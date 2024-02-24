Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1818

Neuer Kommentar
 

Ich bin auf ein interessantes Bild gestoßen. Wenn Sie also wollen, dass ein "neuronales Netz" Ihnen hilft, Geld zu verdienen, muss es "Geschichte" lernen und in der Lage sein, "die Situation zu verstehen" und einen Jeep zu erkennen. Ich weiß nicht, wie, ehrlich gesagt, ich selbst bin neugierig :))) Vielleicht wäre ein Programm, das zu so etwas fähig ist, eine KI. Ein "natürliches" neuronales Netz schafft das irgendwie.

 
Uladzimir Izerski:

Speichern Sie die Muster als Wissensbasis ab, oder suchen Sie sie jedes Mal wieder, wenn sich eine Kerze schließt?

 
Wizard2018:

Ich bin auf ein interessantes Bild gestoßen. Wenn Sie also wollen, dass ein "neuronales Netz" Ihnen hilft, Geld zu verdienen, muss es "Geschichte" lernen und in der Lage sein, "die Situation zu verstehen" und hier einen Jeep zu erkennen. Ich weiß nicht, wie, ehrlich gesagt, ich selbst bin neugierig :))) Vielleicht wäre ein Programm, das zu so etwas fähig ist, eine KI. Ein "natürliches" neuronales Netz kann dies auf irgendeine Weise tun.

Du Mistkerl, du hast genau ins Schwarze getroffen. Ein sehr anschauliches Beispiel, denn es gibt wirklich einen Jeep, aber ich habe ihn nicht sofort erkannt. Es war ein mikrosekundenlanges Vorlernen der biologischen Neuronen. Das heißt, eine der Eigenschaften des NS ist die Fähigkeit, ein Bild aus knappen Elementen zu vervollständigen. Ein Beispiel. Wenn wir eine Person an einem Tisch sitzen sehen, sehen wir ihre Hände, ihren Kopf, ihre Körperhälfte, aber wir verstehen, dass sie unter dem Tisch Füße hat, vielleicht mit Pantoffeln (oder als Beispiel). Das ist die Eigenschaft der Verallgemeinerung, wenn man etwas aufbauen kann, was man im Moment nicht sehen kann. Erkennen Sie das aktuelle Muster, d.h. die zukünftige Marktreaktion auf das gefundene Muster. Es ist also folgendermaßen...
 
Zauberer2018:
Mihail Marchukajtes:

Aufgabe - "Ist auf dem Bild ein Jeep zu sehen"

Die richtige Antwort lautet: kein Jeep!

Wenn Sie das sehen, können Sie entweder durch einen Sumpf sehen oder Sie sind schizophren.

Ich verstehe, dass das Gehirn, wenn es das Dach des Jeeps sieht, erkennt, dass er sich irgendwo unten im Sumpf befindet, aber die Frage ist, ob es einen Jeep auf dem Bild gibt... Der Jeep ist nicht auf dem Bild, er ist unter dem Sumpf.

Das ist so, als würde man einem Netz das Bild eines Feldes zeigen und es sagen lassen, dass es ein Erdhörnchen sieht, wir wissen, dass es da ist, aber das Bild ist ein Feld!!!


Ihr müsst weiter denken, meine Herren...

 
mytarmailS:

Die Aufgabe lautet: "Ist ein Jeep auf dem Bild".

...

Sie müssen mehr nachdenken, meine Herren...

Im Bereich der Drillinge - ich glaube, da gibt es sogar zwei :)

 
mytarmailS:

Speichern Sie die Muster als Wissensbasis ab, oder suchen Sie jedes Mal, wenn eine Kerze schließt, erneut nach ihnen?

Diese 4-stellige Zahl ist der Mustercode. Sie ist wichtig für die maschinelle Verarbeitung von Preisinformationen. Mit diesem Code kann ich das Preisbild leicht zeichnen, auch wenn ich es nicht sehe. Die Anzahl der Muster ist begrenzt. Sie ändern sich mit der Zeit, und wenn man das aktuelle Muster kennt, ist es leicht, das nächste vorherzusagen.

Ich brauche sie nicht in der Datenbank zu speichern. Das Programm übernimmt den aktuellen Code und arbeitet mit ihm.

===========

Das ist bedauerlich bei Jeep. Es ist wahrscheinlich nicht realistisch, dies programmatisch zu reproduzieren. Unser Gehirn kann es mit unserer Vorstellungskraft schaffen, aber eine Software wird es wahrscheinlich nicht schaffen.

Der Preis hingegen ist einfacher, er ist gut sichtbar und sein Verhalten ist vorhersehbar. (teilweise))

 
Uladzimir Izerski:

Diese 4-stellige Zahl ist der Mustercode. Sie ist wichtig für die maschinelle Verarbeitung von Preisinformationen. Mit diesem Code kann ich problemlos ein Bild des Preises zeichnen, auch ohne ihn zu sehen. Die Anzahl der Muster ist begrenzt. Sie ändern sich mit der Zeit, und wenn man das aktuelle Muster kennt, ist es leicht, das nächste vorherzusagen.

Ich brauche sie nicht in der Datenbank zu speichern. Das Programm übernimmt den aktuellen Code und arbeitet mit ihm.

Nicht sehr klar, aber interessant )) Ich sehe, dass Sie ein Mann mit Ideen sind, das ist cool! Wenn ich Ihnen beim maschinellen Lernen helfen kann, können Sie mich gerne kontaktieren.

Uladzimir Izerski:

Das mit dem Jeep ist traurig. Es ist wahrscheinlich nicht realistisch, sie zu reproduzieren. Unser Gehirn kann es mit unserer Vorstellungskraft schaffen, aber Software ist unwahrscheinlich.

Aber beim Preis ist es einfacher - alles ist sichtbar und sein Verhalten ist vorhersehbar. (teilweise))

Das ist nicht der Punkt, Sie können es ALLE tun ))

Der Punkt ist, dass Sie die Aufgabe falsch gestellt haben und es nicht einmal merken, aber das Ergebnis wollen...

Es ist wie mit dem Code - es gibt keinen schlechten Code, es gibt einen schlechten Programmierer, wenn der Code falsch geschrieben ist und nicht funktioniert, ist das kein Problem des Codes (der Code kann nicht falsch funktionieren, er funktioniert genau so, wie er geschrieben wurde), sondern das Problem eines nachlässigen Programmierers. Genau dasselbe gilt für HC und für Jeep.

[Gelöscht]  

Wer hat nützliche Informationen über Probenahmeverfahren?

vorzugsweise mit vergleichenden Angaben

zum Beispiel:https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population

Methods of sampling from a population
  • www.healthknowledge.org.uk
We are currently in the process of updating this chapter and we appreciate your patience whilst this is being completed. It would normally be impractical to study a whole population, for example when doing a questionnaire survey. Sampling is a method that allows researchers to infer information about a population based on results from a subset...
 
Maxim Dmitrievsky:

Wer hat nützliche Informationen über Probenahmeverfahren?

vorzugsweise mit vergleichenden Angaben

zum Beispiel:https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population

Es sollte viele Arbeiten über Sozialkunde geben, Psychologen schreiben sie auf ihre Diplome. Aber die Mathematik ist in der Regel knapp bemessen.

Normalerweise sind es zu thematische Dinge wiehttps://helpiks.org/7-16586.html

Was möchten Sie trennen/auswählen?

ПОПУЛЯЦИИ И СХЕМЫ ОТБОРА
  • helpiks.org
Поиск по сайту: При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.
[Gelöscht]  
Valeriy Yastremskiy:

Es sollte viele Arbeiten über Sozialkunde geben, Psychologen schreiben sie auf ihre Diplome. Aber in der Regel gibt es nicht viel Mathe.

Normalerweise sind es zu thematische Dinge wiehttps://helpiks.org/7-16586.html

Was möchten Sie aufteilen/auswählen?

Es ist alles das gleiche Thema, die zufällige Suche nach Prädiktor-Ziel-Abhängigkeiten.

Die Geschäfte werden nach dem Zufallsprinzip eröffnet und dann in ein neuronales Netz eingegeben. Vieles hängt von einer kompetenten Probenahme ab

Damit habe ich z. B. Abhängigkeiten zwischen TFs gefunden, wie Sie vorgeschlagen haben

Danke, ich werde es mir ansehen.

1...181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825...3399
Neuer Kommentar