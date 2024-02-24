Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3069
Maxim, können Sie mit Ihrem System einen Bot für mein Beispiel erstellen? Das wäre für mich interessanter als nur eine Blackbox.
Sie müssen da drin eine Million Schilder haben. Mein Ansatz ist so angelegt, dass er vollautomatisch abläuft. Sie können mir einfach sagen, welche Zeichen Ihrer Meinung nach gut sind, ein paar Stücke oder dasselbe mit verschiedenen Parametern, und ich kann sie durchgehen. Und das System wird die Ziele selbst auswählen. Denn von Ihrem Datensatz werden auf jeden Fall nur Zeichen übrig bleiben, der Rest wird alles andere verändern.
Es sind nicht eine Million, sondern 6.000 Merkmale. Wie viele haben Sie im Durchschnitt? Im Allgemeinen kann CB sie leicht verschieben. Die Tatsache, dass die Ziele ändern können - lassen Sie es. Ich habe keine große Stichprobe - 4k Zeilen für train + test dumps für die Validierung (ich verstehe Sie haben eine feste Anzahl von Bäumen für jedes Modell).
Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass dies eine besondere Sache mit eigenen Tricks ist. Es ist kein gewöhnliches Lernen.
10-20 Funktionen sind genug. Irgendeine davon zur Auswahl, so dass die Formeln einfach in eine fertige Lib geladen werden können. Damit ich nichts ändern muss. Nachdem ich die Datei mit den Preisen gelesen habe, generiere ich die notwendigen Attribute, ich lese keine vorgefertigten ein. Ich brauche auch nicht eine große Anzahl von spärlichen Attributen. Je mehr Merkmale, desto schwieriger ist es, stabile Beziehungen zu finden.
Ist es nicht einfacher, aus einem Array zu lesen und mit den berechneten Daten zu arbeiten, als ein paar Formeln zu schreiben?
Ich glaube nicht, dass man den Code überhaupt ändern kann. Ich bestehe nicht auf dem Experiment.
Immer noch am Lernen
R2: 0.9806482223765112
Lernen 2204 Modell von 3000
Sie haben das Wichtigste, was ich Ihnen sagen wollte, nicht verstanden. Versuchen Sie, Ihren piplan auf SB (random walk) laufen zu lassen, für den Anfang, und vielleicht (mit Sicherheit) werden Sie nahe Ergebnisse haben, was kann es Ihnen sagen?
8% - Fehler ist lächerlich, bei richtig vorbereiteten Chips und Zielen kann das im Prinzip nicht passieren, Sie prognostizieren die Vergangenheit vermischt mit der Zukunft und Ihre Prognose sucht effektiv diese Vergangenheit heraus.
SR - Sharpe Ratio, normalisiert durch die Wurzel aus der Anzahl der Beobachtungen, ist ein Standardmaß für die Performance einer Strategie. SR ist eine Funktion von akurasi und noch mehr von der Korrelation der prognostizierten Rendite mit der realisierten Rendite, akurasi 60%+ ergibt eine zweistellige SR, dies ist glattes exponentielles (wenn reinvestiertes) Eigenkapital.
Die Formeln müssen auf das Terminal übertragen werden. Ich schicke Ihnen einen fertigen Bot. Alles was Sie von mir brauchen sind die Features. Die Namen der Indikatoren, wenn Sie nicht in den Formeln können.
Sie können mir die binären Modelle einfach separat zukommen lassen. Ich verstehe, dass am Ende gibt es zwei von ihnen? Dieser Ansatz wird es Ihnen ermöglichen, mit beliebigen Daten zu arbeiten.
Ich werde nicht feilschen. Sie haben mich um ein Training gebeten - geben Sie mir die Zeichen, ich werde trainieren und testen. Wenn sich herausstellt, dass es gut ist, gebe ich Ihnen den Quellcode.
Wenn es normale Zeichen gibt, kann es nicht viele davon geben. Ich brauche keine Datensätze mit 6k Zeichen, dafür habe ich keine Zeit.
Ansonsten werde ich andere Dinge tun.
Ich sehe, dass sich die Gemüter auf den letzten Seiten etwas erhitzt haben. Ich bitte alle, in der Sache selbst zu schreiben und nicht zu versuchen, den Gegner zu untergraben.
Ich verstehe, dass jeder glaubt, im Recht zu sein, aber versuchen Sie, auch die Meinung der anderen zu respektieren.
Ich schlage vor, die Argumente und die Aufteilung nach Paketen (Python/R) zu lassen, denn damit kann man niemandem etwas beweisen.