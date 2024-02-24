Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3070
Ich will nicht feilschen. Sie haben mich gebeten, zu unterrichten - geben Sie mir die Zeichen, ich werde unterrichten und testen. Wenn es sich als gut erweist, gebe ich Ihnen den Quellcode.
Wenn es normale Zeichen gibt, kann es nicht viele von ihnen geben. Ich brauche keine Datensätze mit 6k Zeichen, dafür habe ich keine Zeit.
Ansonsten werde ich andere Dinge tun.
ein paar Spitzenergebnisse aus diesen 3k Modellen:
Es scheint, als ob die gleichen "Muster" gefunden werden, selbst bei unterschiedlichen Stichproben von Etiketten. Alle Diagramme sind ähnlich. Nun, auf anderen Chips wird es andere Bilder geben.
Außerdem interessiert mich die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Methode bei binären Prädiktoren - das sind Quantensegmente aus den Prädiktoren,
Die Idee ist, aus den 16 Segmenten ein paar auszuwählen, die Potenzial haben. Was die Kodierung angeht: Ja, so ist es nun einmal.
Maxim Dmitrievsky #:
OOS LINKS VON DER GESTRICHELTEN LINIE
Versuchen Sie Indikatoren - es gibt ta Bibliothek für Python.
Wie wurden die OOS (Eingangsdaten) gebildet?
auf klassische Art und Weise, eine Reihe von Attributen zu Schlusskursen
Welche sind Ihre? nur Ihre Zeit verschwenden )
Die Idee ist, aus den 16 Segmenten ein paar auszuwählen, die Potenzial haben. Zur Kodierung: Ja, das ist richtig.
Dann kann man 1 Merkmal in 16 Quanten unterteilen, sie nummerieren und als kategorisch markieren. Der Baum prüft dann ebenfalls für jede Kategorie/jedes Quantum (==0 oder ==1 oder ==2 ....). Sie können auch uninteressante Quanten in eine Kategorie stecken.
Das Ergebnis wird 1 zu 1 sein. Oder fast, auf Kosten des uninteressanten Quants, es kann sich herausstellen, dass der Baum es bei der Aufteilung als das beste wählen wird.
Auf der Habenseite: nur 1 Chip, schnellere Berechnungen. Die Dateigrößen und der Speicherverbrauch werden erheblich reduziert.
15 Jahre OOS
Der Ansatz erwies sich als neugierig, aber dennoch sensibel für die Charaktereigenschaften. Bei Rückkehrern funktioniert das einfach nicht so.