Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2125

Neuer Kommentar
 
Igor Makanu:

? aktuelles Lesen ))))

den Beginn des Werks:

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref


Lesen Sie das wirklich?

Der Punkt ist, dass es ohne jegliche Rechenleistung und Logik geschrieben wurde, und, wie gesagt, es funktioniert) eine Menge Wasser natürlich, aber Sie können es selbst durchsieben. Und der Anfang, na ja, das ist die Zeit, die ohne den Anfang des Buches nicht gewesen wäre. Sie können dies ebenfalls berücksichtigen)

 
Maxim Dmitrievsky:

http://gmdh.net/articles/theory/bookInductModel.pdf

Ein großes Plus ist, dass lineare Modelle immer zu einem lokalen Minimum konvergieren. Deshalb ist die Methode immer noch aktuell

Ich habe dieses Buch vor ein paar Jahren gesehen.

Es sieht... Ja, es ist faszinierend, aber worum geht es eigentlich? Wenn das Ziel darin besteht, ein Diplom oder einen Doktortitel zu schreiben - ja, dann ist es ein Lehrbuch.

wenn es um Zeitreihen geht - in diesem Buch geht es um etwas anderes, nämlich um die Erfindung des Random Forest zu Beginn der Computerentwicklung

imho, auch Ensembles von NS schlecht daran gewöhnt, die Anwendung in der Praxis, wie man mit BP arbeiten? gut, als eine Option, um ein Bündel von einer Menge von NS durcheinander, und am Ende erhalten Sie autoecoder? - Ich bezweifle, dass man mit diesem Buch auch nur ein Faltungsnetz erhalten kann.


Vorontsov ist mehr relevant altes Wissen, und Datenverarbeitung - ich bin auf einige Online-Kurse auf BP kauen - es ist etwas drin ;)

[Gelöscht]  
elibrarius:

Wenn alle Punkte aus dem Test und dem Zug in einer gemeinsamen Liste (nach einem bestimmten Muster geordnet) stehen, bedeutet dies, dass sie verwechselt wurden. Ich verstehe das so. Der Test sollte in keiner Weise mit dem Tablett vermischt werden.

Wenn die Punkte unabhängig sind (keine Autokorrelation), können und sollten Sie sie mischen

So funktioniert der Zufallsforst in der Tat.

 
Igor Makanu:

Ich habe dieses Buch vor ein paar Jahren gesehen.

im Aussehen... ja, es ist faszinierend, aber warum? wenn das Ziel darin besteht, ein Diplom oder einen Doktortitel zu schreiben - ja, es ist ein Schreibtischbuch

wenn es um Zeitreihen geht - in diesem Buch geht es um etwas anderes, nämlich um die Erfindung des Random Forest zu Beginn der Computerentwicklung

imho, auch Ensembles von NS schlecht daran gewöhnt, die Anwendung in der Praxis, wie man mit BP arbeiten? gut, als eine Option ein Bündel von einer Menge von NS, und am Ende erhalten Sie autoecoder? - Ich bezweifle, dass man mit diesem Buch auch nur ein Faltungsnetz erhalten kann.


altes Wissen, Vorontsov ist relevanter, und Datenverarbeitung - ich habe das Studium der Online-Kurse auf BP - es ist etwas in ihm ;)

Was redest du da? Bist du betrunken oder was?

Fragen Sie Woronzow, wer Iwanenko für ihn ist...

 
Maxim Dmitrievsky:

wenn die Punkte unabhängig sind (keine Autokorrelation), ist eine Mischung möglich und notwendig

So funktioniert ein Random Forest

Auf jeder Seite der Zeitreihe gibt es 2-3 stark korrelierte Punkte mit jedem Punkt. D.h. die Bedingung der Unabhängigkeit ist nicht erfüllt
 
elibrarius:
Die Zeitreihe hat 2-3 stark korrelierte Punkte auf jeder Seite. D.h. die Bedingung der Unabhängigkeit ist nicht erfüllt

Es gibt spezielle Sesplicing-Methoden für Zeitreihen, die dies alles berücksichtigen

[Gelöscht]  
elibrarius:
Die Zeitreihe hat 2-3 stark korrelierte Punkte auf jeder Seite. D.h. die Bedingung der Unabhängigkeit ist nicht erfüllt

es ist möglich, diese Duplikate zu entfernen, es wird mit den neuen Daten scharf arbeiten, aber die Streuung wird nicht abgedeckt sein

 
Maxim Dmitrievsky:

Wenn die Punkte unabhängig sind (keine Autokorrelation), ist eine Mischung möglich und notwendig.

keine

dies ist nicht der Zweck von ACF bei der BP-Schätzung

Autokorrelation ist möglicherweise für Lag = 1 nicht vorhanden, kann aber für andere Lags vorhanden sein

und die ACF-Schätzung ist keine Bewertung der Abhängigkeiten von Verzögerungen, sondern nur eine Möglichkeit, das Prozessmodell zu identifizieren. Nachdem wir entschieden haben, auf welchen Prozess sich BP beziehen soll, beginnen wir mit der Datenvorverarbeitung - entweder mit BP selbst oder mit seiner Stichprobe von Verzögerungen

[Gelöscht]  
Igor Makanu:

keine

ja

vor

nach der Dekorrelation, zu der die Überschulung führt. Auch die Serialität der Marken sollte berücksichtigt werden.


 
Maxim Dmitrievsky:

es ist möglich, diese Duplikate zu entfernen, es wird sofort mit den neuen Daten funktionieren, aber die Streuung wird nicht abgedeckt werden

Und was nützt es, wenn der Spread nicht gedeckt ist?
1...211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132...3399
Neuer Kommentar