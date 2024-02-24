Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 231
Ich persönlich habe es nicht einmal verstanden.)
Aber ich darf, ich halte mich nicht für einen Experten.
Sie sind nicht allein, denn zu dem Kollektiv, das "nichts verstanden" hat, gehört auch der Autor selbst.
Und genau darum geht es bei allem, wasReteg Konow schreibt.
Das Ziel ist es, den Faden zu zerstören, und das geht am einfachsten mit Texten, die keinerlei Inhalt haben.
Das Ziel ist erreicht. Das Thema passt nicht nur nicht zum Titel - es hat auch keinen Inhalt mehr.
Das System ist komplex. Letztendlich wird eine vollständige Automatisierung des Anpassungsprozesses der Eingangsparameter implementiert, wodurch eine effektive Anpassung an die sich ändernde Marktdynamik ermöglicht wird. Das ist der Sinn der Sache.
Ja, genau das ist der Punkt.
Technisch gesehen kann jede Regelungsstruktur mit Adaptivität (Rückkopplung mit Qualitäts-/Verlustfunktionalität) der IR zugeschrieben werden. Wenn Sie beispielsweise eine normale Maschine nehmen und alle N Takte nach den optimalen Parametern für die vorherigen N Takte suchen, und zwar mit Hilfe eines einfachen Gitters, dann handelt es sich ebenfalls um IR. Das Wesen der MO liegt in der Ansammlung von "Erfahrung", in der Umwandlung von Daten in ein Modell.
PS: In dem oben genannten "Perseptron" genauer gesagt... Schlecht programmiertes, einfaches Skalarprodukt, dem die Hauptsache, der Lernalgorithmus, fehlt, diese wichtige Angelegenheit wird an den MT-Optimierer delegiert, während MO genau ein duales Modell - Optimierungsalgorithmus ist, nicht nur ein Modell, und nicht jeder Optimierungsalgorithmus funktioniert für jedes Modell, z.B. kann MLP nicht durch Raster oder Genetik optimiert werden, Backprop wird benötigt usw.
genau wie beim Forex kann ein Bot einen Abschnitt/Level erfolgreich bestehen und in einem anderen durchfallen
weil er keine Händlerintelligenz hat und der Bot "nicht versteht", was er tut...
Und was ist die Intelligenz des Händlers?
In einfachen Worten, das ist der Handel Erfahrung, die Händler haben 1) - einige Muster des Marktverhaltens (Markt-Muster) und 2) - Muster des Verhaltens in diesem Muster (Muster des Verhaltens in den Markt-Muster).
Das kann man doch programmieren, oder?
Die Suche nach diesen guten Mustern kann sogar programmiert werden, oder?
..
um in jedem Bereich/Stufe erfolgreich zu sein, muss der Bot ein Objektmodell der Welt haben, in der er existiert
d.h. der Algorithmus darf nicht nur die Muster optimieren
Der Algorithmus muss mit semantischen Kategorien arbeiten und die Situation so beschreiben, wie sie vom Händler/Spieler gesehen wird
Der Bot muss die Arten von Objekten und deren Eigenschaften unterscheiden und die Gefahr der Situation dynamisch einschätzen
und dies erfordert eine ganz andere Ebene von Heuristiken als die einfache neuronale Netzoptimierung
Das Ergebnis des Lernens muss ein semantisches Modell und Wissen über Objekte und Prozesse sein.
Andernfalls sind die Handelsroboter zum willkürlichen Stochern verdammt.
Ich stimme voll und ganz zu, der Gral liegt nicht im MO, der Gral liegt in diesen kleinen Würfeln, sogar im Fall von Mario tun sie es, nicht so sehr mit dem nicht-stationären Markt
Das nennt man Datenvorverarbeitung, und selbst in diesem Thread tut das niemand.
Das ist genau das, was die MO sieht, ein Konzentrat aus angemessener Realität, das von Lärm befreit ist.
Wenn Sie es tun und es angemessen tun, dann können Sie jedem EA beibringen, so gut zu handeln wie ein Mensch, oder sogar besser
MoD ist in erster Linie eine Ingenieurskunst, das Ergebnis rechtfertigt jedes Konzept. Geben Sie mir das Ergebnis. Hier ist eine Herausforderung für Sie: https://numer.ai/
Mit anderen Worten, stimmen Sie zu, dass es auch möglich ist, die Ergebnisse des Standard-MO-Ansatzes mit neuronalen Netzen zu erreichen, indem man einen Nicht-Standard-MO-Ansatz verwendet (da Sie diesen Ansatz als solchen erkannt haben)?
Diese Schlussfolgerung bestätigt, dass mein Konzept einen echten Wert haben kann.
Auf jeden Fall werde ich die Umsetzung weiterverfolgen. Wenn die Zeit gekommen ist.
Was mich betrifft, so muss jedes Mitglied der Branche, das sich für diese Branche als nützlich erachtet, einfach Ergebnisse in dieser Sache vorweisen.)
Ich stimme zu, meiner Meinung nach, wenn eine Person kann zumindest nur die Daten laufen und erhalten eine logloss unter 0,69300 (zufällig), dann hat er das Recht, über AI und MO hier zu sprechen, der Rest sind nicht profitabel
mein Ergebnis https://numer.ai/ai/toxic