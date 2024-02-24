Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2116
Nein, nach den Prozentsätzen gibt es einen Lernkurventyp - ohne MOI sind 40%-45% profitabel, und mit MOI 60%-65%. Aber es ist kein Indikator für den Handel, wenn der Gewinn nicht gleich dem Verlust ist.
Es wäre ein Indikator, wenn TP=SL
Das ist, was ich geschrieben habe...
Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie es finden, ansonsten werde ich anfangen, mein eigenes Fahrrad zu bauen :)
elibrarius schlug vor, einen Verzweigungsbaum zu erstellen und ihn anstelle der Clusterbildung zu verwenden, wobei Informationen aus den Blättern genommen werden, um die Mehrheitsklasse zu reduzieren.
Ich verstehe nicht, was Sie da schreiben und was das mit Clustering zu tun hat.
Es handelt sich im Wesentlichen um eine zielgerichtete Clusterbildung.
Konnten Sie etwas Nützliches zu diesem Thema finden?
Es gibt kein zielbasiertes Clustering.
In Lehrbüchern - wahrscheinlich :)Es handelt sich um eine einfache Gruppierung nach einer begrenzten Anzahl von Attributen.
Lesen Sie, was Clustering ist, ich will Sie damit nicht langweilen.
Haben Sie etwas Nützliches zu diesem Thema finden können?
es handelt sich um eine ernsthafte Studie über den Klassenausgleich, die noch nicht abgeschlossen ist
Sie selbst haben meiner ähnlichen Idee vor etwa einem halben Jahr zugestimmt.
Jedes Blatt kann als ein Cluster mit maximaler Klassentrennung bezeichnet werden.
Ich weiß nicht, worüber Sie hier diskutieren.
es gibt 2 Merkmalsbereiche (ich habe jeweils 5 Hauptkomponenten genommen)
Im Falle einer Stichprobe von Vorgängen:
Im Falle der Clusterbildung in 2 Clustern:
Problem: Suche nach einem Kompromiss zwischen korrekten Bezeichnungen und guter Klasseneinteilung.
Im Falle einer einfachen Clusterbildung sind Etiketten natürlich ungeeignet für den Handel
Im Falle von Transaktionsstichproben - der Merkmalsraum ist nicht gut