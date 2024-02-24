Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2079

Maxim Dmitrievsky:
@Andrey Dik
Hallo.
Andrey Dik:
Hallo.

Hallo )))

 
Andrey Dik:
Hallo.

Hallo, haben Sie Erfahrung mit der Erstellung von nicht standardisierten und höchstwahrscheinlich multikriteriellen Fitnessfunktionen?

 
mytarmailS:

Hallo, haben Sie Erfahrung mit der Erstellung von nicht standardisierten und höchstwahrscheinlich multikriteriellen Fitnessfunktionen? Können Sie helfen?

Das werde ich.

lustig russisch, obwohl)

 
mytarmailS:

multikriterielle Fitnessfunktionen

Pareto-Mengen? Es wird interessant sein, das zu sehen.

 
Aus irgendeinem Grund konnte ich in diesem Forum keine Diskussion über die Verwendung von MOs für den Nachrichtenhandel finden. Gibt es so etwas hier nicht?
Aleksey Nikolayev:
Aus irgendeinem Grund konnte ich in diesem Forum keine Diskussion über die Verwendung von MO für den Nachrichtenhandel finden. Gibt es so etwas hier nicht?

Das hängt alles von den Archiven ab... Ich werde nach geeigneten Archiven suchen müssen.

 
Maxim Dmitrievsky:

das liegt alles an den Archiven... wir müssen die richtigen finden

Selbst für eine einfache Aufgabe wie die binäre Klassifizierung von Tagen - gab es an diesem Tag wichtige Nachrichten oder nicht?

Natürlich müssen die Neuigkeiten irgendwie berücksichtigt werden, aber ich weiß noch nicht, wie ich das alles richtig formalisieren kann.

 
Maxim Dmitrievsky:

Es liegt alles an den Archiven... wir müssen die richtigen finden.

Wenn Sie sie finden, schicken Sie mir den Link.
Obwohl es hundert oder mehr neue Funktionen sein werden, für jede Art von Nachrichten: Prognose, Realität, früher.
 
Andrey Dik:

Ich werde helfen.

lustiger Russe, immerhin.)

Ich möchte Ihnen ein einfaches Beispiel zeigen...


Wir haben ein Handelssystem auf der Grundlage von zwei Scheibenwischern mit Perioden von 10 und 20, Handel durch Crossover, klassische...

Die Tasche ist ein Tiefpassfilter, die Periode der Tasche ist der steuernde Parameter

In diesem Fall ist der Kontrollparameter die Konstante 10 und 20

die Herausforderung: in einem gegebenen Marktsegment DYNAMISCHE (nicht konstante) Steuerungsparameter für jeden Slicer zu finden, um ihn gewinnoptimiert zu machen

dies ist Kriterium 1


Kriterium Nr. 2: Die empfangenen dynamischen Parameter sollten einer kontinuierlichen Funktion ähneln, nicht einer chaotischen Streuung von Punkten.


Wie sehen Sie die Lösung für dieses Problem?

