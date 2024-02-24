Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3066
Nach der Beschreibung zu urteilen, sollte das eine nützliche Sache sein.
Wie man es für die Prüfung auf eine Probe laufen - können Sie den Code für die Öffentlichkeit zu teilen?
ähnlich wie der Kolmogorov-Smirnov-Test
Um etwas zu testen, muss man zunächst festlegen, was getestet werden soll. In unserem Bereich dauert das normalerweise ewig.Es ist zum Verzweifeln.
11 Linien von der Beschaffung von Echtzeitdaten bis zur Erstellung und Prüfung eines Handelssystems
Es hängt davon ab, wie Sie Chips und Ziele zu organisieren, zum Beispiel, wenn Sie Renditen oder jede popsy Indikatoren mit verschiedenen Fenster zu vang ZZ verwenden, erhalten Sie 60-90% akurasi auf SB leicht. Und mit den richtigen Chips und Ziele, 60% der akurasi ist der Gral, die jährliche SR wird über 5 geben, je nach Häufigkeit der Transaktionen.
Akkurasi, Fehler sind in unserem Geschäft irrelevant. Bei 50/50 geht es um die Bilanz oder den Gewinn.
Das ist die Sache, dass man eine Funktion der anderen ist, gibt es akurasi Zeichen der zukünftigen Rendite (ZZ, etc.) über 51%, ist es bereits möglich, den Handel(an den Aktienmärkten und Krypto), zumindest die Eile und die Kommission (wenn vernünftige Risikomanagement) zu erstatten, und 55% - Sie können einen Lambo und eine Yacht wählen.
ernsthaft?????
Das ist die Sache, dass man eine Funktion der anderen ist, gibt es akurasi Zeichen der zukünftigen Rendite(ZZ ,etc.) über 51%, ist es bereits möglich, den Handel(an den Börsen und Krypto), zumindest die Eile und die Kommission zu erstatten (wenn angemessenes Risikomanagement), und 55% - Sie können einen Lambo und eine Yacht wählen.
Aber wenn auf SB akurasi über 51% auf einem Datensatz von >100kCandlesticks ist , bedeutet dies, dass die Chips und Targeting schlecht gemischt sind, das System halluziniert, wie nicht selten chat-gpt , wenn er über das, was er nicht weiß, gefragt wird.
Im Allgemeinen, in der Regel einebeschissene Backtest(unoptimiert) sollten Sie denken, dass etwas falsch ist, zum Beispiel akurasi 70% auf Klassifizierung, und auf Backtest jährlichen SR istweniger als 0,5, das istUnsinn, wenn als zweistellig sein sollte, aber anscheinend nicht, sie denken nicht darüber nach.
Aber es ist auch möglich, den Backtest, die in der Masse Verteilung der MO, kurz gesagt, reine intellektuelle Selbstzufriedenheit, deren Anhänger sind heftig verteidigt, wenn sie versuchen, sie in die Öffentlichkeit zu bringen beschäftigt werden anzupassen.
Die 9% waren 50/50 bei der Rendite. Die 8% haben schon etwas verdient, als Wechselgeld.
Der Punkt ist, dass 1 Verlust den Gewinn von 10 Gewinnen aufhebt. Der Aufschlag des Lehrers war TP = 50 und SL = 500
Sie können auch 1 % Fehler machen (oder 99 % Genauigkeit). Das sind alles nur Zahlen. Die man nicht in die Tasche stecken kann.))))Was ist SR?
Sind Sie auf Ihrem Forrest oder benutzen Sie keine Pakete? ) Hatten Sie Glück?
Ein Zoo von Modellen. Viele (Hunderte oder mehr) werden verwendet, um zu bestätigen, dass keine Überanpassung vorliegt. Wenn sie im Durchschnitt gut abschneiden, dann ist das kein Zufall.
OOS ist komplex gewählt, mit einer Änderung des globalen Trends.
Einige Vertreter, alle aus einem Paket:
Traine hat bei dem Test gute Arbeit geleistet.
Niemand muss die Validierung sehen.
kein Betrug 3.0?
Es wird Zeit, dass die Packers ihr Hirn reparieren lassen.
Informationen kommen überhaupt nicht an (obwohl sie das vorher auch nicht taten).könnt ihr zusammen einen Gemüsegarten umgraben? ) wenn Sie nichts über das Verteidigungsministerium zu sagen haben
))))
nach Bedarf