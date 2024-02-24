Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2088
was, wenn Sie darüber nachdenken?
Ein Bandpassfilter ist ein Filter, der einen bestimmten Frequenzbereich (Bandbreite) durchlässt
Um so etwas zu tun, müssen Sie zumindest eine Fourier-Transformation durchführen.
Die physikalische Bedeutung des MACD ist ein Delta zwischen zwei Preis-Mittelwertbildnern, die jeweils auf ein anderes Zeitintervall ausgerichtet sind, und die jetzt verglichen werden
Oszillator? Es handelt sich also um einen Bandwagon.
In der Vertikalfrequenz kann es mehrere Spitzen gleichzeitig geben, wenn es z. B. 5 sind, braucht man 4 NF-Filter, um sie voneinander zu trennen. Mit jedem Takt verschieben sich diese Spitzen in der Frequenz oder verschwinden ganz.
Ein FLEXIBLES Modell ist ein Modell, das durch einfache Regeln aus einem einfachen Modell VERBINDET ist).
Die Einfachheit darf die Wirksamkeit des Modells nicht beeinträchtigen. Auf unsere Schafböcke. Bei den Anzeichen sollten unidirektionale Kursbewegungen und die wahrgenommenen Auswirkungen der Nachricht auf den Kurs berücksichtigt werden, unabhängig davon, ob die Prognose eintrifft oder nicht. Allein die durch die Nachricht ausgelöste Kursbewegung ist nicht aussagekräftig genug.
Dann sollten sich die Zeichen vielleicht am Zickzack orientieren - zum Beispiel die Länge der Knie und die Zeiten der Spitzen. Dadurch wird die Abhängigkeit von nutzlosen Volatilitätssprüngen sofort aufgehoben.
Machen Sie Fourier aus Inkrementen, Sie können sogar ohne SSA auskommen.
Erklären Sie bitte, warum ich alle Informationen über Trends und große Schwankungen vernichten werde
Schauen Sie sich diese Datei, der Preis und 8 PCA-Komponenten sind fast die gleichen, ich frage mich, ob in der Zersetzung der Serie Merkmale sind auch schwimmende wie in den normalen Preis oder nicht
Dann sollten die Zeichen vielleicht auf einem Zickzackkurs basieren - zum Beispiel Knielängen und Spitzenzeiten. Dies würde die Abhängigkeit von nutzlosen Volatilitätsspitzen sofort beseitigen.
Wenn die Nachrichten in die entgegengesetzte Richtung gehen, ja, aber wenn die Auswirkungen unidirektional sind, werden wir falsche Anzeichen für den Beginn des Zickzackkurses haben. Ich denke, wir müssen in die Richtung der Geschwindigkeitsänderung schauen. Mittelung des Kanals von kleinen Zickzacklinien. Es ist nicht möglich, die Untersuchung in einem einzigen Schritt durchzuführen. Es ist notwendig, die Fälle von Preisauswirkungen und fehlenden Auswirkungen auszuwählen. Wir sollten auch den optimalen Zeitrahmen für den Zickzackkurs festlegen.
Das ist es nicht.
Um welche Art von Bandpass handelt es sich?
Bandpassfilter nutzen die Resonanz der gewünschten Bandbreite
ähnlich wie bei einem neuronalen Netz, bei dem man die Koeffizienten einstellt und das gewünschte Signal erhält.aber es ist möglich, ohne sie zu filtern
In jedem Fall müssen die mitgesteuerten Stellen verlängert und die gegenüberliegenden Stellen gekürzt werden. Aber im Großen und Ganzen ja, wir sollten rechnen, es ist unmöglich, es im Kopf herauszufinden.
Trotz der Tatsache, dass es nur vier Nachrichtenvarianten gibt (L, M, H und keine Nachricht), haben wir unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir Paare haben, 16=4*4 Varianten.
Paare, ja, man muss Nachrichten aus beiden Ländern nehmen. Ich verstehe die Optionen nicht. Stark, mittel, klein? Wenn ja, ist vielleicht vereinfachen oder nicht. Dann gibt es 4 Möglichkeiten.
