Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2083
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wenn eine Frequenz die größte Amplitude hat, ist sie am einfachsten aus dem Signal zu isolieren und ergibt die größte Verstärkung. Stellen Sie sich die Summe von Sinuswellen vor, eine mit einer Amplitude von 10, die andere mit einer Amplitude von 100.
Imho ist der ideale Indikator ein Oszillator (Bandpassfilter), der auf die Frequenz mit maximaler Amplitude abgestimmt ist.
Ich verstehe, was du meinst, und ich stimme dir zu, aber lass uns Mashups und Harmonien vergessen...
wir brauchen eine universelle Methode zur Extraktion der optimalen Parameter...
Stellen Sie sich einen anderen TS vor, der den MACD am Schnittpunkt der Nulllinie mit der Signallinie handelt. Wird die optimale Periode eines solchen TS mit der harmonischen Frequenz mit der maximalen Amplitude synchronisiert sein?
Meiner Meinung nach nicht.
Sie können es im Spektrum finden, aber Sie werden nicht in der Lage sein, einen "Blumenstrauß" von Nicht-Mehrfachfunktionen für den cp zu finden.
Ich habe Zircon noch nicht ganz im Griff, aber hier sind einige Ergebnisse. Anders als in dem Artikel werden hier die Spur und der Test nicht verwechselt
33: Lernen: 0.8732772 Test: 0.5313936 Beste: 0.5497703 (18) Gesamt: 4.48s Verbleibend: 1m 1s
der Test ist ziemlich schlecht. Dennoch:
(der zweite Teil des Diagramms ist der Test)
Ich habe Zirkon noch nicht vollständig gemeistert,,....
Fehler in Akurasi?
Liegt ein Fehler in Akurasi vor?
ja
Außer dem beigefügten Archiv gibt es eigentlich keine kostenlosen Archive, und ich konnte auch keine kostenpflichtigen finden. Ich selbst habe es nicht benutzt. Andere Faszination.
Archiv von hier.
Alles andere wird nur von Websites selbst analysiert, und es gibt auch keine Vorabeinstufungen.
Danke, schon etwas. Ich verstehe nicht, wie man Matstat an dieses Problem "kleben" kann, also muss ich MO verwenden.
ja
am besten: 0,5497703 Müll ))
Unsinn ))
hz
hz
Acurasi-Indikatoren zeigen 0,65-0,67)
auf Acurasi-Indikatoren 0,65-0,67 ))
diese Kennzahl ist für die Bots bedeutungslos
Es ist ein langer Weg zu Lobachevsky, auch)))) Kann man ein Gleichgewicht zwischen Motorleistung und Komfort zur Optimierung heranziehen? In Anbetracht des heutigen Verständnisses betrachte ich es als eine Aufgabe der Optimierung, als eine Suche nach dem besten Gleichgewicht. Und alle Ergonomien auf die gleiche Weise.
Das klassische Problem zu diesem Thema in unserem Bereich ist die Markowitz-Portfoliotheorie. Es gibt nicht nur ein, sondern viele optimale Portfolios - die Wahl des spezifischen Portfolios basiert auf den Präferenzen des Händlers in Bezug auf die Korrelation von Gewinn und Volatilität.