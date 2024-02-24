Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3040
Studie
https://www.arxiv-vanity.com/papers/1910.13051/
Der Artikel enthält zahlreiche Verweise auf andere moderne Methoden zur Klassifizierung von Zeitreihen sowie auf Methoden der Signal- und Musterextraktion.
Es wird nichts über Ineffizienzen gesagt, aber das sind, wie man so schön sagt, Hausaufgaben
versucht, x10 und x100 Chips aus den Originaldaten zu generieren. Der Fehler ist größer als auf dem Original-Datensatz + Lerngeschwindigkeit leidet
verschrottetaber die Erfahrung mit numba ist positiv, es zählt Kerne sehr schnell.
Gibt es irgendwelche Optionen? ))))
Warum stellst du immer Fragen...
Das Tolle daran ist, dass die Analyse selbst und das Bild in R gemacht werden).
eine Gemeinschaft von E.I.-Freaks, die es faustdick hinter den Ohren haben
1 In einem Artikel (oder auch nur auf einer Seite der Website) können Sie sofort sehen, auf welche Stelle im Material Sie achten wollen. Das kann ein Video nicht vorweisen.
2 Text ist leichter in jede Sprache zu übersetzen. (Und der Übersetzungstext wird sofort wahrgenommen, aber man muss sich die ganze Stimme anhören).
3 Sie können einen Teil des Codes aus dem Text für Experimente kopieren.
Auf diesem Kanal gibt es niemanden außer Redozubov zu hören
Hat jemand DMwR::SMOTE ausprobiert?
Richtet Klassen unter Verwendung des Algorithmus der nächsten Nachbarn aus, d.h. es fügt "ähnliche" Prädiktorenwerte hinzu, anstatt sie zu duplizieren.
https://medium.com/nuances-of-programming/smote-метод-увеличения-числа-примеров-миноритарного-класса-da91a62f9914
Das habe ich schon vor langer Zeit versucht.
Ist es die Mühe wert, oder sollte ich upSample verwenden?
