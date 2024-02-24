Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1941

Neuer Kommentar
 
Maxim Dmitrievsky:

oder geben Sie nichts ein, es wird nach Mustern unterschiedlicher Länge (Fenster) gesucht und die besten Sets werden im Bild angezeigt

Das ist sehr gut...

Wie lautet der Name dieser Funktion?

 
Valeriy Yastremskiy:

Ich lerne gerade Python (ich lese ein rosafarbenes Buch), es gibt einen Unterschied zwischen dynamischen und statischen Sprachen ganz am Anfang und der Unterschied ist gleichbedeutend mit Referenz und Kopie. Es ist eine coole Sprache. Insbesondere nach BASIC)))))

Es scheint alles vertraut zu sein, aber das Verhalten ist anders, aber es ist eine Schande.

[Gelöscht]  
mytarmailS:

Das ist ein sehr guter Beitrag...

Wie wird diese Funktion genannt?

hier sind 3 verschiedene beste Muster (in Unterfenstern, rot) und ihre Nachbarn schwarz (ähnlich)

es ist ohne Muster, er hat es selbst gefunden.

Profil, Zahlen= mp.analyze(fr_prices)

mp_profile, mp_figures= mp.analyze(fr_prices,windows=150)


Ich verstehe nicht wirklich alle Funktionen

 
Retag Konow:
Sicher. Wissen Sie, was eine Invariante ist? Polymorphismus (Vielgestaltigkeit), Objekt, Form, haben Sie schon gehört? )

Was wollen Sie hier "anschieben"? - Methoden zur "Extraktion" der Invariante unter der polymorphen Hülle des Objekts. So kann man sie innerhalb einer Umgebung identifizieren. Sie wenden mathematische und algorithmische Werkzeuge an.

Aber Ihnen fehlt eine abstrakte, philosophische Denkweise, um das zu verstehen. Aber wenn Sie es verstehen, würden Sie die Methoden der Verarbeitung des Umschlags (Arrays von verwandten Daten aus den Formen des Objekts Phänomen) zu verbessern und öffnen sich viel weiter finanzielle Horizonte).

Verbessern Sie die MO selbst und Sie werden zufrieden sein).

Warum diese verallgemeinernden Begriffe hier. Sie lenken von der eigentlichen Aufgabe, der Suche nach Mustern, ab und sind daher unnötig. Und so ist es wahr, und zwar allgemein für NS und MO im Allgemeinen, aber nur ohne jeden Nutzen für lokale Probleme. Und nicht in diesem Thread.

 

Natürlich. Wissen Sie, was eine Invariante ist? Polymorphismus, Objekt, Form, haben Sie schon gehört? )

Was wollen Sie hier "anschieben"? - Methoden zur "Extraktion" der Invariante unter der polymorphen Hülle des Objekts. So kann man sie innerhalb einer Umgebung identifizieren. Sie wenden mathematische und algorithmische Werkzeuge an.

Aber Ihnen fehlt eine abstrakte, philosophische Denkweise, um das zu verstehen. Aber wenn Sie es verstehen, würden Sie die Methoden der Verarbeitung des Umschlags (Arrays von verwandten Daten aus den Formen des Objekts Phänomen) zu verbessern und öffnen sich viel weiter finanzielle Horizonte).

Verbessern Sie die MO selbst und Sie werden zufrieden sein).

Wow, der Typ hat Köpfchen, das sehe ich sofort, er kennt so unverständliche Wörter... Ich kann sehen, dass er Erfahrung hat, dass er Zen lernt und andere unterrichtet...

Wahrscheinlich haben Sie eine Lösung in Form eines Roboters oder einer Marktanalyse als Ergebnis einer intellektuellen Entwicklung?

Vielleicht kannst du mir deine Arbeit zeigen, oder deine Mutter erlaubt es nicht?

 
Maxim Dmitrievsky:

hier sind 3 verschiedene beste Muster (in Unterfenstern, rot) und ihre Nachbarn schwarz (ähnlich)

dies ist ohne Muster, er hat es selbst gefunden

Profil, Zahlen= mp.analyze(fr_prices)

mp_profile, mp_figures= mp.analyze(fr_prices,windows=150)


Ich verstehe nicht wirklich alle Funktionen

Wird nach mehrdimensionalen Reihen gesucht?

[Gelöscht]  
mytarmailS:

Kann es mehrdimensionale Reihen durchsuchen? Wissen Sie das?

Das glaube ich nicht.

 
mytarmailS:

Kann das Programm nach mehrdimensionalen Reihen suchen?

Warum? Die Reihe der verschiedenen TFs kann immer noch zu einer zusammengefasst werden. oder wofür sonst?

 
Valeriy Yastremskiy:

Warum sind diese Begriffe hier verallgemeinernd? Sie lenken von der eigentlichen Aufgabe, der Suche nach Mustern, ab und sind daher unnötig. Und so, ja, wahr, und wahr für NS und MO im Allgemeinen, aber nur ohne den Nutzen der Aufgabe hier. Und nicht in diesem Thread.

Wahrscheinlich ohne jeglichen Nutzen, wenn wir davon ausgehen, dass der Nutzen in einer finanziellen Belohnung durch Forex besteht.
 
Reg Konow:
Wahrscheinlich ohne Nutzen, wenn man davon ausgeht, dass der Nutzen die monetäre Belohnung des Devisenhandels ist.

Nein, sie durchschauen die einfache Wahrheit von Perelman. Aber hier ist die Länge der Überprüfung Vektor mit Ihren Bedingungen erhöht. Wenn man etwas untersucht, sind Verallgemeinerungen erforderlich, wenn es mehr als 2 Fragen gibt. Aber hier gibt es nur einen. Daher werden sie nicht benötigt.

1...193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948...3399
Neuer Kommentar