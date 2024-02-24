Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1941
oder geben Sie nichts ein, es wird nach Mustern unterschiedlicher Länge (Fenster) gesucht und die besten Sets werden im Bild angezeigt
Das ist sehr gut...
Wie lautet der Name dieser Funktion?
Ich lerne gerade Python (ich lese ein rosafarbenes Buch), es gibt einen Unterschied zwischen dynamischen und statischen Sprachen ganz am Anfang und der Unterschied ist gleichbedeutend mit Referenz und Kopie. Es ist eine coole Sprache. Insbesondere nach BASIC)))))
Es scheint alles vertraut zu sein, aber das Verhalten ist anders, aber es ist eine Schande.
hier sind 3 verschiedene beste Muster (in Unterfenstern, rot) und ihre Nachbarn schwarz (ähnlich)
es ist ohne Muster, er hat es selbst gefunden.
Profil, Zahlen= mp.analyze(fr_prices)
Ich verstehe nicht wirklich alle Funktionen
Sicher. Wissen Sie, was eine Invariante ist? Polymorphismus (Vielgestaltigkeit), Objekt, Form, haben Sie schon gehört? )
Warum diese verallgemeinernden Begriffe hier. Sie lenken von der eigentlichen Aufgabe, der Suche nach Mustern, ab und sind daher unnötig. Und so ist es wahr, und zwar allgemein für NS und MO im Allgemeinen, aber nur ohne jeden Nutzen für lokale Probleme. Und nicht in diesem Thread.
Natürlich. Wissen Sie, was eine Invariante ist? Polymorphismus, Objekt, Form, haben Sie schon gehört? )
Wow, der Typ hat Köpfchen, das sehe ich sofort, er kennt so unverständliche Wörter... Ich kann sehen, dass er Erfahrung hat, dass er Zen lernt und andere unterrichtet...
Wahrscheinlich haben Sie eine Lösung in Form eines Roboters oder einer Marktanalyse als Ergebnis einer intellektuellen Entwicklung?
Vielleicht kannst du mir deine Arbeit zeigen, oder deine Mutter erlaubt es nicht?
Wird nach mehrdimensionalen Reihen gesucht?
Kann es mehrdimensionale Reihen durchsuchen? Wissen Sie das?
Das glaube ich nicht.
Kann das Programm nach mehrdimensionalen Reihen suchen?
Warum? Die Reihe der verschiedenen TFs kann immer noch zu einer zusammengefasst werden. oder wofür sonst?
Warum sind diese Begriffe hier verallgemeinernd? Sie lenken von der eigentlichen Aufgabe, der Suche nach Mustern, ab und sind daher unnötig. Und so, ja, wahr, und wahr für NS und MO im Allgemeinen, aber nur ohne den Nutzen der Aufgabe hier. Und nicht in diesem Thread.
Wahrscheinlich ohne Nutzen, wenn man davon ausgeht, dass der Nutzen die monetäre Belohnung des Devisenhandels ist.
Nein, sie durchschauen die einfache Wahrheit von Perelman. Aber hier ist die Länge der Überprüfung Vektor mit Ihren Bedingungen erhöht. Wenn man etwas untersucht, sind Verallgemeinerungen erforderlich, wenn es mehr als 2 Fragen gibt. Aber hier gibt es nur einen. Daher werden sie nicht benötigt.