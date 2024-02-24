Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3073
und ich muss es optimieren, ich habe kaum mit diesem Paar trainiert. Ich werde es später versuchen.
Von 19 bis heute, der beste Gewinn ist -39 Pfund)
keine Chance, NZDUSD H1?
Eine schöne Visualisierung von Algorithmen zum Finden des Maximums einer Funktion mittels eines genetischen Algorithmus.
kann nicht NZDUSD H1 sein?
Ja, M5)
Ich werde es jetzt wieder tun) Gut, dass ich enidesk und Zugang zu meinem Arbeitscomputer habe))))
270 Dollar. und beste sl 11500, insgesamt 5200 sl und 350 tp ist etwa das gleiche Ergebnis.
Haben Sie Übernachtungsmöglichkeiten?
Das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich nicht.
Nun, soweit ich gehört habe, handeln Sie auf dem echten Forex, was ist mit dem Spread in der Nacht?
Wenn wir über Bid/Ask sprechen, habe ich einen Spread-Indikator gepostet.
Ich habe den Indikator nicht gesehen. Können Sie meine Frage bitte beantworten?
Formulieren Sie Ihre Frage neu.