Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 229
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Alle oben genannten Codes sind Neuauflagen des Werks von Reschetow, über das es vor 100500 Jahren Debatten gab - ob es ein NS oder ein selbst erstelltes Stück Mist war.
Ein Beweis dafür ist das fast vollständige Fehlen solcher Expert Advisors auf dem Markt.
Man kann also sagen, dass es auf dem Markt keine Beispiele für nc auf mcl gibt.
Verstehe, diese Technologie ist bei MQL einfach nicht vorhanden. Dies ist jedoch kein Grund, nicht daran zu glauben, dass sie geschaffen werden kann.
Und über "Fahrräder" sagen in der Regel faule Leute, die "alles fertig zum Mitnehmen" wollen.
Verstehe, die Technologie ist in MMS einfach nicht verfügbar. Das ist jedoch kein Grund, nicht daran zu glauben, dass sie geschaffen werden kann.
Und über "Fahrräder" sagen in der Regel faule Leute, die "alles fertig zum Mitnehmen" wollen.
vor ein paar seiten wurde dir gesagt, du hättest eine idee und müsstest sie in 5 min testen (1 tag, eine woche). und du weißt nicht, ob deine idee lebensfähig oder zunächst eine totgeburt ist. welche option wählst du - ein vorgefertigtes paket zu verwenden, das ein student in 5 min ausarbeiten kann, oder selbst eine komplette infrastruktur neu zu schreiben? wenn die zweite option, dann ist es sadomasochismus, und normale menschen gehen nicht mit dir mit))
Danke, Ihr Standpunkt ist für mich klar. Behaupten Sie nur nicht, dass dies für alle normalen Menschen gilt.
Sie verbringen 2 Wochen oder mehr Ihrer Zeit damit, etwas zu tun, oder Sie werden nicht fertig und gehen pleite, oder Sie erzielen keine Ergebnisse (beides ist gleich wahrscheinlich))) Sie hätten eine fertige Lösung verwenden können.
Wenn man Ihnen eine schwierige Aufgabe stellen würde und das Ergebnis morgen in Form eines Gewinns vorläge, kämen Sie gar nicht auf die Idee, etwas Eigenes zu schreiben.
Auch Regierungsbehörden in den USA auf Joomla und ähnliche Motoren Websites zu tun, und niemand zögert, die Arbeit anderer Leute zu verwenden und ihre Egos nicht herausstechen, werden wir unseren eigenen Weg gehen.
Wenn Sie berufstätig sind, schätzen Sie Ihre Zeit, und das tut auch jeder andere, Sie werden selbstgemachten Mist schreiben, wenn Sie freie Zeit haben oder wenn Sie z. B. keine Klingel an Ihrem Fahrrad haben.
Du wirst 2 Wochen oder mehr deiner Zeit damit verschwenden, etwas zu tun, oder du wirst es nicht schaffen und zusammenbrechen, oder du wirst keine Ergebnisse erzielen. Beides ist gleich wahrscheinlich))) Du hättest eine fertige Lösung verwenden können, aber ein selbst geschriebener Roller ist immer näher an deinem Körper und stärkt dein Ego als ein Fahrrad, das du vor langer Zeit gebaut und entworfen hast.
Wenn man Ihnen eine schwierige Aufgabe stellen würde und das Ergebnis morgen in Form eines Gewinns vorläge, kämen Sie gar nicht auf die Idee, etwas Eigenes zu schreiben.
Sogar Regierungsbehörden in den USA machen Websites auf Joomla und ähnlichen Maschinen, und niemand zögert, die Arbeit anderer Leute zu benutzen, und ihre Egos ragen nicht heraus, wir werden unseren eigenen Weg gehen.
Jeder Profi schätzt seine Zeit, und jeder Mensch auch, und wird aus Interesse in seiner Freizeit selbstgemachten Mist schreiben, oder wenn z.B. sein Fahrrad keine Klingel hat.
котоpой до этого пекли каpтошкy, y меня покалывает за yхом. Что это
значит?
- Что y вас слишком много свободного вpемени!
An alle, die tatsächlich IR studieren.
Bitte lassen Sie sich nicht auf nutzlose Diskussionen mit Leuten ein, die dieses Wissensgebiet nicht kennen und nicht kennen wollen. "Pioniere", die erklären: "Zeig mir, beweise... Und dann fange ich vielleicht an zu lernen" in diesem Forum, das Meer ist voll davon. Ohne die geringste Ahnung von der Materie werden sie mit pubertärem Maximalismus Kritik üben und ihre Nutzlosigkeit beweisen. Es ist nicht möglich und nicht nötig, Menschen von der Bedeutung und Nützlichkeit eines Wissens zu überzeugen, wenn sie nicht damit aufgewachsen sind.
Diese Diskussion ist nicht nur nutzlos, sondern auch schädlich. Sie füttern ihre Egos, steigern ihre Kritik und ermutigen sie zu weiteren Beschimpfungen. Wir können irrelevante dumme Beiträge nicht verbieten, aber wir können und sollten sie ignorieren.
Viel Glück!
Vor einigen Jahren habe ich im vierten Forum mehrere Threads eröffnet, in denen ich die Ergebnisse meiner ökonometrischen Berechnungen veröffentlicht habe. Als die Threads eröffnet wurden, ergab eine Suche nach dem Wort "Ökonometrie" null Ergebnisse, aber das Thema stieß zweifellos auf Interesse. Außerdem stellte sich heraus, dass es im Forum mehrere Personen gibt, die ökonometrische Modelle in der Praxis anwenden.
Dann begann sich jeder der offenen Threads mit einer dumpfen Monotonie in eine andere Richtung zu entwickeln: Es gab immer eine Gruppe von Ignoranten, deren Zweck der Anwesenheit auf dem Zweig nicht darin bestand, zu versuchen, etwas kostenlos zu lernen, und das Ziel war, den Zweig mit einer Flut von Überschwemmungen zu ersticken, die sich in Trolling verwandelte. Und sich gegen diese Art von Publikum zu verteidigen, ist äußerst schwierig, weil sie zunächst vorgeben, etwas lernen zu wollen, und bei denen, die lernen wollen, sehr vernünftige Fragen formulieren. Dann fangen sie an, die Idee selbst anzufechten, und dann schreiben sie, dass Ökonometrie im Allgemeinen eine Pseudowissenschaft ist, und enden immer mit einer Sache: Dies ist ein Forum über MQL. Es ist unmöglich, irgendetwas zu erklären, denn hinter dieser vermeintlich fanatischen Verehrung von MQL steckt nur Freelancing mit Geisterknete.
Am Ende waren genau diese Leute die Gewinner: Der Thread wurde exorbitant groß und wertvolle Gedanken gingen in Bergen von Müll unter.
Aus diesem Grund habe ich aufgehört, Filialen zu eröffnen.
Das gleiche Schicksal ereilte diesen Zweig. Das Strangulationsmuster, das bei meinen Ästen verwendet wurde, galt auch hier.
Möchte Burnakov noch eine weitere Filiale eröffnen und einige der Figuren wiedersehen? .... Wir werden sehen.
Der folgende Mechanismus, wie er mir ideal erscheint, kann ein Schutz gegen eine solche Öffentlichkeit sein.
Ab heute hat jedes Forumsmitglied das Recht, ein Thema zu eröffnen. Es wäre wünschenswert, dem Verfasser des Themas das Recht einzuräumen, sein Thema zu moderieren. Dieses Recht kann dem Autor erst nach seiner Berufung gewährt werden, d.h. die aktuellen Möglichkeiten sollten erhalten bleiben. Außerdem sollte das Recht zur Moderation von den Admins (Moderatoren) des Forums erteilt werden und für einen bestimmten Zweig gelten, d.h. das Recht, einen Zweig zu moderieren, sollte selektiv sein und für einen bestimmten Zweig und einen bestimmten Autor gelten, und nicht für alle in einer Reihe und nicht für alle Themen.
Auf diese Weise könnte der Verfasser eines Threads den Anschein einer technisch-wissenschaftlichen Abhandlung erwecken. Dadurch würde der Verfasser des Themas besser erkennen können, was relevant ist und was nicht. Wir eröffnen zum Beispiel einen Zweig für Zufallswälder. Der Verfasser des Threads entscheidet ohne jede Diskussion oder Begründung selbst: entweder alles zu entfernen, was nicht mit den Zufallswäldern zusammenhängt, oder andere Modelle zuzulassen.
Warum gibt es dann einzelne Enthusiasten, die das Fahrrad auf den µl umschreiben?
Übrigens fragte kürzlich jemand nach einem einfachen Beispiel mit dem NS, und aus irgendeinem Grund erinnerte sich niemand mehr an die alte Lösung von Reshetov. Übrigens entwickelt Reshetov selbst, soweit ich weiß, sein Projekt auf µl überhaupt nicht mehr weiter.
https://www.mql5.com/ru/code/10289
https://www.mql5.com/ru/code/16727
https://www.mql5.com/ru/code/1104
Vielen Dank, das ist genau das, was der Arzt verordnet hat! Kurz und knackig! Das ganze MO in 10 Zeilen! Pantural freut sich, Pantural dankt Ihnen! Yo hai, kamon!
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}
https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746
Und folgende Frage, hat jemand einen Beispielcode, wie diesen, wo auf der Ebene eines Anfängers können Sie verstehen, wie man den Algorithmus der Back Propagation, oder ähnlich zu implementieren, wo das Netzwerk korrigiert die Eingabeparameter in Abhängigkeit von früheren Entscheidungen?
Nicht R.