Blau ist Clustering, zwei Cluster, zwei Prototypen, Kopf-Schulter/NICHT Kopf-Schulter.
Rot ist SMM, die Wahrscheinlichkeit ist NICHT Schulter-Kopf.
Bereits zu diesem Zeitpunkt ist klar, dass sich der Zustand geändert hat, und der Zustand des GP kann mit SMM viel früher erkannt werden als mit Clustering.
Das Clustering identifiziert den GP auf der rechten Schulter des GP, das SMM auf der linken...
Vielen Dank an alle paka!
Wer versteht das?)))) wo ist die Grenze des Clusters, auf welcher Ebene
man eine Schwelle in Form einer Linie setzt. Muss ich Sie belehren?
Sie sind ein gut aussehender Kerl, der Schwellen einbaut. Fügen Sie weitere Muster hinzu und setzen Sie dort Schwellen.
Ja, lass uns von Thema zu Thema gehen, die Beispiele verkomplizieren, verzerren, stumpf....
Ja, post factum ... wie schon gesagt wurde.
SMM ist also schneller als Cluster.
Wer das bestreitet, hat nicht nachgedacht.
Die Clusterbildung identifizierte den GP auf der rechten Schulter des GP und die SMM immer noch auf der linken Schulter.
Vielmehr ist es nicht der Anfang des GP, sondern nur ein hoher Wert/höher als die anderen. Und danach kann es alles sein und GP, und nur 1 Ausreißer und 2 und Aufwärtstrend ohne Rückgänge, und viele weitere Varianten. Sie haben nur GP in Ihren Beispielen, der Markt ist vielfältiger.
Wir reden nicht über den Markt, Muster, Vielfalt, Ausreißer....
Wir reden darüber, was den Zustand schneller bestimmt, Clustering oder SMM....
Um das herauszufinden, nehmen wir ein einfaches Modell und vergleichen die beiden Ansätze....
Das ist richtig, das ist fair...
Schauen wir uns den Markt an, Diversität, Ausreißer, Chmybros, springen wir von Thema zu Thema, ohne das Offensichtliche erkennen zu wollen ?
Es werden +100 Seiten unnützes, nicht belegbares Geschwätz und Scheiße....
Komm schon, trink einen Kaffee oder so.
SMM - gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass wir uns auf diesen und jenen Zustand zubewegen werden, es ist klar, dass die Vorhersage vor dem Zustand erscheinen wird - darüber gibt es nichts zu streiten. Aber die Frage nach der Genauigkeit dieser Prognose ist interessant.