Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2218

Maxim Dmitrievsky:

Ich lese, aber ich verstehe nicht


Erstellen von Trainingsetiketten (Stichproben)

Trainingsbeispiele sind Sätze von Merkmalen (oder Token) und entsprechenden Bezeichnungen. Die Ausgabe des Modells sollte eine Information sein, die es lernen muss, um sie vorherzusagen. Betrachten wir den Fall einer binären Klassifizierung, so wird das Modell die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, mit der das Trainingsbeispiel der Klasse 0 oder 1 zugeordnet wird. Daraus folgt logischerweise, dass Nullen und Einsen Transaktionsrichtungen zugeordnet werden können: Kauf oder Verkauf. Mit anderen Worten: Das Modell soll lernen, die Richtung eines Handels anhand der Umgebungsparameter (Merkmalsset) vorherzusagen.

def add_labels(dataset, min, max):
    labels = []
    for i in range(dataset.shape[0]-max):
        rand = random.randint(min, max)
        if dataset['close'][i] >= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(1.0)
        elif dataset['close'][i] <= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(0.0)              
        else:
            labels.append(0.0)
    dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy()
    dataset['labels'] = labels
    dataset = dataset.dropna()
    return dataset



Was ist das Wesentliche an dieser Randomisierung, wozu dient sie? Was bringt sie?

Warum diese willkürlichen Entfernungen für Marken?
mytarmailS:

Ich lese, aber ich verstehe nicht


Eine Vorhersage für n-Takte im Voraus. Wenn Sie nicht wissen, wie lange Sie das Geschäft aufrechterhalten sollen. Wenn Sie nicht wissen, wie lange es dauert, bis Sie einen Gewinn erzielen, können Sie sich fragen: Wie lange wollen Sie das Geschäft halten?

Maxim Dmitrievsky:

Wenn sich der Kurs wie ein Radiosignal verhalten würde, wäre das Überschießen der perfekte Weg, um aus einem falschen Handel auszusteigen)

 
Aleksey Nikolayev:

Wenn sich der Preis wie ein Radiosignal verhielte, dann wäre das Überbieten der perfekte Ausweg aus einem falschen Handel)

Gut gesagt!

 
Aleksey Nikolayev:

Wenn sich der Preis wie ein Radiosignal verhielte, dann wäre das Überbieten der perfekte Weg, um aus einem falschen Handel auszusteigen.)

Es ist ganz einfach, man muss die Tatsache von Fehlentscheidungen akzeptieren und als die Norm ansehen.

Und wenn bei diesen Entscheidungen der endgültige Gewinn im negativen Bereich liegt, dann brauchen Sie keinen zusätzlichen Beweis dafür, dass die gewählte Methode grundsätzlich falsch ist.

Ich denke, dass all diese Probleme durch den Devisenhandel entstanden sind, denn der Devisenhandel ist für Bettler gedacht (ich bin einer von ihnen). Zum Beispiel, wenn Sie den wahren Wert einer offenen Position nicht kennen und es sich nicht leisten können, eine Long-Position einzugehen, insbesondere wenn sie unrentabel ist.
Aleksey Nikolayev:

Wenn sich der Preis wie ein Radiosignal verhält, dann wäre ein Übergebot der perfekte Weg, um aus dem falschen Geschäft auszusteigen.)

Das Funksignal ist nicht für die Ewigkeit) und Sie können es abschalten)

