Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2814
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Bei näherem Nachdenken
Ich habe nachgedacht, ich habe versucht, ich habe experimentiert, ich habe Code geschrieben...
Ich habe nachgedacht, ich habe versucht, ich habe experimentiert, ich habe Code geschrieben...
Sie glauben also, dass das Clustering bei neuen Daten nicht funktioniert? Das ist Blödsinn )
Du verstehst es nicht...
Es gibt einen Cluster/Zustand.
Er hat einen Anfang, er hat ein Ende, sagen wir 5 Kerzen.
Durch die Klsterisierung kennen Sie die Nummer dieses Clusters bei der 5. Kerze (wenn der Prototyp des Clusters mit dem aktuellen Zustand verglichen wird).
Durch hmm kennen Sie die Nummer des Clusters/Zustandes bei der 1. Kerze (oder eher die Wahrscheinlichkeit)
Du verstehst es nicht.
es gibt einen Cluster/Staat
Er hat einen Anfang, er hat ein Ende, sagen wir 5 Kerzen.
Durch Klsterisierung erfahren Sie die Nummer dieses Clusters bei der 5. Kerze (wenn der Prototyp des Clusters mit dem aktuellen Zustand verglichen wird).
Durch hmm kennen Sie die Nummer des Clusters/Zustandes an der 1. Kerze (oder vielmehr die Wahrscheinlichkeit).
In beiden Fällen kennen Sie die Clusternummer auf den aktuellen Daten, ohne Verzögerung
Nein.
Clustering ist Erkennung.
Es geht darum, vorherzusagen, in welchem Zustand man sich gerade befindet.
Nehmen wir an, es gibt zwei Zustände: mit Kopfschulter und ohne Kopfschulter.
So funktioniert das Clustering - durch den Vergleich mit einem Prototyp-Cluster.
Das heißt, wir erfahren den Zustand des Clusters erst im Nachhinein, wenn der Vergleich mit dem Prototyp stattgefunden hat.
=================
Und das HMM liefert uns die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns im Zustand des GP befinden.
Nein.
Clustering ist Erkennung.
Hmm, es ist die Vorhersage, in welchem Zustand du dich gerade befindest.
Hör auf damit!)
Du auch...
Wenn der Viterbi-Algorithmus von HMM so etwas wie Clustering 111222444111111..... erzeugen kann
und jemand schrieb, dass er als Cluster verwendet werden kann, bedeutet das nicht, dass es sich um ein Clustering handelt.
Sie auch.
wenn der Viterbi-Algorithmus von HMM etwas wie Cluster 11122244411111111.... erzeugen kann
und jemand schrieb, dass es als Cluster verwendet werden kann, bedeutet das nicht, dass es ein Cluster ist.
So viele versteckte Zustände, wie Sie einstellen, erhalten Sie auch so viele Cluster. Das ist das Gleiche.
Was hat das damit zu tun?
Zum letzten Mal.
Beim Clustering erhält man die Clusternummer am Ende des Clusters.
Beim SMM erhält man die Clusternummer zu Beginn des Clusters.
Was hat das damit zu tun?
Zum letzten Mal.
Beim Clustering erhält man die Clusternummer, wenn der Cluster endet.
Bei der SMM erhält man die Clusternummer am Anfang des Clusters.