Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3037
Du hast es schon zum 40. Mal kopiert, immer das Gleiche, immer das Gleiche ....
Die Frage ist nur, wo ist der Roboter?
Kein Roboter, weil wir den Lehrer ablehnen mussten und es technische Probleme mit dem Berater gab. Jetzt sind alle technischen Probleme überwunden.
Ihre Idee mit dem Gleichgewicht halte ich für nicht durchführbar, obwohl sie mir anfangs gefallen hat. Das Gleichgewicht kann KEIN Lehrer sein, weil es NICHT existiert. Man muss einen Lehrer sorgfältiger entwerfen als ich es vorher getan habe.
Ein Klassifizierungsfehler ist kein Indikator. Der Indikator ist der Saldo und die Bilanzlinie. Jahre 5 und mehr.
Ich habe Ihnen eine Bilanz mit einem Gliederungsfehler von 8,3 % im OOS gezeigt. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3008#comment_46150275
Gewinnbringend, aber trotzdem ein solches Modell in den Korb geworfen.
Zeigen Sie Ihre Bilanz mit 20% auf OOS. Es wird ein Beispiel sein, um zu streben.
Ich verstehe Ihre Bilder nicht. Ich verstehe nicht, was es damit auf sich hat, was die Klassifizierung damit zu tun hat, wenn die Spalten Gleichgewichte sind.
1) Nun, was gibt es dann zu besprechen?
2) Und ich habe nie gesagt, dass die Idee des Gleichgewichts funktioniert, im Gegenteil, FF hat unendlich viele Variationsmöglichkeiten.
Haben Sie vergessen, wie es war? Ich werde Sie daran erinnern.
Der Mann fragte, wie man das Netz für die Balance trainiert, ich gab Ihnen einen Hinweis, Sie interessierten sich dafür, fragten nach einem Beispiel, ich gab es Ihnen. Ich habe auch geschrieben, dass man nicht auf Gleichgewicht trainieren sollte.
Und alles andere sind nur Ihre persönlichen Erfindungen, Erfindungen, die Sie aus irgendeinem Grund mit mir in Verbindung bringen.
Die Idee des Gleichgewichts ist neu für mich und stammt von Ihnen, was ich betone. Aber du reagierst irgendwie nervös....
Habe das Thema mit der Balance abgeschlossen.
DieRegel der Nachhaltigkeit ist bei OOS ebenso wenig umsetzbar wie die Gleichgewichtskurve bei Fiat.
Ich habe dies alles schon einmal getan, in verschiedenen Formen, viele Male....
Aber ich denke immer noch, dass jeder wissen sollte , wie man FF schreibt und AO benutzt...
Ich bin auch kein Fan davon, aber Alexei sagt, dass es funktioniert.
Die Frage ist, warum er das, was er hat, nicht nutzt. Das Ergebnis ist offenbar nicht sehr zufriedenstellend.
Meine Logik der letzten anderthalb Monate (sie funktioniert seit mehr als einem Jahr mit demselben Erfolg).
Ich halte es für erfolgreicher (mit Modellfehlern zu arbeiten) als an Regeln herumzufummeln.
denn das Tüfteln mit Regeln ist dasselbe wie Genetik, nämlich die Auswahl von Parametern aus erfolgreichen Durchgängen.
H.Y Ich werde den letzten Artikel nicht mehr veröffentlichen, weil ich mich langweile :) Wenn wenigstens jemand es herausfinden und vorschlagen würde, was man noch verbessern könnte, wäre das ein Fortschritt.
Ich bin auch kein großer Fan davon, aber Alexej sagt, es funktioniert.
die Frage ist, warum er es nicht benutzt)
Er hat also mehrmals gesagt, dass die Regeln sterben und die Wiederbelebung nach dem Zufallsprinzip nicht funktioniert, ich bestätige dies ....
Wir können auch schlussfolgern, dass, wenn bereits ausgewählte Regeln nicht funktionieren, dann funktioniert AMO überhaupt nicht ...
Aus dieser Schlussfolgerung, dass das Problem nicht in der AMO ist, sondern in den Daten und / oder Ziele
schönes Bild )
gibt es ein kleines Buch mit allen möglichen Regeln.
https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/
die Saldenlinie auf dem Diagramm ist meiner Meinung nach zwar rentabel, aber nicht für die Arbeit geeignet.
Die Spalte Err zeigt den Klassifizierungsfehler. Für die rentable Variante ist es gleich 8,3%, für die Variante, die bei 0 arbeitete der Fehler = 9,1%.
So können Sie mir zeigen, Ihr Gleichgewicht Diagramm auf der OOS mit 20% Fehler?
Was hat das Gleichgewicht mit dem Klassifizierungsfehler zu tun?
Was hat das Gleichgewicht mit dem Klassifizierungsfehler zu tun?
Genau, nichts. Es ist unklar, warum Sie 20 % als Erfolg anpreisen...
Weder 20 % noch 8 % noch 50 % bedeuten etwas. Die Zahlen haben nichts zu bedeuten.
Das Gleichgewicht ist interessant. Keine Grafik?