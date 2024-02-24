Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3073

Maxim Dmitrievsky #:

und ich muss es optimieren, ich habe kaum mit diesem Paar trainiert. Ich werde es später versuchen.

Seit 19 bis heute ist der beste Gewinn -39 Pfund).
Valeriy Yastremskiy #:
Von 19 bis heute, der beste Gewinn ist -39 Pfund)

keine Chance, NZDUSD H1?

 

Eine schöne Visualisierung von Algorithmen zum Finden des Maximums einer Funktion mittels eines genetischen Algorithmus.


 
Maxim Dmitrievsky #:

kann nicht NZDUSD H1 sein?

Ja, M5)

Ich werde es jetzt wieder tun) Gut, dass ich enidesk und Zugang zu meinem Arbeitscomputer habe))))

270 Dollar. und beste sl 11500, insgesamt 5200 sl und 350 tp ist etwa das gleiche Ergebnis.

So sieht es also aus.
 
mytarmailS #:

Haben Sie Übernachtungsmöglichkeiten?

Das verstehe ich nicht.

 
fxsaber #:

Das verstehe ich nicht.

Soweit ich gehört habe, handeln Sie auf echten Forex, was ist mit dem Spread in der Nacht?
 
mytarmailS #:
Nun, soweit ich gehört habe, handeln Sie auf dem echten Forex, was ist mit dem Spread in der Nacht?

Wenn wir über Bid/Ask sprechen, habe ich einen Spread-Indikator gepostet.

 
fxsaber #:

Wenn wir über Bid/Ask sprechen, habe ich einen Spread-Indikator veröffentlicht.

Ich habe den Indikator nicht gesehen. Können Sie meine Frage bitte beantworten?

 
Aleksey Vyazmikin genetischen Algorithmus

)))
wie sähe das alles aus, wenn die Welt nicht glatt wäre.....
interessant, aber viele Fragen stellen sich sofort, ja, alle "Wesen" sind blind, wenn es darum geht, die nächste Entscheidung zu treffen, aber wenn eine bessere Lösung bekannt (gesehen) ist, dann verschwindet der Sinn, eine Entscheidung zu treffen - der freie Wille verschwindet? ein seltsames logisches Rätsel.
Es gibt viele Suchstrategien, ob offen oder noch nicht, aber es ist bekannt, dass die Orientierung am Optimum, das der Gesellschaft bekannt ist, nicht immer erlaubt, eine bessere Lösung zu finden (wieder das Paradoxon der kollektiven Denkfalle).
 
mytarmailS #:

Ich habe den Indikator nicht gesehen. Können Sie meine Frage bitte beantworten?

Formulieren Sie Ihre Frage neu.

