Ich warte auf eine substanzielle Antwort, nicht auf eine Antwort.
So können Sie eine Antwort auf ein ganzes Buch schreiben, und Ihre Antwort lautet: Sie haben nicht geantwortet, die Antwort ist nicht stichhaltig, es ist eine Zurücknahme))))
Wenn dir die Formulierung "Person mit Selbstachtung" nicht passt, welche anderen Fragen dann. Gee-gee)
..
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Gibt es ein Muster im Chaos? Lassen Sie uns versuchen, es zu finden! Maschinelles Lernen am Beispiel eines konkreten Beispiels.
Aleksey Vyazmikin, 2022.10.21:46
Ich schlage vor, die Datei über den Link herunterzuladen. Es gibt 3 csv-Dateien im Archiv:
Die Probe selbst enthält 5581 Spalten mit Prädiktoren, das Ziel in 5583 Spalte "Target_100", Spalten 5581, 5582, 5584, 5585 sind Hilfsdaten und enthalten:
Das Ziel ist es, ein Modell zu erstellen, das mehr als 3000 Punkte in der exam.csv Probe "verdient".
Die Lösung sollte ohne Einblick in die Prüfung sein, d.h. ohne Verwendung von Daten aus dieser Probe.
Um das Interesse aufrechtzuerhalten, ist es wünschenswert, über die Methode zu berichten, die es ermöglicht hat, ein solches Ergebnis zu erzielen.
Die Stichproben können auf jede beliebige Weise transformiert werden, einschließlich der Änderung der Zielstichprobe, aber Sie sollten die Art der Transformation erklären, so dass es sich nicht um eine reine Anpassung an die Prüfungsstichprobe handelt.
Nicht der Gral, nur gewöhnliche solche - Bablokos!!!!
Aleksey Nikolayev, 2022.10.11 21:16
Wenn Sie plötzlich darüber nachdenken, hier ist ein gutes Buch über die Grundlagen von R und als ein Referenzbuch.
Wenn das, was ich kann Rabatt)))) Für mich ist dieses Buch besser als andere)))
Hier und beweisen Sie, dass Sie etwas können, und nicht nur die Luft schütteln hier - es gab keine Beweise von Ihnen für das Vorhandensein von fertigen Lösungen, nur eine Erklärung, dass Sie einen Gral Weg der Auswahl Prädiktoren gefunden haben. Ich habe das Gefühl, dass Ihre Rassel nur ein Spielzeug ist, das für eine komplexe Stichprobe wie diese nicht viel taugt.
Ich habe lediglich eine solche Aufgabe in Form eines Wettbewerbs vorgeschlagen, damit sich die Teilnehmer nicht gegenseitig bescheißen, sondern wirklich ihr Können unter Beweis stellen und sich so Respekt verschaffen können.
Man sollte nicht "fühlen", sondern den Code und die Ergebnisse posten.
Sehr gierig! Und gierig wegen der Faulheit.
500 Dollar und alle Antworten. Und dann liegt man auf der Couch und "fühlt" mit einem leichteren Geldbeutel, aber mit dem Ergebnis.
Seien Sie also nicht faul - versuchen Sie, das Problem zu lösen!
Und über das Fühlen schreibe ich aus der Tatsache heraus, dass ich es ausprobiert habe, und entweder habe ich es falsch angewendet oder es ist wirklich nicht für komplexe Proben geeignet.
Ich habe meine eigene Methode, um nützliche Informationen zu extrahieren, und möchte sie mit anderen vergleichen.