Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2028
Das grundlegende Gebiet der Wirtschaftsphysik (potentielle Spieltheorie) scheint sich dort überhaupt nicht widerzuspiegeln.
Es gibt eine Sammlung von Papieren, die erste nicht, die zweite hat Maslov einige und kompliziert. ABER selbst Kolmogorow konnte wie ich nicht verstehen, warum wir diskrete Zahlen, die wir zunächst auf einem Computer erhalten und verarbeiten, als kontinuierliche Funktion darstellen wollen))))
Bogolyubovs Prinzip des energetisch vorteilhaften Zustands ist den Bestrebungen eines Marktteilnehmers sehr ähnlich).
Ja, meine leichtfertige Behauptung, dass die Vorhersagen je nach den Eigenschaften der Reihe in verschiedenen Maßstäben unterschiedlich ausfallen sollten, ist offensichtlich nicht wahr).
Max Hallo, ich habe mir deine Fortschritte angeschaut und möchte dir helfen!!!!!
Es stellt sich heraus, dass es wöchentliche Optionen gibt, die für die gesamte Kursbewegung verantwortlich sind. Ich weiß nicht, wie es an der CME aussieht, aber auf dem Inlandsmarkt ist Si von Donnerstag bis Donnerstag. Mit anderen Worten: Die wöchentliche Option läuft am Donnerstag ab. Sie sollten diese Tage für das Training der Modelle nutzen, damit das Ergebnis am Ende der Woche stabiler ist. Die Option läuft also am Donnerstag aus. Sie sollten also den Ausbildungszeitraum nehmen, der am aktuellen Donnerstag endet und vor einer Woche begann, aber am Freitag beginnt. Um die Ausbildungszeit für die gesamte Anzahl der wöchentlichen Optionen zu nehmen, nehme ich die letzten 8 Optionen zurück. Mit Schließung am Donnerstag. Nein danke!!!
danke für die nutzlosen Informationen.
Hat er wieder am Netz herumgefummelt?)
Ich habe es satt... aus irgendeinem Grund kehrt es manchmal den Handel um, als ob
Ich muss es mir noch einmal ansehen... es war in Ordnung, was hat es wieder ausgelöst?
Es kann z.B. schlechte Serien mit Drawdowns geben.
aber ich mag die aktuelle Serie nicht, ich denke, der Fehler ist immer noch da
Wenn es natürlich möglich ist, wird das Modell nicht in Python funktionieren...
Nehmen Sie das Modell und simulieren Sie den Handel in Ihrer Python, für die zwei Tage, die das Netz gehandelt hat...
Ich habe es überprüft, im Testgerät funktioniert es besser. Ich werde es mir noch einmal ansehen)
ich bin gerade süchtig nach recurrence geworden... sehr gut im lernen
Z.U. hat es richtig gemacht - leider sehr lernfähig.
dachte Liebe, aber nein - wieder Erfahrung ))
Ich habe die Daten, jetzt weiß ich nicht, wie ich sie verarbeiten soll, ich habe nicht so viel Power((((
Im Moment ist es eine csv-Datei mit einer Spalte mit Indizes, die ein Gigabyte wiegt. Nach der "Entschlüsselung" wiegt die Binärdatei 17 Mal mehr.
Wer braucht sie?
Wer braucht sie?