Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2534
Leute, wie kann man richtig logarithmieren, weil man so einen Blödsinn bekommt?
Ich verstehe nicht wirklich, was in Ihren Diagrammen steht (Q-Q-Plot?). Es scheint, dass die Stichprobe der logarithmischen Preissteigerungen mit einer Normalverteilung verglichen werden sollte.
Q-Q-Diagramm, Inkremente
Variationen über ein Thema
In der ersten Zeile steht eine Multiplikation mit 100000, aber wie viel ist richtig?
Es ist möglich, nicht zu multiplizieren, auf jeden Fall wird es mehr als 1 sein, aber in diesem Fall werden wir 3 Diagramm auf dem Link erhalten.
Oder Sie multiplizieren es mit 10000000 und das Diagramm wird wieder anders aussehen.
Die wichtigste Frage dabei ist, wie oft die Inkremente multipliziert werden sollen.
nach dem Umfang des Auftrags, als Option.
Ich will nicht schon wieder Unsinn mit einem klugen Gesicht schreiben, es ist eine super klassische Idee, die Ridge Regression im Allgemeinen wurde1970 erfunden.
Ich glaube, es war schon einmal hier.
Und dann ist da noch das Problem der Wohnung und des Trends.
Versuchen Sie dennoch, eine Stichprobe zu bilden: d[i]=log(bid[i]/bid[i-1])=log(bid[i])-log(bid[i-1]).
Sie können auch eine Annäherung ohne Logarithmen versuchen d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1
Ergänzung zum vorherigen Kommentar
In der ersten Zeile des Codes wird alles multipliziert
Inkremente mit 10^5 multiplizieren
ohne Multiplikation
Multiplikation der Inkremente mit 10^8