 7. Klasse), sondern um die falschen Vorstellungen.
Was haben Sie sonst noch in Ihrem Arsenal?
Außer schlüpfrigen Durchschnittswerten?
P.Z..
Es kann unendlich viele Ableitungen einer Reihe geben. Durchschnittswerte sind die einfachsten. Und Reihen sind eine eigene Wissenschaft, die für die meisten Menschen nicht verständlich ist)))))
Pauline, hör auf))))
Es kann unendlich viele Ableitungen einer Reihe geben. Durchschnittswerte sind die einfachsten. Und Reihen sind eine eigene Wissenschaft, die für die meisten Menschen unverständlich ist)))))
Pauline, hör auf))))
Dies ist ein Missverständnis.
Und genauer gesagt, ein Beispiel.
Du willst Arrey Gruben werfen.
P.Z..
Es macht mir nichts aus, solange du ihren Standpunkt verstehst.
Und was ist __ Pauline, stoppen Sie es))))))
Ist es eine Drohung? Oder ist es nur eine Unhöflichkeit?
Nein, natürlich ist es der Wunsch nach einem freundlicheren Ton in der Kommunikation.
Abgesehen von der Mittelwertbildung in der Reihe gibt es noch viel mehr, was nicht normal ist, aber das ist ein anderes Thema.