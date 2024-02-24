Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3044

mytarmailS #:

Es ist okay, es sollte funktionieren.

Sind Sie sicher, dass Sie den Code nicht geändert haben? Zeigen Sie mir den Code, in dem der Fehler auftritt.

Nein, ich habe ihn nicht geändert.


 
Aleksey Vyazmikin #:

sehr klein

 
mytarmailS #:

Klicken Sie auf das Bild.

Dann auf die Pfeile neben der Diskette.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Dann auf die Pfeile neben der Diskette.

Ersetzen Sie embed durch stats::embed

 
Forester #:
Was ist Ihre Option für die Bewertung der Stabilität? Wir haben hier kürzlich 2 Optionen diskutiert.

Je geringer die Standardabweichung der FF-Werte bei Tests an verschiedenen historischen Standorten, desto besser.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Hat es funktioniert?

 
mytarmailS #:

Ich habe eine neue Fehlermeldung bekommen, jetzt heißt es

> library(inTrees)  # ?inTrees::getRuleMetric()
Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’
In addition: Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’ 

> tr <- 1:500

> library(inTrees)  # ?inTrees::getRuleMetric()
Error in library(inTrees) : нет пакета под названием ‘inTrees’
In addition: Warning messages:
1: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘tibble’ 
2: replacing previous import ‘lifecycle::last_warnings’ by ‘rlang::last_warnings’ when loading ‘pillar’

Ich versuche, R-Studio zu installieren - es geht hin und her - es warnt, dass es neu starten wird, aber das tut es nicht.

In R habe ich das folgende Protokoll

> install.packages("inTrees")
Устанавливаю пакет в ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’
(потому что ‘lib’ не определено)
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/src/contrib/PACKAGES'
Предупреждение: недоступен индекс для хранилища https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0:
  не могу открыть URL 'https://mirrors.bfsu.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
Предупреждение:
пакет '‘inTrees’' недоступен (for R version 4.0.5)
 
Aleksey Vyazmikin #:

Ich versuche, R-Studio zu installieren - es geht hin und her - es warnt, dass es neu starten wird, aber es startet nicht neu.

warum R-Studio installieren ?

 
Aleksey Vyazmikin #:

In R ist dies das Protokoll

Probieren Sie es aus

install.packages("inTrees", dependencies=TRUE, repos='http://cran.rstudio.com/')

Und es ist besser, die Konsolenausgabe auf Englisch zu ändern, dann kann man Probleme normal googeln

https://stackoverflow.com/questions/25721884/how-should-i-deal-with-package-xxx-is-not-available-for-r-version-x-y-z-wa

How should I deal with "package 'xxx' is not available (for R version x.y.z)" warning?
How should I deal with "package 'xxx' is not available (for R version x.y.z)" warning?
  • 2014.09.08
  • Richie Cotton Richie Cotton 117k 46 46 gold badges 243 243 silver badges 359 359 bronze badges
  • stackoverflow.com
Why doesn't R think that the package is available? See also these questions referring to specific instances of this problem:
 
mytarmailS #:

Warum R-Studio installieren ?

Ich denke, Sie hätten dort ein Komma setzen sollen. Es ging um den Ort, an dem das Paket installiert wurde.

