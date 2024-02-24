Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2222
Wie auch immer... Ich habe
Ich habe noch nichts trainiert, aber visuell sehe ich keine Probleme.
Die rsa zeigt Anzeichen für eine 5 comp.
und mit simulierten Daten.
Trainieren, experimentieren. Wenn Sie sich langweilen, schlage ich Ihnen andere Themen vor.
Es ist besser, wenn Sie die Ergebnisse in den Kommentaren zu diesem Artikel mitteilen
Steig aus und komm schön rein 🤣🤣 Okay, du bist lustig, ich komme später wieder.
Maximka Sie wirklich denken, dass es niemand zu konkurrieren, in Ihrer Adresse sehe ich, dass Sie angedeutet, dass ich es wieder beobachten, nein, ich nicht beobachten diesen Thread, wer würde ich sein, wenn es jemanden, der es überprüfen kann,
Ich würde Ihnen gerne helfen, aber ich bin noch nicht am Verteidigungsministerium interessiert.
es war vor ca. 2 Jahren, etwas war eine Frage, weiß nicht mehr genau wie es war, nicht an mich persönlich, etwas wie do it yourself only).
Das ist alles schon längst geklärt! Siehe Paket R - "automl"
Vielen Dank, ich habe durch die Beispiele sah und nicht sehen, das Netzwerk Training durch Fitness-Funktion, alle Beispiele mit X und Y-Daten, vielleicht gibt es nur eine Möglichkeit, Gewichte auf eigene Faust zu trainieren, nicht das Ziel ...
Sollte ich mich irren, wäre ich für ein Beispiel mit max profit training network sehr dankbar...
Am besten teilen Sie die Ergebnisse in den Kommentaren zu diesem Artikel mit.
Ich habe nichts Neues veröffentlicht.
Es ist ja nicht so, dass ich etwas Neues schreibe.
Vielleicht können Sie noch ein paar andere Funktionen übernehmen, ich kann nicht alles machen.
Die Simulation enthält diese Ungeziefer.
Ich denke, Sie können versuchen, sie genetisch zu erhalten, es ist wahrscheinlich ersetzen Sie Ihre ständige Probenahme
Die Simulation hat folgende Verwendungszwecke
Hat es Ihnen in den + geschossen, dass Sie so scheiße waren, dass Sie die Überwachung ausgeschaltet haben? 🤣🤣🤣 oder bist du losgelaufen, um einen neuen Scheck zu holen? Dieser Zirkus ist urkomisch 😄😄😄
Es ist noch zu früh für den Markt, Mahimka. Üben Sie Ihr maschinelles Lernen, um Katzen von Hunden zu unterscheiden.
Ich habe bereits eine gekauft, deshalb antworte ich Ihnen. Sonst hätten Sie sich nicht die Mühe gemacht, zu antworten. Hee hee. Auf Wiedersehen. Keine Antwort. Ich werde es nicht lesen.
Es ist noch zu früh für dich, Mahimka, um auf den Markt zu gehen. Sie müssen üben, zwischen Katzen und Hunden zu unterscheiden.
Wladimir, ich unterstütze dich überhaupt nicht, Maksimka ist mein lieber Freund, ich kann ihn in ME noch nicht unterstützen.
Nicht, es ist für die a priori Initialisierung
ok
Haben Sie es mit psa oder mit dem Original gelernt?
Beim Original habe ich besser abgeschnitten.