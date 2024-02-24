Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2803
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das Trennzeichen oder etwas anderes geändert.
Nein, das habe ich nicht.
Nun, ich habe die Protokolle in diesem Beitrag angehängt - ich konnte mir den Fehler auch nicht erklären.
Denn so funktioniert R, dann braucht das Skript eine ältere Version, dann eine neuere - sehr unbequem - auch keine normale Rückwärtskompatibilität.
Hier mal probieren, ich musste alles noch mal neu schreiben, der Code war so beschissen, dass ich nicht verstanden habe, was er gemacht hat.
Danke! Aber wo soll man den Pfad mit den Dateien angeben? Im vorherigen Skript war es klar, wo der Pfad geschrieben wurde - hier ist es nicht klar, außerdem war der Trick davon in der Gegenwart einer Schleife.
Die Fehlermeldung besagt, dass in der Korrelationsmatrix undefinierte Werte (NA) aufgetreten sind und die Funktion findCorrelation diese nicht verwenden kann. Öffnen Sie das Paket und lesen Sie die Funktionsbeschreibung.
Die Skripte sind unübersichtlich und es gibt eine Menge unnötiger Zwischenergebnisse.
Erläuterung in der Reihenfolge:
1. Sie müssen das Paket "caret" nicht in den globalen Bereich laden. Es ist sehr schwer und zieht eine Menge Abhängigkeiten und Daten mit sich. Sie brauchen nur eine Funktion des Pakets. Sie importieren es direkt in die Funktion get.findCor.
Das Paket "tidyft" ist ein sehr schnelles Paket zur Manipulation von Datenrahmen. Verwenden Sie es.
Danke!
Seltsam, woher kann NA kommen - in diesem Fall sind es Übersprünge, richtig?
Ich kann nichts über den Skriptcode sagen - er ist nicht von mir, ich bin hier nur ein Benutzer.
Ich habe nicht verstanden, wo dieses Paket " tidyft " zu bekommen - es ist nicht in der Liste, ich verstehe, dass aus dem github heruntergeladen werden muss, aber was dort zum Download nicht verstanden hat.
Nun, ich habe die Protokolle in diesem Beitrag beigefügt - ich konnte mir den Fehler auch nicht erklären.
Solange ich mit Rca arbeite, habe ich solche Fehler noch nie gesehen, also richten sich die Fragen an Sie und was Sie dort installiert haben.
Weil das so ist, wie R funktioniert, dann braucht das Skript eine ältere Version, dann eine neuere - sehr unbequem - es gibt nicht einmal eine normale Abwärtskompatibilität.
Ich habe mit Rca für eine lange Zeit gearbeitet, ich habe noch nie solche Probleme gesehen, so dass die Fragen an Sie und was Sie dort installiert haben.
Ich danke Ihnen. Aber wo soll man den Pfad mit Dateien angeben?
ersetzen file.choose() mit Pfad, aber ich finde es bequemer.
Es ist nicht klar, hier, außerdem war der Trick der es in Gegenwart einer Schleife.
Ich verstehe die Sache mit der Schleife nicht, müssen Sie korrelierte Merkmale aus der Menge herauswerfen oder was? Wenn ja, macht das Skript es.
Ich verstehe nicht, wo man dieses Paket " tidyft " bekommt - es ist nicht in der Liste, ich verstehe, dass man es von github herunterladen muss, aber ich verstehe nicht, was man dort herunterladen muss.
Oops...fuck...
....
...
Lies doch wenigstens die ersten 50 Zeilen des Rca-Handbuchs, warum bist du so dumm? Und schiebe alle deine Fehler auf Rca, Pseudokompatibilität usw. .... Es ist ärgerlich, wie lange es her ist und du die grundlegenden Dinge nicht kennst...
Welche Liste? Wo hast du nachgesehen? Hast du überhaupt nachgesehen?
oder
install.packages("tidyft")
Nun, elementare Dinge...
Ich habe noch nie solche Fehler gesehen, so lange ich mit Rka gearbeitet habe, daher die Fragen an Sie und was Sie dort installiert haben.
Ich habe noch nie solche Probleme gesehen, so dass die Fragen an Sie und was Sie dort installiert haben.
ersetzen file.choose() mit Pfad, aber ich denke, es ist bequemer auf diese Weise.
Ich verstehe die Sache mit der Schleife nicht, müssen Sie korrelierte Merkmale aus dem Satz herauswerfen oder was? Wenn ja, macht das Skript es.
Und dass andere Pakete die Pakete beeinflussen können, die im Skript angegeben sind?
Alles, was ich ausprobiert habe, ist das, was hier veröffentlicht wurde.
Was nicht klar ist mit der Schleife ist, dass Sie mit verschiedenen Koeffizienten zu werfen haben - die Anzahl der Würfe hängt direkt davon ab.
Ups...huch...
....
...
Lies doch wenigstens die ersten 50 Zeilen des Rca-Handbuchs, warum bist du so dumm? und schiebst alle deine Fehler auf Rca, Pseudokompatibilität usw. .... Es ist ärgerlich, wie lange es her ist, und du kennst die Grundlagen nicht....
Welche Liste? Wo hast du nachgesehen? Hast du überhaupt nachgesehen?
oder
Nun, es ist elementar, nicht wahr?
Natürlich habe ich versucht, das Paket zu finden und zu installieren - es ist nicht in der Liste, aber im Log.
Nur anscheinend muss ich wieder auf irgendeine Version wechseln - ich habe bereits 4 davon installiert - das ist nicht praktisch.
Was mit dem Zyklus nicht klar ist - es ist notwendig, mit verschiedenen Koeffizienten auszuwerfen - die Anzahl der Auswürfe hängt direkt davon ab.
Es gibt einen Koeffizienten, den man einstellen kann.
Lassen Sie jemand anderen die anderen Fragen beantworten, ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich etwas nicht.... Ich sage Ihnen eine Sache, ich benutze Rku jeden Tag für viele Stunden, mehrere Jahre, ich habe 3.6.3 und im letzten Jahr habe ich nie !!!! zwischen den Versionen gewechselt, Sie lassen Rku 3 Mal im Jahr laufen und Sie haben 4 Versionen, und Sie fühlen sich nicht wohl dabei, Inkompatibilitäten, etwas anderes.... Ich weiß nicht, was los ist, aber ich denke, das Problem liegt nicht bei Rca...
Zur Kontrolle habe ich mein Kit mit diesem Skript getestet. Ergebnis:
Ich bekam wieder einige Fehler :(
Es gibt einen Koeffizienten, den Sie einstellen können.
Lass jemand anderen die anderen Fragen beantworten, ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich etwas nicht.... Ich sage dir eines, ich benutze Rku jeden Tag für viele Stunden, mehrere Jahre, ich habe 3.6.3 und im letzten Jahr habe ich nie !!!! zwischen den Versionen gewechselt, du lässt Rku 3 Mal im Jahr laufen und du hast 4 Versionen, und du fühlst dich nicht wohl dabei, Inkompatibilitäten, etwas anderes.... Ich weiß nicht, was los ist, aber ich denke, das Problem liegt nicht bei Rca...
Man kann, aber ich bin dafür, den Prozess zu automatisieren - ausführen und etwas anderes tun oder ausführen und warten, bis jeder Schritt vorbei ist, das wäre ein manueller Faktor zum Verdrehen.
Ich habe Version 3.5 für das Arbeitsskript, alle anderen haben sich nur unter dem Code der Bewohner hier geändert. Neue Versionen funktionieren nicht mit altem Code (Pakete).
Das kann man, aber ich bin dafür, den Prozess zu automatisieren - laufen lassen und etwas anderes machen oder laufen lassen und warten, bis jede Phase vorbei ist, das wäre ein manueller Faktor, den man verdrehen müsste.
Ich habe Version 3.5 für das Arbeitsskript, alle anderen habe ich nur unter dem Code der lokalen Bewohner geändert. Neue Versionen funktionieren nicht mit altem Code (Pakete).
Was ist also der Sinn dieser Suche?
um Merkmale mit einer Korrelation größer als 0,9 herauszufiltern.
um Merkmale mit einer Korrelation größer als 0,8 herauszufiltern.
Merkmale mit einer Korrelation größer als 0,7 auszusieben.
Zeichen mit einer Korrelation größer als 0,6 auszusieben.
....
..
Ich verstehe nicht, wozu das gut sein soll, einfach einmal sieben und das war's.
========================================
Außerdem ist es allgemein bekannt, dass Holzleute sich einen Dreck um korrelierte Merkmale scheren.
Nehmen Sie, trainieren Sie das Modell, wählen Sie wichtige Merkmale aus dem Modell und machen Sie sich keine Sorgen...
machen Sie keinen Unsinn, verschwenden Sie nicht Ihre Zeit und die Zeit anderer Leute.
Ich hatte mehr Pakete zu setzen
Das Skript hat lange nachgedacht und 6 Gigabyte Speicher beansprucht - das Sampling selbst liegt unter einem Gigabyte - das scheint ein übermäßiger Verbrauch zu sein.
Noch warten.