Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3065
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Lassen Sie es mich so sagen: Es gab eine Zeit, in der ich mich mit Kryptowährungen beschäftigte - die Idee hinter jedem Token ist nicht die leere Existenz, sondern eine Art von Nützlichkeit - ein Ersatz für eine Unterschrift, ein Ersatz für SWIFT, ein universeller Zahlungs-Token für Investitionen in Start-ups in allen Ländern, Bezahlung für Waren ohne Provision, Bezahlung für die Speicherung von Informationen und andere gute Absichten. Tatsächlich aber gehen sie an die Börse und vergessen dabei ihren Zweck, d.h. ihren Wert für die Menschheit. Bitcoin ist im Wesentlichen ein Schuldschein - ein Schuldschein, der durch den Glauben an den Dollar gesichert ist. Generell habe ich große Zweifel an nutzlosen Kryptowährungen.
Scalper - interessant.
Vladimir, haben Sie das Blotter-Paket verwendet?
Übrigens, die Strategie aus diesem Buch funktioniert wirklich beim Daytrading, bei Aktien, aber nicht beim Forex.
und so weiter. Eine Menge Aktien...
Obwohl ich Daten von einem Brokerage-Center verwendet, die Aktien hat, so dass alles möglich ist ...
Derivate werden an der Börse gehandelt, Bitcoin kümmert sich nicht darum.
Ich sprach über die Kryptowährungsbörse von course.....
Ich habe über den Kryptowährungsaustausch von course..... gesprochen.
Ohne sie kann man keine Zeichen austauschen.
Es gibt Austausche. Aber im Allgemeinen schon etwas über etwas anderes... Ich meine, dass Zeichen eine ursprüngliche Bedeutung haben, die mit der Zeit verloren geht und nur der Wechselkurs bleibt. Und da sie keinen wirtschaftlichen Sinn haben, ist ihr Preis rein spekulativ. Es ist klar, dass der Bitcoin jetzt im Wesentlichen für dunkle Taten verwendet wird - das ist sein Wert.
Was ist der sr - warum ist er nicht auf der Liste, die gegeben wurde? Wofür verwenden Sie es?
Das sr-Paket ist "
... Auswahl guter prognostischer Eingaben mithilfe des Gamma-Tests ...
... um die Verzögerungen in der Zeitreihe zu bestimmen. Dies ist ein klassisches Beispiel für das Problem, herauszufinden, welche unserer Eingabevariablen, die Prädiktorvariablen, tatsächlich prädiktiv sind. Dieses Problem ist nichtlinear und multivariat. Genau dieses Problem löst der Gamma-Test.
...Die Verwendung von Gamma wird demonstriert , um kausale Beziehungen in Zeitreihendaten zu finden, optimale Verzögerungen und Anhänge zu bestimmen und die Leistung eines neuronalen Netzes abzustimmen. "
Fehlt in der Liste. Verwendungszweck oben.
Hoffnungslosigkeit )))
Ganz genau.
Das Blotter-Paket hat sich nicht beworben. Es ist nicht in CRAN im Moment.
Er bat Kandinsky, einen Händler mit Paketen zu zeichnen
Paket sr - "
... Auswahl guter prädiktiver Eingaben mit Gamma-Test ...
... Identifizierung von Verzögerungen in der Zeitreihe. Dies ist ein klassisches Beispiel für das Problem, herauszufinden, welche unserer Eingangsvariablen, die Prädiktorvariablen, tatsächlich prädiktiv sind. Dieses Problem ist nichtlinear und multivariat. Genau dieses Problem löst der Gamma-Test.
...Die Verwendung von Gamma wird demonstriert , um kausale Beziehungen in Zeitreihendaten zu finden, optimale Verzögerungen und Anhänge zu bestimmen und die Leistung eines neuronalen Netzes abzustimmen. "
Fehlt in der Liste. Verwendungszweck oben.
Nach der Beschreibung zu urteilen, sollte es eine nützliche Sache sein.
Wie kann man das an einem Beispiel testen - können Sie den Code für die Öffentlichkeit freigeben?