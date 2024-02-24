Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2221
es geht auch ohne Zufall )
Ich verstehe immer noch nicht, was seine Rolle dort ist.
Markierungen machen, scheint mir normaler zu sein als Zickzack oder Gott weiß was
Ich weiß nicht... Vielleicht verstehe ich das nicht.
Schön eingeben
wenn wir immer noch über Geschmäcker reden,
Wie auch immer... Ich habe
habe noch nichts trainiert, aber visuell sehe ich nichts Falsches
psa ist auf den Zeichen einer 5 comp
und mit simulierten Daten
Wir müssen es ausprobieren...
Wenn nicht-normierte Preise an rsa übermittelt werden, können Sie den Unterschied sehen
aber es macht keinen Sinn, nicht eingestufte zu verwenden
Ich habe herausgefunden, wie man mit fast jedem Paket, das für Klassifizierung oder Regression ausgelegt ist, ein "minimales" Neuron trainieren kann.
Das Wichtigste ist, dass das Paket Ihnen den Zugriff auf neuronale Skalen und deren Änderung ermöglicht.
Das Rezept lautet wie folgt.
1) Trainieren Sie das neuronale Netz, egal wie, die Hauptsache ist, ein Modell mit Gewichten zu erhalten
2) Wahl der Optimierungsmethode (Genetik, Muravi, Schwarmverhalten, Glühsimulation, usw.)
3) schreibe eine Fitnessfunktion
4) die Gewichte des Neurons nehmen und sie als Parameter für die Optimierung darstellen
alle!!! )))
Sie können neuronka so trainieren, dass es einen Gewinn erzielt oder eine Art Mega-Indikator erstellt oder was auch immer.
Daran wurde schon längst gedacht! Siehe R-Paket - "automl"!