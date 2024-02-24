Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1818
Ich bin auf ein interessantes Bild gestoßen. Wenn Sie also wollen, dass ein "neuronales Netz" Ihnen hilft, Geld zu verdienen, muss es "Geschichte" lernen und in der Lage sein, "die Situation zu verstehen" und einen Jeep zu erkennen. Ich weiß nicht, wie, ehrlich gesagt, ich selbst bin neugierig :))) Vielleicht wäre ein Programm, das zu so etwas fähig ist, eine KI. Ein "natürliches" neuronales Netz schafft das irgendwie.
Speichern Sie die Muster als Wissensbasis ab, oder suchen Sie sie jedes Mal wieder, wenn sich eine Kerze schließt?
Aufgabe - "Ist auf dem Bild ein Jeep zu sehen"
Die richtige Antwort lautet: kein Jeep!
Wenn Sie das sehen, können Sie entweder durch einen Sumpf sehen oder Sie sind schizophren.
Ich verstehe, dass das Gehirn, wenn es das Dach des Jeeps sieht, erkennt, dass er sich irgendwo unten im Sumpf befindet, aber die Frage ist, ob es einen Jeep auf dem Bild gibt... Der Jeep ist nicht auf dem Bild, er ist unter dem Sumpf.
Das ist so, als würde man einem Netz das Bild eines Feldes zeigen und es sagen lassen, dass es ein Erdhörnchen sieht, wir wissen, dass es da ist, aber das Bild ist ein Feld!!!
Ihr müsst weiter denken, meine Herren...
Die Aufgabe lautet: "Ist ein Jeep auf dem Bild".
...Sie müssen mehr nachdenken, meine Herren...
Im Bereich der Drillinge - ich glaube, da gibt es sogar zwei :)
Speichern Sie die Muster als Wissensbasis ab, oder suchen Sie jedes Mal, wenn eine Kerze schließt, erneut nach ihnen?
Diese 4-stellige Zahl ist der Mustercode. Sie ist wichtig für die maschinelle Verarbeitung von Preisinformationen. Mit diesem Code kann ich das Preisbild leicht zeichnen, auch wenn ich es nicht sehe. Die Anzahl der Muster ist begrenzt. Sie ändern sich mit der Zeit, und wenn man das aktuelle Muster kennt, ist es leicht, das nächste vorherzusagen.
Ich brauche sie nicht in der Datenbank zu speichern. Das Programm übernimmt den aktuellen Code und arbeitet mit ihm.
===========
Das ist bedauerlich bei Jeep. Es ist wahrscheinlich nicht realistisch, dies programmatisch zu reproduzieren. Unser Gehirn kann es mit unserer Vorstellungskraft schaffen, aber eine Software wird es wahrscheinlich nicht schaffen.
Der Preis hingegen ist einfacher, er ist gut sichtbar und sein Verhalten ist vorhersehbar. (teilweise))
Nicht sehr klar, aber interessant )) Ich sehe, dass Sie ein Mann mit Ideen sind, das ist cool! Wenn ich Ihnen beim maschinellen Lernen helfen kann, können Sie mich gerne kontaktieren.
Das mit dem Jeep ist traurig. Es ist wahrscheinlich nicht realistisch, sie zu reproduzieren. Unser Gehirn kann es mit unserer Vorstellungskraft schaffen, aber Software ist unwahrscheinlich.
Aber beim Preis ist es einfacher - alles ist sichtbar und sein Verhalten ist vorhersehbar. (teilweise))
Das ist nicht der Punkt, Sie können es ALLE tun ))
Der Punkt ist, dass Sie die Aufgabe falsch gestellt haben und es nicht einmal merken, aber das Ergebnis wollen...
Es ist wie mit dem Code - es gibt keinen schlechten Code, es gibt einen schlechten Programmierer, wenn der Code falsch geschrieben ist und nicht funktioniert, ist das kein Problem des Codes (der Code kann nicht falsch funktionieren, er funktioniert genau so, wie er geschrieben wurde), sondern das Problem eines nachlässigen Programmierers. Genau dasselbe gilt für HC und für Jeep.
Wer hat nützliche Informationen über Probenahmeverfahren?
vorzugsweise mit vergleichenden Angaben
zum Beispiel:https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population
Es sollte viele Arbeiten über Sozialkunde geben, Psychologen schreiben sie auf ihre Diplome. Aber die Mathematik ist in der Regel knapp bemessen.
Normalerweise sind es zu thematische Dinge wiehttps://helpiks.org/7-16586.html
Was möchten Sie trennen/auswählen?
Es ist alles das gleiche Thema, die zufällige Suche nach Prädiktor-Ziel-Abhängigkeiten.
Die Geschäfte werden nach dem Zufallsprinzip eröffnet und dann in ein neuronales Netz eingegeben. Vieles hängt von einer kompetenten Probenahme ab
Damit habe ich z. B. Abhängigkeiten zwischen TFs gefunden, wie Sie vorgeschlagen haben
Danke, ich werde es mir ansehen.