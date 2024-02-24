Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2033

Maxim Dmitrievsky:
Neuronale Netze im Terminal zu schreiben ist überhaupt keine Option. Dort kann eine Funktion plötzlich nicht mehr wie erwartet funktionieren. Verwenden Sie fertig geprüfte.
Nun, ein regelmäßiges Gitter ist gut zum Lernen) mit Rekursion Ich versuche herauszufinden, wie man den Gradienten berechnet
 
Aleksey Vyazmikin:

Zeigen Sie ein Bild davon, wie Baumgruppen aussehen, ich weiß noch nicht, wovon wir sprechen.

Warum öffnen Sie es? :) Ich mache einfach eine Minikopie mit einer ähnlichen Struktur für die Fehlersuche.

Ich habe es mehrmals neu erstellt und es benötigt nach dem Entpacken 6 GB.

Wochentag, Tag des Monats, Stunde, Minute, ...auch für Ausgang..., Geschäftsdauer in Minuten, SL, TP, Ergebnis +-1
Alexander Alekseevich:
Nun ein regelmäßiges Gitter ist gut) mit Rekursion Ich bin herauszufinden, wie die Steigung zu berechnen
Es ist unwahrscheinlich, dass das Gitter selbst gute Ergebnisse liefert, es wird empfohlen, es mit Faltungsdaten zu kombinieren.
 
Maxim Dmitrievsky:

Möchten Sie das Netzwerk selbst schreiben?

Es gibt ein Minimum an Wörtern und ein Maximum an Code in Python, aber auch in Englisch.

https://datascience-enthusiast.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html

es handelt sich um einfache digitale Filter mit einer Reihe von Filterkoeffizienten

Maxim Dmitrievsky:
Neuronale Netze im Terminal zu schreiben ist überhaupt keine Option. Dort kann jede Funktion plötzlich anders funktionieren als erwartet. Einsatzbereit und getestet

Warum?

 
Renat Akhtyamov:

es handelt sich um gewöhnliche digitale Filter mit einer Reihe von Filterkoeffizienten

Warum?

Das ist es, was ich sage), die Hauptsache ist, dass alles richtig gezählt wird.
Renat Akhtyamov:

es handelt sich um gewöhnliche digitale Filter mit einer Reihe von Filterkoeffizienten

Warum?

Weil es ein halber Poker-Japse ist.
 
Alexander Alekseyevich:
Das ist es, was ich sage. Die Hauptsache ist, dass alles richtig berechnet wird.

Da Sie Erfahrung mit konventionellen Netzen haben, haben Sie sicher schon versucht, mit MQL und reinem C++-Code zu trainieren, falls nicht, probieren Sie es aus und Sie werden sofort einen Einblick bekommen.

 
Maxim Dmitrievsky:
Weil es ein halber Poker-Japse ist

Ich erinnere mich an ein Versprechen, WinML mit ONNX hinzuzufügen)

 
Maxim Dmitrievsky:
Allein ist es unwahrscheinlich, dass sie gute Ergebnisse liefern, es wird empfohlen, sie mit Faltungen zu kombinieren.

Das sind interessante Fragen. Was meinen Sie mit "Stapel"? Wie kann man verstehen, welche Architektur (Ensembles, Modellbäume) besser ist? Nach welchen Maßstäben wird das Endergebnis verstanden? Wie kann man zum Beispiel die gleiche lstm-Wiederholung von catbusts korrekt kombinieren? Und ist es das wert...
 
Ich habe den Optimierer in letzter Zeit vor allem im Bereich der Metriken optimiert. Ich habe ein solches Durcheinander angerichtet, dass ich stolz auf mich bin. Ich bin ein echter Charmeur, und ich bin ein echter Tüftler, also haltet mich auf Trab :-)
