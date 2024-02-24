Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2221

mytarmailS:

es geht auch ohne Zufall )

Ich verstehe immer noch nicht, was seine Rolle dort ist.

Tagging ist normaler als Zickzack oder Gott weiß was.
 
Maxim Dmitrievsky:
Markierungen machen, scheint mir normaler zu sein als Zickzack oder Gott weiß was

Ich weiß nicht... Vielleicht verstehe ich das nicht.

mytarmailS:

Ich weiß es nicht... Vielleicht verstehe ich etwas nicht.

Da gibt es nichts zu verstehen, das ist nicht der wichtigste Teil des Algorithmus. Sie können es nach Ihren Wünschen markieren
 
Warten Sie, bis ich mich auf den neuesten Stand gebracht habe.
Fast235:
Bleiben Sie dran, ich bin gleich da.
Raus und schön rein 🤣🤣 OK, ihr Witzbolde, ich komme später wieder
 
Maxim Dmitrievsky:
Schön eingeben

wenn wir immer noch über Geschmäcker reden,

 
Maxim Dmitrievsky:

Wie auch immer... Ich habe

habe noch nichts trainiert, aber visuell sehe ich nichts Falsches


psa ist auf den Zeichen einer 5 comp

und mit simulierten Daten

mytarmailS:

Wie auch immer... Ich habe

Ich habe noch nichts trainiert, aber visuell sehe ich keine Probleme.


Die rsa zeigt Anzeichen für eine 5 comp.

und mit simulierten Daten.

die Cluster sind zumindest dichter. Es sollten weniger Emissionen vorhanden sein.

 
Maxim Dmitrievsky:

Die Cluster sind, gelinde gesagt, dichter. Es sollte weniger Emissionen geben.

Wir müssen es ausprobieren...

Wenn nicht-normierte Preise an rsa übermittelt werden, können Sie den Unterschied sehen

aber es macht keinen Sinn, nicht eingestufte zu verwenden


 
mytarmailS:

Ich habe herausgefunden, wie man mit fast jedem Paket, das für Klassifizierung oder Regression ausgelegt ist, ein "minimales" Neuron trainieren kann.

Das Wichtigste ist, dass das Paket Ihnen den Zugriff auf neuronale Skalen und deren Änderung ermöglicht.


Das Rezept lautet wie folgt.

1) Trainieren Sie das neuronale Netz, egal wie, die Hauptsache ist, ein Modell mit Gewichten zu erhalten

2) Wahl der Optimierungsmethode (Genetik, Muravi, Schwarmverhalten, Glühsimulation, usw.)

3) schreibe eine Fitnessfunktion

4) die Gewichte des Neurons nehmen und sie als Parameter für die Optimierung darstellen

alle!!! )))

Sie können neuronka so trainieren, dass es einen Gewinn erzielt oder eine Art Mega-Indikator erstellt oder was auch immer.

Daran wurde schon längst gedacht! Siehe R-Paket - "automl"!

