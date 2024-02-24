Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2218
Ich lese, aber ich verstehe nicht
Erstellen von Trainingsetiketten (Stichproben)
Trainingsbeispiele sind Sätze von Merkmalen (oder Token) und entsprechenden Bezeichnungen. Die Ausgabe des Modells sollte eine Information sein, die es lernen muss, um sie vorherzusagen. Betrachten wir den Fall einer binären Klassifizierung, so wird das Modell die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, mit der das Trainingsbeispiel der Klasse 0 oder 1 zugeordnet wird. Daraus folgt logischerweise, dass Nullen und Einsen Transaktionsrichtungen zugeordnet werden können: Kauf oder Verkauf. Mit anderen Worten: Das Modell soll lernen, die Richtung eines Handels anhand der Umgebungsparameter (Merkmalsset) vorherzusagen.
Was ist das Wesentliche an dieser Randomisierung, wozu dient sie? Was bringt sie?Warum diese willkürlichen Entfernungen für Marken?
Eine Vorhersage für n-Takte im Voraus. Wenn Sie nicht wissen, wie lange Sie das Geschäft aufrechterhalten sollen. Wenn Sie nicht wissen, wie lange es dauert, bis Sie einen Gewinn erzielen, können Sie sich fragen: Wie lange wollen Sie das Geschäft halten?
Wenn sich der Kurs wie ein Radiosignal verhalten würde, wäre das Überschießen der perfekte Weg, um aus einem falschen Handel auszusteigen)
Gut gesagt!
Es ist ganz einfach, man muss die Tatsache von Fehlentscheidungen akzeptieren und als die Norm ansehen.
Und wenn bei diesen Entscheidungen der endgültige Gewinn im negativen Bereich liegt, dann brauchen Sie keinen zusätzlichen Beweis dafür, dass die gewählte Methode grundsätzlich falsch ist.Ich denke, dass all diese Probleme durch den Devisenhandel entstanden sind, denn der Devisenhandel ist für Bettler gedacht (ich bin einer von ihnen). Zum Beispiel, wenn Sie den wahren Wert einer offenen Position nicht kennen und es sich nicht leisten können, eine Long-Position einzugehen, insbesondere wenn sie unrentabel ist.
Das Funksignal ist nicht für die Ewigkeit) und Sie können es abschalten)