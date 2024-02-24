Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2096
Ich bin auf einer Roll-up-Konferenz, ich werde später schreiben.
Ich werde zum wöchentlichen Treffen der Experten für Lagerbierverkostung gehen, und wir werden auch über die globale Erwärmung des Planeten Erde diskutieren.
Werden Sie sich Fußball mit Bier ansehen?
Ich habe ein paar Werkzeuge gemacht, das wird Ihnen nichts nützen. Wenn Sie die Daten nicht kochen können, nützen sie Ihnen auch nichts.
es ist eine gute Sache, mach es.
Wenn die Daten nicht zu groß sind, ist es bequemer, sie auf einem lokalen PC zu verwenden. Bei google colab sind die Kernel im Leerlauf deaktiviert, Sie müssen alle Pakete neu installieren und die Daten herunterladen. Der Prozessor dort hat nur 4 Kerne und Tesla ist nicht der leistungsstärkste
+ Ja, das hätte ich schon vor langer Zeit getan, da ich viel programmieren musste.
Und zurückhaltend ist nur die Tatsache, dass ich ONNX erst wieder auffüllen muss und dann mit der Portierung nicht weiterkomme.
Allerdings bin ich mir sicher, dass es derzeit möglich ist, bestehende Architekturen/Modelle/Algorithmen zu trainieren und auf das Terminal zu portieren.
Ja, nein... Fußball ist nicht wirklich angesagt, ich mag Rennen, und ich schaue gerne Billard und spiele.
Und was, Sie wissen schon, was ein Max-Pooling ist? )
Ich weiß über das Max-Pooling Bescheid, aber heute war der Einführungskurs.
sie haben Bildverarbeitung und Video, aber es ist nicht schwer, sie auf Zeitreihen zu übertragen
Nun, 3 Leute haben bereits für ONNX gestimmt (mich eingeschlossen), vielleicht kommt ja noch jemand dazu
Ich bin auch für ONNX. Langsam wird mir klar, dass das Thema Nachrichtenhandel nicht ohne MO angesprochen werden kann.
Ich habe eur m5 auf allen Instrumenten geprüft, die ich in mt habe
Die Daten sind in einem normalisierten Schiebefenster der Größe 5, es stellte sich heraus, 230 Zeichen
Jede Eigenschaft hat ihren eigenen Namen an jeder Position, z. B. "XAUUSD1" .... "XAUUSD5".
Ich habe die Zeichen nach dem "Boruta"-Algorithmus vorausgewählt
Es wurden nur 25 gute gestellt.
Liste der guten Beispiele
Wichtigkeitsdiagramm für die Auswahl
trainierter Wald für ausgewählte Attribute
Accuracy : 0.6892
eine Liste wichtiger Attribute für das Modell (die wichtigsten der ausgewählten Attribute)
Jedenfalls... Ich dachte, es würde heller sein.
Was ist USDDKK? ))
Ahahaha ))) die dänische Krone regiert den Euro ))))