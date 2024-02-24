Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2535

Maxim Dmitrievsky # :
Renditen (Renditen) sind etwas für Theoretiker. Die Praktiker haben ihre eigenen Methoden.

 
Aleksey Nikolayev #:

Stichproben von Preislogarithmusschritten

Der Preis von Währungen ändert sich nicht oft, warum braucht er einen Logarithmus? Aber die Abstufungen ändern sich.
 
Aleksey Nikolayev #:

Versuchen Sie dennoch eine Stichprobe d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]).

Sie können auch eine Annäherung ohne Logarithmen versuchen d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1

Überraschenderweise funktionieren diese Formeln nicht

Gebot[i]/Gebot[i-1]-1 log(Gebot[i]/Gebot[i-1])


Und das Ergebnis ist sehr ähnlich, selbst wenn man die Augen zusammenkneift, kann man den Unterschied nicht sehen. Die Achsen sind um ein paar Pixel versetzt. Ich habe es mehrmals überprüft.

Aleksey Nikolayev #:

Renditen (Renditen) sind etwas für Theoretiker. Die Praktiker haben ihre eigenen Methoden.

Dann verstehe ich nicht, worüber wir reden.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Dann verstehe ich nicht, worüber wir reden

Als Theoretiker verstehe ich das auch nicht wirklich.

 
Rorschach #:

Und das Ergebnis ist sehr ähnlich, selbst wenn man die Augen zusammenkneift, kann man den Unterschied nicht sehen. Die Achsen sind um ein paar Pixel versetzt. Mehrmals überprüft.

Dies sollte der Fall sein, denn wenn x klein ist, ist ungefähr log(1+x)~x. In diesem Fall ist x=bid[i]/bid[i-1]-1

Rorschach #:

Überraschenderweise funktionieren diese Formeln nicht.

Möglicherweise zeigt sich hier der bekannte "thick-tailed"-Effekt der Verteilung der Rückkehrer. Größere Rücklaufwerte treten häufiger auf, als dies bei einer Normalverteilung der Fall sein sollte.

 
Hat irgendjemand auf die Alterung der Lag-Parzelle geachtet? Es handelt sich um ein Cotier, das vor ein paar Seiten gepostet wurde.
 
secret #:
Der Preis von Währungen ändert sich nicht dramatisch, warum sollte er einen Logarithmus benötigen? Aber die Abstufungen ändern sich.

Ein angesehener Wissenschaftler schrieb, dass der Preis logarithmisch sein muss, und alle Theoretiker halten blindlings daran fest.

 
Aleksey Nikolayev #:

Ein seriöser Wissenschaftler schrieb, dass der Preis logarithmisch sein muss, und alle Theoretiker tun dies blindlings weiter.

Er muss über Aktien geschrieben haben.
 
secret #:
Er muss also über Aktien geschrieben haben.

Ich habe es nicht gelesen, aber die Bleck-Scholes-Formel ist davon abgeleitet, und es heißt nicht, dass es nur um Aktienoptionen geht. Natürlich gilt das nicht für alles, aber es wird als Ausgangspunkt für alle Optionstheorien verwendet.

