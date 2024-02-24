Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1935
1. dann verstehe ich immer noch nicht
3. nach der Transformation keine korrelierten Merkmale vorhanden sind. Ja, wir können sagen, dass sie in andere Strukturen (Attribute) übergehen, aber schon ohne Redundanz
4.
es handelt sich um einen einzigen Ausdruck, innerhalb dessen Sie keine Kommentare abgeben können ))))
1. Was hier nicht klar ist - wir haben unsere Prädiktoren, von denen wir wissen, wie sie zu reproduzieren sind, und dann werden sie nach bestimmten Regeln umgewandelt, und es werden neue Prädiktoren erzeugt, die nach bestimmten Regeln berechnet werden, die während der Umwandlung erstellt wurden, und die auf jede beliebige Ausgangsstichprobe angewendet werden können. Ich muss also diese resultierenden Regeln in einer separaten Datei speichern, um die Zeichenkette zu konvertieren, wenn ein neuer Balken im Terminal erscheint - d.h. ich brauche Autonomie von R.
3. ich behaupte, dass sie vor der Umstellung stark korreliert waren, was zu einer erheblichen Verringerung führte. Ob sie fusionieren oder nicht, muss ich noch analysieren.
4. Mein R flucht nicht und alles funktioniert, aber im Kern der Frage - Modellbildung und Clustering sind nicht verwandt.
Hier habe ich eine umap-Komponente heruntergeladen, 2500 Merkmale in eine Zeile komprimiert, natürlich mit einem Verlust, aber für Tests reicht es
Überlegen Sie mal: Ich habe den Algorithmus für 2500 Merkmale mit einem Verlust von +-10% beschrieben.
Sagen Sie mir also, wie Sie diese Komponenten entladen können :)
1. dann sprich deutlicher, denn Regeln, Regeln sind Transformationen, nicht Regeln, Regeln sind wenn, dann sonst ...
ein trainiertes Modell durchläuft die Vorhersagefunktion und Sie erhalten die Modellausgabe
4. Sie sind nicht verwandt, worauf sollte ich achten?
Sagen Sie mir also, wie man diese Komponenten entlädt :)
PR <- Vorhersage(um , X)
PR <- Vorhersage (Modell, neue Daten oder was auch immer)
1. Nun, wie sonst klar zu sein - es gibt Synonyme Prädiktoren/Features/Regeln, wir hatten eine Regel und konvertiert zu einem anderen, und ich brauche Konvertierung Logik, mit der Regeln2 von Regel1 zu erhalten - ist das klar? :)
4. Das steht in der Wiki: "Die Dimensionalitätsreduktion wird in der Regelvor der Anwendungder k-nearest neighbour-Methode durchgeführt", und hier verstehe ich, dass das Clustering auf neue Prädiktoren/Regeln angewendet werden sollte, um die resultierenden Dimensionen zu verallgemeinern, so dass es nicht zu viele gibt...
Und in welchem Format sollte dies in einer Datei gespeichert werden?
1. Wie kann ich es noch deutlicher machen - es gibt Synonyme für Prädiktoren/Features/Regeln, wir hatten eine Regel und konvertierten in eine andere, und ich brauche die Konvertierungslogik, mit der ich Regel2 aus Regel1 erhalte - ist das klar? :)
Für die, die im Tank sind!!!
Synonyme sind Zeichen/Merkmale/Prädiktoren ...
Ein Hinweis kann alles sein, auch eine Regel, eine Regel kann nicht alles sein.
Der Preis mag ein Zeichen sein, aber er ist keine Regel! WAS NICHT WICHTIG IST ????
Eine Funktion kann ein Zeichen sein, aber eine Funktion ist keine Regel; bestimmte Regeln können auf einer Funktion beruhen, aber das ist nicht dasselbe !!!!.
Eine mathematische Umwandlung kann ein Zeichen von 2+2 sein, aber 2+2 ist keine Regel, sondern eine mathematische Umwandlung. WAS NICHT VERSTEHEN ????
Und wenn Sie eine mathematische Transformation als Regel bezeichnen und eine Funktion als Regel, und sich wundern, dass ich Sie nicht verstehe, werde ich nervös, und ich werde auch nervös, wenn ich Ihren Beitrag dreimal lese und versuche zu verstehen, was Sie meinen. Und wenn ich dir sage, du sollst dich klarer ausdrücken, und du fängst an zu argumentieren, dann frage ich mich, wozu ich das alles brauche...
4. Im Wiki steht das:"Die Dimensionalitätsreduktion wird in der Regelvor der Anwendung derk-nearest neighbour-Methode durchgeführt", und hier verstehe ich, dass das Clustering auf neue Prädiktoren/Regeln angewendet werden sollte, um die erhaltene Dimensionalität zu verallgemeinern, so dass es nicht zu viele von ihnen gibt...
lesen Sie den Fluch der Dimensionalität, besonders hervorgehoben in rot und in großen Buchstaben.
In welchem Format sollten Sie sie in einer Datei speichern?
Welches Format benötigen Sie?
Dies ist von Expert, Neuro-Bitcoin-Prognose für die letzte Woche, erste Bildschirm ohne Filter, zweite das gleiche, aber mit "Vertrauen" Filter 40.
Euro gibt nicht diese Qualität, aber in der Nähe davon.
Es ist alles eine Rhetorik der individuellen Wahrnehmung.
Speichern Sie sie in einem lesbaren Format, z. B. csv.
Diese Python ist eine faszinierende Sache. Ich muss etwas umrühren. Ich schreibe:
tmpIn=In tmpOut=Out I=np.arange(len(Out)) np.random.shuffle(I) for i in range(len(Out)): In[i]=tmpIn[I[i]] Out[i]=tmpOut[I[i]]
Es gibt nur Mist aus. Ich habe ihn vor dem Ein- und Ausschleifen zurückgesetzt und es funktioniert. Ich konnte jeden einzelnen Schritt überprüfen.
1. Das ist alles nur eine Rhetorik der individuellen Wahrnehmung.
2. Speichern Sie in einem lesbaren Format, z. B. csv.
1. Verdammt Alexey, wenn jeder Lehrer in deiner Stadt eine individuelle Wahrnehmung hätte, würde einer den Buchstaben "B" als "zyu" haben und ein anderer "69" (Individualität). und der andere hätte eine 69, du merkst, dass du immer noch nicht lesen kannst!!! Ich lese, was du sagst, ich verstehe nicht, ich werde nervös, du bekommst keine Antworten auf deine Fragen, weil ich sie nicht verstehe, die Zeit ist verschwendet, es nützt nichts und wer hat sich von dieser idiotischen Individualität der Wahrnehmung verbessert????
Und was hält Sie davon ab?
Interessante Sache über diesen Python. Ich muss die Mischung machen. Ich tue es:
Es gibt nur Mist aus. Ich habe ihn vor dem Ein- und Ausfahrzyklus zurückgesetzt und er funktioniert. Sie können jeden einzelnen Schritt überprüfen.
Wozu brauchen Sie diesen Python überhaupt?