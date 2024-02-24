Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1945

Neuer Kommentar
 
Maxim Dmitrievsky:

und dann anathematisieren

Was ist das? Ich verstehe das überhaupt nicht.

 
mytarmailS:

Was ist das? Ich verstehe das überhaupt nicht.

Nun, es ist ein bisschen so, als würde man ihm die Gurke aufreißen..... wenn ich es richtig verstehe... :-)
[Gelöscht]  
mytarmailS:

Was ist das? Ich verstehe das überhaupt nicht.

exkommunizieren ))

 
Maxim Dmitrievsky:

Wie sieht das Feld aus? Was ist der letzte Wert in der anderen Dimension?

print(tmpIn[I[0],-6:],tmpOut[I[0]])
print(In[0,-6:],Out[0])
 
Evgeny Dyuka:

Haben Sie herausgefunden, wie Sie die Bedeutung der Eingaben bestimmen können?

 
mytarmailS:

...

Wie lange halten Sie es aus, dass nur 5% der nützlichen Informationen im Müll von Schwachköpfen untergehen, die nicht einmal programmieren können, aber etwas beweisen, kritisieren ... Während Mutti in der Küche Kohlsuppe kocht ...

Sehen Sie, wie ich in MQL programmieren kann:


Visueller GUI-Builder für mql-Programme mit Anbindung an den Code.))
 
ReTeg Konow:

Sehen Sie, wie ich in MQL programmieren kann:


Visueller GUI-Builder für mql-Programme mit Anbindung an den Code.)))
Besonders lustig ist es, wenn man Pfeile zur Eingabe von Koordinaten verwendet. Es ist einfach, einen Programmierer zu sehen, seit er in den Windeln war.... Haben Sie etwas dazu zu sagen oder können Sie nur Definitionen aus Wikipedia verwenden?
 
Maxim Dmitrievsky:

Ich schlage vor, ihn aus Spaß zu melden (Schaltfläche "Verstoß") und dann zu bestrafen.

Ihre Kameraden wissen nicht, was das Wort bedeutet. Du bist jetzt der Klügste hier.))

[Gelöscht]  
Rorschach:

https://colab.research.google.com/drive/1quPL9ebBUxMK62bXWSVsIhjsKAMKdTgZ?usp=sharing

alles ist auch dort oben verlinkt

Out=In[1:,-1]
In=In[:-1,:]

hier, in der zweiten Zeile, ändert In nicht nur In, sondern auch Out

Sie müssen diese Zuweisungen nach Möglichkeit vermeiden, um Verwirrung zu vermeiden, wenn eine Änderung in einer Variablen eine Änderung in der anderen verursacht.

 
Rorschach:

Haben Sie herausgefunden, wie Sie die Bedeutung der Eingaben bestimmen können?

Was meinen Sie mit "Eingaben"?
1...193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952...3399
Neuer Kommentar