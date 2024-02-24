Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2810
Es gibt einen ganzen Zoo von Ansätzen, Sie können Implementierungen auf github finden, ich habe eine für Python gesehen.
Es mag viele Lösungen geben, aber wie ist die Qualität dieser Lösungen und wie gut funktionieren sie in realen Aufgaben?
Wenn Alexej nachdenken und zuhören wollte, würde es mit meinem Skript.... zwei Minuten dauern.
Interessantes Werturteil. Sie haben nicht gehört, was ich Ihnen geschrieben habe. Brauchen Sie ein Beispiel?
ja, habe ich gelesen ... so viele Denkfehler auf nicht so vielen Textzeilen habe ich schon lange nicht mehr gesehen ...
Nennen Sie mir ein Beispiel.)
Wissen Sie, was Korrelation ist? Sie reden so einen Blödsinn, dass ich anfange zu zittern.
Hier ist ein Beispiel dafür, wovon ich spreche - eine gelb beschnittene Probe und eine ganz grüne Probe - denken Sie darüber nach.
Es ist dir immer noch nicht aufgefallen, dass niemand versteht, was deine Zeichen bedeuten, vielleicht solltest du die Bedeutung der Kritzeleien erläutern? ))
Ich finde, Sie sollten sich mehr zurückhalten. Überlassen Sie die Frustrationen des Lebens einem Trinkkumpel oder einem Priester.
Offensichtlich sind Pn Prädiktoren und K ist der Korrelationskoeffizient. Das Beispiel zeigt, wie sich der Koeffizient ändern kann, wenn die anderen 50% der Daten ihre Konsistenz ändern. Ihr Ansatz kann nur auf stationäre Daten mit unveränderlicher Korrelation angewendet werden, was in unserem Fall nicht der Fall ist. Ich empfehle Ihnen also zu denken, bevor Sie kichern.
Über das Denken....
Die Frage ist, warum man alle Varianten der Vorzeichenkorrelation von 0,1...0,2...0,7...0,8 durchgehen muss und damit den ohnehin schon riesigen Arbeitsaufwand für den Algorithmus erhöht.
Selbst generiertes Zufallsrauschen kann mit dem Prädiktor um 0,6 und 0,8 korrelieren, selten mehr ...
Daraus folgt, dass es dumm ist, eine Korrelationsschwelle von weniger als 0,8 zu nehmen, aber Sie haben sich für eine komplette Überstichprobe entschieden, was zeigt, dass Sie nicht darüber nachdenken, was Sie tun....
Ich habe also das Recht, zu kichern, denke ich...
Offensichtlich... ))))) dies ist ein Schreiber.... Ich schäme mich zu fragen, was offensichtlich ist. Welchen Dekodierungsalgorithmus soll ich anwenden, um es offensichtlich zu machen?
Denken Sie überhaupt, was Sie sagen?
Ihr Ansatz kann nur auf stationäre Daten mit unveränderlicher Abhängigkeit angewendet werden, was hier nicht der Fall ist.
Das ist nicht mein Ansatz, sondern Ihrer, und er wurde zunächst verfälscht, und drei Leute haben Ihnen davon erzählt.
Ich sage nur, dass ich experimentiere und Schlussfolgerungen ziehe.
Aus dem Kontext der Diskussion ist es offensichtlich.
Was ist Ihr Ansatz? Was ist mein Ansatz? Ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen.
Insbesondere Sie haben behauptet, dass ein Modell nicht auf einer Stichprobe trainiert werden kann - das war falsch.
Das Gedächtnis ist ein NS mit trainierten Gewichten, man trainiert es bei jedem Schritt neu, man verschiebt die Gewichte ein wenig... nicht viel, also lag.
und das kann man nicht auf das Terminal übertragen.
Ich habe es versucht, es funktioniert nicht, es liegt wieder an den Zeichen.
Wenn Sie interessiert sind, werfe ich den Entwurf eines Multicurrency-Testers mit Spread, primitivem Lot und einem Hinweis auf das Öffnen und Schließen von Positionen mit Fractional Lot ein.
Für den Tester zu arbeiten, müssen Sie einen Datenrahmen mit ['open', 'spread] Spalten vorzubereiten, und auch werfen ein numpy Array des Formats x (n,2) mit Prognosen der Kauf/Verkauf Wahrscheinlichkeiten für jeden neuen bar in Signal. Der Tester arbeitet in einer Schleife, unten ist ein Beispiel für die Initialisierung der Verwendung des Testers
Handelslogik und Lot können in der transcript_sig-Methode des Symbol-Objekts angepasst werden.
Die Ergebnisse des Tests befinden sich im Wörterbuch trade_history_data für den gesamten Test und trade_symbol_data für jedes Symbol.
es gibt Listen, falls jemand etwas optimieren oder ändern möchte - willkommen)