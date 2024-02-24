Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2122
Ich frage mich, ob diese Methode für Holzmodelle oder eher für neuronale Netze geeignet ist.
aber liegt die Antwort nicht auf der Hand, wenn man nur darüber nachdenkt?
Können Sie die Sinus/Cosinus-Zeitumrechnungsfunktion veröffentlichen? Ich würde auch diese Methode ausprobieren. In dem von mir geposteten Artikel war die Stundenzahl ein wichtiger Prädiktor. Ich frage mich, ob diese Methode für Holzmodelle oder eher für neuronale Netze geeignet ist.
//день недели, час = ввести через 2 предиктора sin и cos угла от полного цикла 360/7, 360/24
if(nameInd[nInd]=="Hour") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.hour*60+dts.min)*360.0/1440.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены минуты 360/24 = 360/24/60 = 360/1440
if(nameInd[nInd]=="WeekDay") {CopyTime (sim,per,startDt,n_bar+1,dtm);TimeToStruct(dtm[0],dts);ArrayResize(tmp,1);tmp[0]=(double)(dts.day_of_week*1440+dts.hour*60+dts.min)*360.0/10080.0;tmp[0]=(buf==0?MathSin(tmp[0]*pi/180.0):MathCos(tmp[0]*pi/180.0));}// для увеличения точности добавлены часы и минуты 360/7 = 360/7/24/60 = 360/10080
Nach dem Code ist es Sinus, wenn buf==0, sonst ( buf==1 ) Kosinus.
Modelle aus Holz verdauen alles.
Sinus und Kosinus eignen sich gut für NS, da sie bereits auf -1...+1 normalisiert sind
Wenn Sie diese Variante mit der nummerierten Zeit vergleichen, sagen Sie mir, welche besser ist. Es scheint mir, dass etwas zu 100 % konsistent sein sollte, wenn Sie den Wochentag, die Stunde und die Minute angeben.
Die Bombe über die neuen Stichprobenprinzipien fertiggestellt
Wann werden Sie lernen, wie man trainiert/prüft ))))
unterrichten den Wissenschaftler nicht.jetzt brauche ich einen leistungsstarken Computer...
vielleicht zuerst das Gehirn ))))
Du vor meinem Hirn... nun, du verstehst schon.
Ja, ja, ja ))))
Wie können Sie nicht verstehen, dass der "gegenwärtige Moment" die Merkmale der "Vergangenheit" berücksichtigt?
Durch Lernen aus dem "Jetzt" und Testen aus der "Vergangenheit" du schaust sozusagen in die Vergangenheit...
Warum sollte man das rückwärts machen, es bringt nichts .... Dummheit um der Dummheit willen...
Erinnern Sie sich einfach daran, dass wir früher Vorhersagen auf der Grundlage von "rückwärtsgerichteten" Daten gemacht haben, erinnern Sie sich daran, wie gut wir die Vergangenheit vorhersagen konnten????
Sie machen jetzt das Gleiche !!!! Wissenschaftler!!! )))
Sei nicht dumm ...
Was ist daran dumm?