Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2791
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Und für welche der 100 vorhergesagten Linien soll eine Vorhersage getroffen werden? Der Durchschnitt ist die naheliegendste Lösung.
Sagen wir, 50 Vorhersagen nach oben, 50 nach unten, gemittelt, eine horizontale Vorhersage, und so weiter?)))
und das war's. Was sind Ihre Optionen?
Und für welche der 100 vorhergesagten Linien soll eine Vorhersage getroffen werden?
Eine Variante des "informativen" Markup, ein Stifttest:
Wir nehmen einen Satz von Zeichen und markieren Etiketten wie in meinen Artikeln, aber unter Berücksichtigung der gegenseitigen Information (Regressionstyp) zwischen n-Zeichenfolgen des Zeichensatzes vor der Eröffnung eines Handels und n-Zeichenfolgen zukünftiger Preise.
Wenn die gegenseitige Information unter dem Schwellenwert liegt, markieren wir als nicht zu handeln.
dann 2 Modelle auf Signale und auf Handel/Nichthandel trainiert, beginnend im Jahr 2019
Res:
Mit diesem Ansatz wurde nicht viel gewonnen
Habe die Anregung nicht gesehen)
Die logische Konsequenz war, andere Optionen auszuprobieren:
alle Optionen führen zu nichts
Nun, lesen Sie noch einmal meinen Beitrag, das letzte Bild.
Es waren nur 2 Varianten auf den ersten 25 Balken. Und 2 Fehler sind ein kleiner Fehler.
Und das ist nur 1 Variante des Charts von Tausenden, die Ihnen zufällig ins Auge gefallen ist. Die Situation wird bei anderen anders sein. Sie müssen sich eine Strategie zurechtlegen (die Sie nicht formuliert haben) und die Gleichgewichtslinie bei neuen Daten beobachten (Maxim brachte seine Idee zu Ende und alles wurde auf einmal klar).