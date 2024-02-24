Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1426
Passt das neuronale Netz zur Geschichte? Oder Sie müssen nur etwas ändern (wo stochern), damit es nach etwas Rentablem aussieht.
Das neuronale Netz führte nur die Aufgabe aus, die Sie ihm stellten. Wenn Sie eine "Marktformel" wollten, berechnete es sie für Sie anhand historischer Daten.
Lesen Sie weiter , hier ist das Wiki.
Imho geht es bei der Frage nicht darum, was Sie wo geschnüffelt haben und wen Sie noch schnüffeln werden.
D.h., statt 3 Schichten mit je 20 Neuronen (wie im Beispiel) macht es keinen Sinn, 10 Schichten mit je 100 Neuronen zu verwenden? Weil ich heute schon meinen kor i7 laden wollte.
Macht es also Sinn, statt 3 Schichten mit je 20 Neuronen (wie im Beispiel) 10 Schichten mit je 100 Neuronen zu verwenden? Ich wollte heute schon meinen kor i 7 aufladen
Hier haben Sie eine konkrete Frage gestellt, aber leider gibt es keine konkrete Antwort, ich habe bereits über hundert Videos über NS gesehen und diese Frage gezielt gegoogelt - die Konfiguration von NS ist eine Frage des Zufalls, es gibt keine konkreten Empfehlungen - nur allgemeine Grundsätze
Die missverstandenen Lehrer tauchten weiter... über dem Kuckucksnest...
Gibt es auch Strategien ohne Drawdown?
Ein weiterer Punkt ist, dass die Maxim-Methode eine ständige Umschulung erfordert, so dass es interessant wäre, zu sehen, wie sich das Diagramm entwickeln würde, wenn es jede Woche umgeschult würde.
Können Sie mir sagen, was mit dem neuronalen Netz los ist? Ich habe auf einer lokalen Website über die Übertragung von Input-Neuronen aus dem NeuroPro-Programm in den Expert Advisor gelesen. Ich habe alles wie beschrieben gemacht und das gleiche Ergebnis erhalten
...
Obwohl mein Expert Advisor keine Handelslogik hat, außer der Menge von Hunderten von realen Zahlen - Neuronengewichte und Summierungsformel.
Das ist meiner Meinung nach das Problem - es gibt keine Logik und damit völlige Freiheit, die Preisentwicklung bestmöglich zu approximieren. Für einen stationären Prozess wäre dies der richtige Ansatz, aber in unserem Fall ist er nicht vollständig und daher nicht stationär. Verwenden Sie Prädiktoren mit Ideen - meiner Meinung nach ist dies korrekter.
Übrigens, wie viele Eingangsneuronen und Schichten mit Neuronen auf jeder Schicht des Netzes?
Ich werde in der 2. Woche nicht extra umschulen, um zu sehen, was passiert.
Bis jetzt ist es keine große Sache. Und niemand hat behauptet, dass es ein Gral ist. Es ist eine schnell lernende Maschine, die gut mit "guten" Teilen der Karte arbeitet.
Ich bin gerade dabei, neue Funktionen von Python aus umzuschreiben, es ist ziemlich kompliziert, aber sie sollten den TC verbessern. Ich werde einen separaten Artikel über sie in MB schreiben.
Was ist mit dem Datensatz?
Ich habe akurasi 57,3% loglos 0,688
https://c.mql5.com/3/275/market66.zip
Genauigkeit:65% Logloss:0.61382
ZS reinen Datensatz ist nicht cool, es wäre schön, mit jedem Chip bid\ask zu können, auf einem Tester laufen, gut und Semantik der Ausgangswerte, Rückkehr, vola, etc.
NS ist derselbe Fit wie ein Optimierer, sogar in größerem Ausmaß.
Leider verstehen das viele Menschen nicht und beschäftigen sich weiterhin mit diesem Problem. Und es zu verstehen ist so einfach und offensichtlich.
Im Devisenhandel sind weder MO noch neuronale Netze von Nutzen.
Können Sie mir sagen, was mit dem neuronalen Netz los ist? Ich habe auf einer lokalen Website über die Portierung des neuronalen Netzwerks vom NeuroPro-Programm auf Expert Advisor gelesen. Ich habe alles wie beschrieben gemacht und das gleiche Ergebnis erhalten
Aber sobald ich zum Stürmer werde oder umgekehrt, sobald ich über den angegebenen Zeitraum hinausgehe, beginnt das reine Chaos, kein einziges Lebenszeichen, die Gewinne gehen entweder sofort nach unten oder fliegen raus, ohne dass es auch nur ein Anzeichen für eine systematische Gewinnsteigerung gibt, auch nur ein bisschen.
Passt das neuronale Netz zur Geschichte? Oder müssen wir nur etwas ändern (wo stochern), damit es wie ein profitables Geschäft aussieht. Aber was genau muss dann geändert werden (innerhalb des Programms oder vielleicht mit einem anderen Programm).
Es ist nur extrem überraschend, es gibt keine absichtliche Zwicken in den Algorithmus, wie es in Tester Grails geschieht, d.h. der EA nicht vorausschauen, aber das lustige ist, dass, wenn Sie "don't öffnen Handel, wenn die Prognose weniger als 50 Pips" in Einstellungen, dann auf Retesting... Es verbleiben nur die Geschäfte, die kurz vor den Nachrichtenkerzen in der gewünschten Richtung und in der gewünschten Gewinngröße (der gesamte Impuls) eröffnet wurden. Allerdings gibt es im Expert Advisor keine Handelslogik außer der Menge von Hunderten von realen Zahlen - Gewichte des neuronalen Netzes und Summenformel.
Es stellt sich heraus, dass Sie den Heiligen Gral gefunden haben, von dem alle reden?
Vergessen Sie nur nicht, den Gewinn mit Victor Tsaregorodtsev(NeuroPro Schöpfer) zu teilen, sie sagen, dass er in Krasnoyarsk, in einer Stadt der ökologischen Katastrophe, in Armut lebt und von Nachhilfeunterricht für $ 5-10 pro Stunde und dem Schreiben von Aufsätzen lebt.