Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2806
Versuchen Sie, die Kauf- und Verkaufspreise zu erhöhen, wählen Sie ein Modell, das durch die Anzahl der Eingaben ausgeglichener ist, und teilen Sie dann die Stichprobe in zwei Teile und erstellen Sie jeweils zwei separate Modelle.
Wenn Sie das Modell getrennt für einen steigenden und einen fallenden Markt trainieren, werden die Signale ohnehin gemittelt.
Es ist alles logisch: Gegenläufige Trades sind in der Regel unwirksam, wenn die Märkte im Trend liegen, mit einigen Ausnahmen für Scalper.
Ich habe Ihnen gerade gezeigt, dass Sie ein besseres Verständnis dafür bekommen können, wie das Modell funktioniert.
Ah, nun ja, Standardindikatoren und ihre Ableitungen meistens?
Ursprünglich habe ich meine Handelserfahrung genutzt, meine Sicht der Preisinteraktion mit verschiedenen Indikatoren, Preisniveaus und anderen Mustern - etwas Bestätigtes und etwas nicht Bestätigtes. Das heißt, ich beschwere mich eher über das Modell, dass es zuverlässige, aber seltene Ereignisse ausspuckt.....
Früher stand ich Oszillatoren skeptisch gegenüber, aber jüngste Experimente haben gezeigt, dass sie stabile Signale liefern, zum Beispiel der MACD.
Warum gibt es im Durchschnitt 3 Modelle - man bestimmt, welches der beiden Modelle man verwendet.
Haben Sie die gleiche Rentabilität für Kauf und Verkauf erhalten?
Ja, Sie haben richtig gezeigt, dass die Wirksamkeit des Modells natürlich von den Daten abhängt.
Ich habe mir die Statistiken über die Trades noch nicht angesehen.
3 Modelle sind übrigens interessant, ich habe bisher nur 2... das macht Sinn.
In mehreren Beiträgen wurde bereits darauf hingewiesen, dass korrelierte Prädiktoren nicht unbedingt entfernt werden müssen.
Ich kann die Rechtfertigung nicht akzeptieren, dass der Modellalgorithmus gegenüber korrelierten Prädiktoren robust ist.
Ja, der Algorithmus ist robust, wenn es nur wenige korrelierte Prädiktoren in einer Menge von hundert Prädiktoren gibt.
Aber was ist, wenn alle Prädiktoren korreliert sind? Was ist, wenn die meisten korreliert sind? Wo liegt die Grenze?
Das Entfernen korrelierter Prädiktoren zeigt die Qualität der Prädiktoren auf, und die Eigenschaften des Algorithmus eines bestimmten Modells in Bezug auf die Korrelation sind völlig unerheblich. Vor der Modellierung sollte man nur das Stricti-Modell für einen Prädiktor oder für hundert Prädiktoren kennen. Es ist notwendig, die Anzahl der Prädiktoren zu kennen, auf denen das Modell aufgebaut ist.
Ich habe Ihr Skript gestartet, und es gibt einige Momente, die seine weitere Arbeit verhindern:
1. Ein Komma anstelle eines Punktes
2. die letzten Spalten sind verloren gegangen.
Können Sie das beheben?
Können Sie etwas genauer sein?
Hier ist der rechte Teil des Beispiels in Tabellenform
Unten sehen Sie die Tabelle mit den Skriptergebnissen an gleicher Stelle
Wie Sie sehen können, gibt es keine Informationsspalten, einschließlich der Zielspalten.
Und diese Spalten stehen ganz am Anfang der Datei, wie sich herausstellte
Was das Komma statt des Punktes als Zahlentrennzeichen angeht, so habe ich entweder einen Fehler gemacht oder ihn korrigiert.
Ihr Skript läuft bereits seit mehr als einem Tag und hat noch keine einzige Datei auf der Grundlage der Ergebnisse des Screenings erstellt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es an der Zeit, es abzuschalten?
Ich habe es ausgetauscht und es schien in Ordnung zu sein.