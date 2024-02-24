Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2672

Was machen Sie schon wieder mit Ihrer Medizin?)))
Sie sagten, man könne ein Schiebefenster nicht verwenden, um Harmonien unterwegs zu markieren, ich sagte, man könne es, darum ging es in der Unterhaltung, wie ich finde.

Nein, natürlich kann man das, und man kann sogar starke Signale vergleichen, aber man kann noch keine schwachen Signale vergleichen. Um schwache oder alle Signale vergleichen zu können, brauchen wir vielleicht eine häufigere Zerlegung in der Zeit oder etwas anderes. Wir wissen, dass der Impuls eine gedämpfte Welle ergibt. Aber wir können sie noch nicht berechnen.

 
Nun, dann verstehen wir uns nicht.

 
Die Natur hat bereits alles für uns berechnet. Man muss nur genau beobachten.

 
Haben Sie ein Beispiel für dieses Problem? Es ist interessant, darin herumzustochern.

soll es so aussehen?


P[i] - log( Mittelwert(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150

wobei " P[ii ] " für die letzten 20 Kurse

und " P[i] " der aktuelle Kurs ist.

So sollte es bei einem Faktor von 150 aussehen.

250

Wenn Sie die Periode von Mashka erhöhen, würde es so aussehen


 
es geht darum, so viele Informationen wie möglich in ein einziges Feature zu packen und es gleichzeitig stationär zu machen

dann vergleichen Sie es mit Ihren Tags anhand eines Informationskriteriums und gehen es durch, bis Sie das Maximum erreicht haben.

Dieses wird in jeder Hinsicht das beste sein.

Und sie ist schneller als Forest oder NS.

Wie messen Sie die Informativität? Was verwenden Sie, um die Alterung zu ändern? Wie messen Sie, dass diese Funktion besser ist als andere?
Es geht mir nur um die Stationarität. Damit die Zeichen bei neuen nicht aus dem Rahmen fallen und nicht zu sehr an einer bestimmten Stelle kleben bleiben.

Der Rest steht oben.

du und deine Sinusoide haben sich von der MO im Allgemeinen distanziert, wie es scheint :) es gibt keine Spezialisten mehr für das Thema, nur Alexey schreibt manchmal etwas über Statistik und Verteilungen.
 
Was nützt es, wenn alle das Gleiche machen?

Sinusoide sind eine Art von Basisfunktionen, d.h. eine der Methoden der Annäherung/Training, ebenso wie Polynome, neuronale Netze, Forrests....

Nur Sinusoide sind rauschfrei, mit klaren Parametern und es ist klar, wie man mit ihnen Invarianz erreicht, also denke ich, dass ich zumindest mit den Experten mithalten kann))).


Ahah, du vergewaltigst deine eigene Maschine, und du lachst mit Sinusoids))))
Was haben sie mit Zitaten zu tun?)
Sie werden verwendet, um Zeitkomponenten mit strenger Periodizität zu kodieren, sonst nirgends, glaube ich. Um kategorische Variablen in kontinuierliche Variablen zu übersetzen. Und selbst damit machen sie einen schlechten Job, rbf-Kerne sind besser.
Definieren Sie den Umfang. Es fühlt sich an, als wäre man an die MOE-Decke gestoßen, hätte gemerkt, dass nichts mehr geht, und beschlossen, mit dem Abbau zu beginnen, damit man sich mit neuem Elan vom Boden abstoßen kann 🙄.
