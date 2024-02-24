Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3035
Ich habe nichts gegen eine glatte Bilanz, im Gegenteil, ich bin mit beiden Händen dafür!) Das Problem ist, dass Ihr Indikator von der Reihenfolge der Stichproben abhängt, und das ist nicht typisch für MO. Sharpe zum Beispiel hängt nicht von der Reihenfolge der Transaktionen ab. Ich sollte nach Artikeln mit ähnlichen Verlustfunktionen suchen, denn meine Intuition sagt mir, dass es nicht so einfach ist.
Eine gerade Linie entspricht einer perfekten Gleichmäßigkeit. Der Unterschied zu einer geraden Linie ist Ungleichmäßigkeit. Ich möchte die Ungleichmäßigkeit minimieren.
OK, das können Sie tun - das Ergebnis ist das gleiche bei der Interpretation
Ich bin nicht dafür, alle Saiten wahllos zu mischen - das ist nur die Art und Weise, wie man Standardmetriken verwendet, ohne Rücksicht auf die Balance.
Die Bedeutung der Reihenfolge in der Stichprobe bedeutet, dass es Abhängigkeiten zwischen den Zeilen in der Datentabelle gibt. Abhängigkeiten sind immer eine schlechte Sache und werden normalerweise sorgfältig vermieden.
Ich dachte, es stimmt nicht überein.
Ich weiß nicht, um wie viel, ich kann es nicht mit dem Auge sehen. Ungleichmäßigkeit in Prozenten - das scheint mir ein seltsamer Ansatz zu sein - aber okay.
Sie wird übereinstimmen, aber nicht der Winkel. Ich verstehe Ihre Logik einfach nicht - wenn Sie dies und das verschieben, wird sich die Struktur ändern - sie wird überhaupt nicht vergleichbar sein.
Hier haben Sie den Nullpunkt und das Maximum verschoben - alles dasselbe. Es ist nicht wichtig, wie sehr es sich verbessert hat, sondern die Tatsache der Verbesserung. Es ist ein relativer Indikator für die Auswahl unter vielen anderen Optionen.
Erfindung ihrer eigenen Sharpe und Sortino) Mit Blackjack und anderen notwendigen Dingen)
Nun, wenn sie es nur irgendwo anders tun würden.... Aber, solche Träume.... Und das ist einfach nur Unsinn in diesem Thread.
Ich muss noch überlegen/experimentieren, ob ich in % oder in abs. Einheiten messen soll. Ich denke, abs. ist besser.
Hier ist, wenn sie es irgendwo anders tun würden.... Aber das ist nur ein Traum.... Das ist einfach nur Müll in diesem Thread.
Träume von dir, um wenigstens ein paar neue nützliche Informationen zu hören, die sinnvoll angewendet werden können.
Sie können mir die Salden schicken - ich werde sie mit meiner Methode auswerten - und mir sagen, wie es ausgegangen ist.