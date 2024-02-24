Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3043
Das Hauptproblem bei der Verwendung von matstat für solche Aufgaben ist, dass die Suche nach TS durch Auswahl aus einer großen Anzahl von Varianten erfolgt. Es ist immer möglich, aus einer großen Menge von Varianten etwas sehr Schönes auszuwählen - durch ein einfaches Beispiel habe ich hier einmal gezeigt, dass man durch die Modellierung der Preise als CB immer eine gute Stunde der Woche für den Handel "finden" kann. Und das sind nur 120 Varianten, aus denen man wählen kann.
Die Matstat sagt nicht, dass der ausgewählte TS zwangsläufig schlecht ist, sie sagt nur, dass ein solches Ergebnis nur das Ergebnis der Auswahl aus dem SB sein KANN (NICHT MUSS).
Ich erhalte einen Fehler beim Starten von
1) Sind die Daten dieselben wie im Beispiel?
2) Vielleicht haben sich im neuen R die Namen der Funktionsargumente geändert
Eine der Richtungen könnte darin bestehen, nicht nach den besten, sondern nach den stabilsten Parametern des TS zu suchen, d.h. diejenigen Varianten zu verwerfen, die in verschiedenen Teilen der Geschichte eine Variabilität der Ergebnisse aufweisen.
Eine Möglichkeit besteht darin, Indikatoren für die Stabilität der Ergebnisse in die Bewertungskriterien aufzunehmen.
Es gibt ein großartiges Paket zur Bayes'schen Optimierung...
Man kann Multikriterien-Optimierung, Optimierung von Funktionen mit Rauschen und viele andere Dinge machen, ein sehr interessantes Paket.
Ich habe ein Beispiel dafür gemacht, wie der Algorithmus nach einem Minimum in einem eindimensionalen Vektor sucht.
Vermischen Sie nicht zwei Dinge, die mit der Verwendung desselben Indikators zu tun haben:
1) Die Bewertung des Ergebnisses eines TS mit diesem Indikator.
2) Auswahl eines TS aus einer großen Anzahl von Optionen durch Maximierung dieses Indikators.
Im ersten Fall kann der Wert des Indikators statistisch signifikant sein, im zweiten Fall ist dies jedoch unwahrscheinlich.
1. ja
2. Vielleicht - habe 3.5.0 eingeschaltet - die Bibliothek angefordert - installiert und wieder Fehler.
sehen, welche Argumente die Funktion benötigt
in der Version, die den Fehler mit dieser Funktion hatte.
Ich schrieb es!
In einfachen Worten: Wenn ich einen TS nach statistischer Signifikanz bewerte, ist er gut,
wenn ich 100 TS habe und den besten nach dem gleichen Kriterium auswähle, ist er schlecht?
Ich muss etwas missverstanden haben, das kann auch nicht richtig sein?
Es ist in Ordnung, es sollte funktionieren.
Sind Sie sicher, dass Sie den Code nicht geändert haben? Zeigen Sie mir den Code, in dem der Fehler auftritt.