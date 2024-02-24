Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2672
Was machen Sie schon wieder mit Ihrer Medizin?)))
Nein, natürlich kann man das, und man kann sogar starke Signale vergleichen, aber man kann noch keine schwachen Signale vergleichen. Um schwache oder alle Signale vergleichen zu können, brauchen wir vielleicht eine häufigere Zerlegung in der Zeit oder etwas anderes. Wir wissen, dass der Impuls eine gedämpfte Welle ergibt. Aber wir können sie noch nicht berechnen.
Nun, dann verstehen wir uns nicht.
Die Natur hat bereits alles für uns berechnet. Man muss nur genau beobachten.
Haben Sie ein Beispiel für dieses Problem? Es ist interessant, darin herumzustochern.
soll es so aussehen?
P[i] - log( Mittelwert(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
wobei " P[ii ] " für die letzten 20 Kurseund " P[i] " der aktuelle Kurs ist.
So sollte es bei einem Faktor von 150 aussehen.
250
Wenn Sie die Periode von Mashka erhöhen, würde es so aussehen
es geht darum, so viele Informationen wie möglich in ein einziges Feature zu packen und es gleichzeitig stationär zu machen
dann vergleichen Sie es mit Ihren Tags anhand eines Informationskriteriums und gehen es durch, bis Sie das Maximum erreicht haben.
Dieses wird in jeder Hinsicht das beste sein.
Und sie ist schneller als Forest oder NS.
Was verwenden Sie, um Informationen zu messen? Was verwenden Sie, um die Altmodischkeit zu ändern? Wie messen Sie, dass dieses Attribut besser ist als andere?
Es geht mir nur um die Stationarität. Damit die Zeichen bei neuen nicht aus dem Rahmen fallen und nicht zu sehr an einer bestimmten Stelle kleben bleiben.
Der Rest steht oben.du und deine Sinusoide haben sich von der MO im Allgemeinen distanziert, wie es scheint :) es gibt keine Spezialisten mehr für das Thema, nur Alexey schreibt manchmal etwas über Statistik und Verteilungen.
Was nützt es, wenn alle das Gleiche tun?