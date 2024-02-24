Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2120
Ähm ... Warum haben die MOs dann keine positiven Statistiken? Denn der ACF einer Marktreihe von Inkrementen ist nicht 0 und sollte daher vorhersehbar sein. Offensichtlich, weil die 2. Bedingung der Vorhersagbarkeit nach Kolmolgorow nicht erfüllt ist - es gibt keine Konstanz der Erwartung für eine beliebige Stichprobe von Daten. Was ist los?
Ist es der ACF der Preise? Wenn der Preis ist es nicht viel anders als ACF von SB, aber ACF der Renditen als weißes Rauschen, auf normale Daten, unkontrolliert von ACF Meister, manchmal die höhere Frequenz (Minuten und darüber) die negative Komponente erscheint, wenn der Preis aus Transaktionen gebildet wird, anstatt aus dem Durchschnitt (bit/ofer), aber Transaktionen nehmen Sie einfach ein Angebot oder eine Nachfrage und es verursacht eine umgekehrte Pseudo-Regelmäßigkeit, aber wir können nicht auf sie verdienen.
Und " warum haben die MOs dann keine positiven Statistiken? "Denn die Daten, die sie verwenden, sind steril, sie haben fast keine Muster, die gehandelt werden können, man braucht mehr Daten, bessere Daten, neue Arten von Daten usw.
Aber auch ein negatives Ergebnis ist ein Ergebnis, MO ermöglicht es Ihnen, "alle I's zu punktieren". MO ist eigentlich nur eine Erweiterung der Statistik, eine "heuristische Statistik", die leistungsfähigere Möglichkeiten bietet, Muster aus Daten zu extrahieren und mehr oder weniger zuverlässig zu beweisen, ob es irgendwelche Regelmäßigkeiten in diesen Daten gibt, im Gegensatz zu TA und Optimierung von Mashups.
Welchen Ansatz verfolgen Sie also auf dem Markt?
Wie gehen Sie also an den Markt heran? Denn die bisherige Philosophie ist dieselbe
Es gab verschiedene Ansätze, im Moment versuche ich, eine Liste einiger "Zielmarktzustände" zusammenzustellen, die besser vorhergesagt werden konnten als die Renditen, die dann mit konventionellen Trend- oder Umkehrstrategien gehandelt wurden, "Zustände" wie trnd-flat, "mit und ohne Muster", ruhiger Markt - unruhig, usw. Es ist wohl allen klar, dass der Markt nicht immer gleich ist, man muss handeln, wenn man es nicht tut.
Und es macht keinen Sinn, mich nach meiner "Herangehensweise an den Markt" zu fragen, da ich noch nicht einmal eine Million Dollar mit dem Handel verdient habe, geschweige denn eine Lakh, ich probiere dies und das aus, es ist interessant wie ein Spiel, aber ich habe nichts, womit ich mich rühmen könnte.
siehe
Im weiteren Verlauf sind die Frequenzen und möglicherweise auch die Phasen fließend... Die Amplituden bleiben erhalten...
Hier ist die Vorhersage für 500 Punkte des angepassten Modells auf die Geschichte von 10k von 4 Oberschwingungen
Wir können sehen, dass die Vorhersage für alle 500 Punkte genau ist, aber die Häufigkeit schwankt und verwendet einen unverständlichen Algorithmus
Und dies ist ein Beispiel, manchmal ist es sogar noch schlimmer.
Mit Wellen habe ich kein Glück. Mit Wellen bin ich gescheitert, Spektrogramme von Marktinkrementen sind von Spektrogrammen von weißem Rauschen leider nicht zu unterscheiden, zumindest in meinen Experimenten, aber ich kenne Leute, die das Gegenteil behaupten und sich die Köpfe heiß reden.
Meine Meinung zu diesem Thema ist folgende: Wellen sollten grundsätzlich einen Platz haben. Es ist offensichtlich, dass MO versucht, den Handel umzukehren, aber das funktioniert nicht so gut. Und da es Umkehrkräfte gibt, sollte es IMHO auch Wellen geben.
Wellen sind cool, trotzdem sollte jeder Trader das Furying oder alternative Alchemie wie Elliot-Wellen etc. ausprobieren. Ich bin mit Wellen gescheitert, Spektrogramme von Marktinkrementen sind leider nicht von Spektrogrammen von weißem Rauschen zu unterscheiden, zumindest in meinen Experimenten, aber ich kenne Leute, die das Gegenteil behaupten und sich zusätzlich auf die Brust schlagen, dass sie sich vom Markt ernähren, also....
Meine Gedanken dazu sind folgende: Wellen sollten im Prinzip einen Platz haben. Es ist offensichtlich, dass MO versucht, den Handel umzukehren, aber das funktioniert nicht so gut. Und da es Umkehrkräfte gibt, muss es IMHO auch Wellen geben.
Entschuldigung, natürlich... Aber wie kann man Marktzuwächse und "weißes" Rauschen verwechseln?
Hier haben wir einfach die GBPCAD-Inkremente für den aktuellen Monat genommen:
Es sind insgesamt 10 Handelstage vergangen. Kann man diese 10 Tage nicht in dieser Abbildung sehen?
Kurz gesagt. Es gibt kein weißes Rauschen auf dem Markt, hat es nie gegeben und wird es nie geben. Und das Problem mit den Bargeldabhebungen ist nicht, dass der Markt ein völlig zufälliger Prozess ist, der kein Wiener-Gedächtnis hat.
Das Problem bei der Arbeit mit Inkrementen besteht darin, dass die meisten TS den Zeitpunkt (insbesondere Wochentag, Stunde, Minute) der Ankunft dieses oder jenes Inkrements überhaupt nicht berücksichtigen.
Und wenn wir als Paradigma die These aufstellen: "Man muss den NS-Inputs alles zur Verfügung stellen, was man hat, und es wird sich von selbst regeln", dann ist sicherlich die Zeit neben der Rendite der wichtigste Input-Parameter.
Sie haben in dem Bild einen multiplikativen Prozess mit zyklischer Aktivität (die zyklische Aktivität hängt höchstwahrscheinlich von der Tageszeit ab)
Wenn es Ihnen gelingt, die Zyklizität in eine geschätzte Periodizität oder Saisonalität umzuwandeln... Profitieren Sie dann, aber sonst - einfache Curveballs, imho.
Ich habe es getan und es hat nichts gebracht.