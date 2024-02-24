Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3072
Womit handeln Sie? Welche Art von Instrument, um es zu fixieren unter.
Ich habe die Zeichen eine Weile unter Verschluss gehalten, weil ich viel Zeit hatte, mich zu entscheiden.
Haben sie alle eine solide Grundlage? In dem Sinne, dass der Grund, warum sie den Wechselkurs einer bestimmten Währung beeinflussen, bekannt ist?
Leider nein. Es handelt sich um empirisch gewählte Derivate von Preisen. Ihnen wird keine kausale Bedeutung beigemessen.
Majors. Außer Eurodollar. Zur Auswahl.
NZDUSD Stunden, 2000 bis 2010 OOS.
Sie können Stopps und Take-Outs bei den Eröffnungskursen setzen, um es schneller zu machen.
Ich werfe es hier, weil ich denke, ich werde verrückt sein, es allen zu geben, wenn sie danach fragen :)
Es gibt einige Fehler an der Kreuzung von Training und OOS, aber ansonsten sieht es gut aus. Ich werde später versuchen, es besser zu machen, ich verbessere meinen Ansatz.
Ich danke Ihnen. Je mehr ich lese, desto mehr komme ich auf die Idee, dass reine Inkremente an einem Instrument nicht ganz das Richtige sind. Und vielleicht sogar die Analyse aller Instrumente damit korreliert. Auch wenn man vielleicht etwas aufschnappen kann. Generell ist mir das Ziel wie bei Aktien, ob der Kurs fair ist oder nicht, im Moment sympathischer. Aber ich habe ein Problem mit den Vorzeichen.
Thorpe beschrieb ein solches System, ordnete wöchentliche oder 2-wöchige Trends zu, nahm 10 oder 20 Prozent des oberen beim Verkauf und des unteren beim Kauf. Und es hat funktioniert.) Es stimmt, bei Thorpe nahm man mehr als 1000 Instrumente für die Analyse, bei Renaissance mehr als 6000. )))) Und dann begann man, die Aufteilung nach Industriekategorien und externen Faktoren im Verhältnis zu diesen Kategorien zu verbessern.
Ach, der Forex ))) und seine fiktiven Overnight-Spreads
Haben Sie Übernachtungsmöglichkeiten?
Im Ordner __MACOSX ? ist das für Apple ? oder sollte ich den Ordner auch verschieben ?
Ich habe ihn nicht verschoben. Es funktioniert) nach 22 Jahren ist nicht sehr gut. Optit set) sl 100 - 20000 in 100, tp 100 - 5000 in 50).
Wer hat diesen Ansatz wie den im Video ausprobiert?
und ich muss es optimieren, ich habe kaum je auf diesem Paar trainiert. Später werde ich es versuchen.