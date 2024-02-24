Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1938

Von Schicht zu Schicht wird die Schale durch analytische Algorithmen abgetragen, bis schließlich die Invariante freigelegt ist. Interessant ist, dass der Weg gerade wegen des Polymorphismus, der das Wesen fast jedes Objekts wie eine Schale verbirgt, so kompliziert ist. Selbst semantische Konstruktionen sind in ihren Wortkonfigurationen polymorph und verbergen den Kontext.
 
mytarmailS:

Wie dem auch sei, meine Freunde, Muster gibt es, man muss nur wissen, wie man sie erkennt, und Algorithmen können sie besser erkennen als Menschen.)

Ich glaube nicht, dass es ein Unfall ist...


auch ohne neuronales Netz kann man einen viel genaueren Indikator erstellen

und dieser ist langsam.

und ich denke, dass die Kreuzung der Balken auf diesem Bildschirm übereinstimmen wird

d.h. wenn es ein Kauf-/Verkaufssignal gibt, sind die MA-Signale auf Sekunden genau

 
Renat Akhtyamov:

auch ohne Verwendung von Neuronen können Sie den Indikator viel genauer machen

und dieser ist langsam.

und es scheint mir, dass die Kreuzung der MAs auf diesem Bildschirm zusammenfallen wird

Wenn es also ein Kauf-/Verkaufssignal gibt, wird es auf die nächste Sekunde genau angezeigt.

Zeigen Sie mir Einträge aus den winkenden Armen und an Kreuzungen, die Signale wie auf dem Bildschirm sein würden


Ich warte sehnlichst

 
mytarmailS:

Zeigen Sie mir die Einträge der Waggons und Kreuzungen, um Signale wie auf dem Screenshot zu haben.


Ich warte wirklich

1938 Seiten Diskussion über MO-Technologie, um eine kleine Chance zu bekommen, etwas mit Devisen zu verdienen?))) Verbessert die Technologie, ihr Kenner, patentiert sie und ihr werdet die reichsten Menschen sein. Wie es in einem berühmten Film "Savages, it makes you like to cry" heißt. :))))
 
ReTeg Konow:
1938 Seiten Diskussion über MO-Technologie, um eine kleine Chance zu bekommen, etwas aus Forex zu machen?))) Verbessert die Technologie, ihr Kenner, patentiert sie und ihr werdet die reichsten Menschen sein. Wie es in einem berühmten Film "Savages, it makes you like to cry" heißt. :))))

Peter, sie wissen einfach nicht, dass

Kein Indikator, selbst der genaueste, wird Ihnen beim Handel helfen.

Sie brauchen einen Kopf für den Handel.

Ich habe Ihnen ein Beispiel genannt:

Super-Indikator signalisiert KAUFEN!

die Neuronen angenommen, der Kauf eröffnet

der Prognostiker hat geraten, den Mauszeiger bewegt und den Preis nach unten verschoben

Na und?

Solange sie nicht erkennen, dass sie es mit diesem System zu tun haben, werden sie verlieren.

und wenn sie herausfinden, wie sie nicht verlieren können, werden sie vielleicht etwas dagegen tun

 
Renat Akhtyamov:

Na und?

Ja!!! Du bist ein Schwätzer, zeig mir den Händler deiner Mutter!

 
mytarmailS:

Ja, das!!! du bist ein Plappermaul, zeig mir deinen Händler Mama's Mama's Mama's Mama's Mama's Mama!

Oh, mach dich nicht lächerlich, beende deinen Neuronenplummer.

Viel Glück!

 
Renat Akhtyamov:

Mach dich nicht lächerlich, beende deinen Neuronenplummer.

Viel Glück!

Zeigen Sie mir Ihr Mashki, oder sind Sie ein Idiot?

 
mytarmailS:

Zeigen Sie mir Ihre Taschen, oder sind Sie ein Idiot und stehen nicht für das ein, was Sie sagen?

Holen Sie es und ziehen Sie es an.

Sie haben die Originalkarte.

und nichts für ungut, es wird so sein, wie ich gesagt habe.

In der Automatisierungstechnik ist das Testen die unangenehmste Tätigkeit, denn die Enttäuschung über die geleistete Arbeit ist das härteste Gefühl
 
Renat Akhtyamov:

nehmen und überlagern.

Sie haben die Originalkarte.

und seien Sie nicht beleidigt, es wird so sein, wie ich sagte

du bist dümmer als die Wand, an der du sitzt, die Überquerung der Waggons kann im Wohnwagen nicht extrem sein ...

Nehmen Sie Ihren Peter und optimieren Sie die Stochastik, das ist alles, was Sie tun können ...

viel Glück adabolic

