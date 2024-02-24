Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2795
Ich persönlich mag es, Bounces/Extremes und viele andere Dinge vorherzusagen....
Eigentlich liegt die Antwort auf der Oberfläche - "was man programmiert, sagt man voraus".
die Frage: "Wonach suchen Sie???" und dann die Aussage: "Sie wissen nicht, wonach Sie suchen!!!
:))))) witzig, scharfsinnig, nachdenklich )
Wenn du eine Million hast und mir nicht die Hälfte davon geben willst, dann hast du keine Million.
Es ist eine interessante Idee, etwas innerhalb eines Marktmodells vorherzusagen.
Wir haben zumBeispiel den Bolinger als Marktmodell, und wir machen Prognosen innerhalb dieses Modells...
Der Bolinger hat drei Indikatoren: obere Begrenzung, untere Begrenzung und Durchschnitt.
Wir sagen voraus, welche Linie der Kurs in naher Zukunft überschreiten wird.
Kreuzen bedeutet, dass die Linie zwischen dem Hoch und dem Tief der Kerze liegen wird.
Wir prognostizieren also drei Klassen.
Das Modell lernt mit solchen Daten recht gut, bei neuen Daten sinkt der Fehler nicht und verhält sich stabil.
Auch auf dem Markt sieht das Modell Trends sehr gut und macht nie einen Fehler in der Richtung des Trends, obwohl es hinkt, aber verhält sich viel, VIEL adäquater als das gleiche Zick-Zack, ich empfehle dringend zu experimentieren...
Ich habe bereits mit dem Donchian-Kanal anstelle des Bolingers experimentiert.
Also probieren Sie es aus, es wird Ihnen gefallen.
Es ist schwer zu erklären, aber der Punkt ist, dass wir die AMO nicht abstrakt von oben nach unten prognostizieren, sondern sie im Rahmen eines Modells "einschließen" und darin prognostizieren, so als ob wir die Freiheitsgrade für die AMO reduzieren....
Hier ist eine weitere Variante, was und wie Sie vorhersagen können
Voraussagen, welche Linie der Preis in naher Zukunft überschreiten wird...
Zu welchem Zeitpunkt treffen Sie die Vorhersage?
Offenbar besteht das Problem hier darin, dass niemand den anderen hört, so dass sich alle im Kreis drehen....
Man kann einen Gedanken auf 1000 Arten sagen, aber nur 1 wird von allen verstanden)))))
Die Politik sollte also umgekehrt werden - nicht auf die Bemühungen des Sprechers, sondern auf die Bemühungen des Zuhörers.
Es ist nicht so schwer, eine Frage zu stellen oder eine Frage zu stellen - es ist nur eine größenwahnsinnige Einstellung vieler Menschen, die von ihrer Einzigartigkeit denken....
Nun? Ab dem jetzigen Zeitpunkt machen Sie eine Vorhersage - welche der drei Linien wird als erste in der Zukunft überschritten werden.
Ja, ja, ja, ja, ja, klar. nur ZZ hat akurasi 55-58 und ich 79, aber es gibt keinen Unterschied... natürlich... ))
Nun, wenn das Ziel nur Zahlen sind...
Wenn die Prognose auf jedem Balken, gibt es immer noch eine Verzerrung, weil es klar ist, dass der Trend ist wahrscheinlicher, dass weiter als zu beenden, dh die Suche über / unter dem Durchschnittswert wird automatisch 60% der richtigen Ergebnis.
Auf dem Donchian-Kanal setze ich 80 % und 20 % bis zur Grenze (die obere Grenze ist 100 % und die untere Grenze ist 0 %) - das sind Punkte für die Prognose und die Handelsentscheidung. Stopps und Schleppnetze auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals.
kein Kommentar))))