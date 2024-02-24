Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1936
Wie dem auch sei, meine Freunde, Muster gibt es, man muss nur wissen, wie man sie erkennt, und Algorithmen können sie besser erkennen als Menschen.)
Ich glaube nicht, dass es ein Unfall ist...
Dies ist von Expert, Neuro-Bitcoin-Prognose für die letzte Woche, erste Bildschirm ohne Filter, zweite gleich, aber mit "Vertrauen" Filter 40.
Euro ist nicht von dieser Qualität, aber in der Nähe davon.
Wann werden Sie handeln?
Noch nicht ganz da, stößt an eine Mauer.
65% ?
Im Moment liegt die Vorhersagequalität für JEDE Kerze bei etwa 52-53%. Das gilt für JEDEN. Es gibt mindestens drei Möglichkeiten, mehr oder weniger gute Antworten zu fälschen, um 65 % zu erreichen, aber sie sind rar gesät, und es gibt sie nur im Test. Wenn der reale Markt bei 65% läge, würde ich den Binärmarkt schlagen, aber bisher habe ich nur "zurückgeschlagen", d.h. es sind ungefähr 56-58% auf dem realen Markt.
Vielleicht ist dies die globale Grenze meiner Methode, vielleicht auch nicht )) Arbeiten...
So ist es nicht...
Haben Sie schon einmal versucht, die Inputqualität zu verbessern, anstatt die Prognosequalität...
Beispiel: Wählen Sie alle Abschnitte aus, in denen das Netz mehr als 60 % Konfidenz aufweist, und erstellen Sie aus diesen Abschnitten eine separate Datentabelle, und trainieren Sie das Netz erneut...
Wenn Sie die Qualität der Vorhersage nicht verbessern können, versuchen Sie, die Qualität der Eingabe zu verbessern... und da brauchen Sie keine 80% Fehler...
Wenn eine gute Eingabe gibt Ihnen 1 bis 6 Stop / Gewinn zum Beispiel können Sie falsch sein 75% der Zeit und immer noch einen guten Gewinn...
Ich stelle bei jeder Kerze die Netzfrage "auf oder ab". Sobald ich anfange, nicht mehr alles, sondern nur noch ein bestimmtes zu lernen, sinkt die Qualität sofort. Ich denke, das liegt daran, dass das Netz nicht mehr den wirklichen Markt kennenlernt, sondern unsere Vorstellung vom Markt, und alles, was unsere ist, ist immer falsch ))
Ich schätze diese 52-53 %, denn das sind die Muster, die das Netz selbst herausgezogen hat, und was in seinem Kopf ist, ist völliger Schwachsinn.
Es ist eine höllische Arbeit, diese >60 werden auf einer Teststrecke erzielt. D.h. man muss einen Test in einen Trainingsdatensatz umwandeln + einen neuen Testdatensatz + der Datensatz selbst wird für das Training nicht ausreichen. Nicht bereit für solche Taten
es ist ein 6-Minuten-R-Job, oder besser gesagt, es ist überhaupt kein Job, ich habe keine Ahnung, warum Sie Python so sehr mögen
1. Verdammter Alexey, wenn jeder Lehrer in deiner Stadt eine individuelle Wahrnehmung hätte, würde der eine ein "B" mit einem "zu" haben und der andere eine "69" (Individualität). und der andere eine 69 hätte, merkst du, dass du immer noch nicht lesen kannst!!! Die individuelle Wahrnehmung ist die Sprache des Unverständnisses, die Sprache des Missverständnisses ist die Sprache des Krieges. Ich lese, was du sagst, ich verstehe dich nicht, ich werde nervös, du bekommst keine Antworten auf deine Fragen, weil ich sie nicht verstehe, die Zeit ist vergeudet, es nützt nichts und wer profitiert von dieser dummen Individualität der Wahrnehmung????
Beruhigen wir uns und seien wir nicht nervös!
Ich stimme zu, dass Synonyme ¹Prädikatoren/Attributeª sind.
Aber was das Verständnis des Begriffs "Regel" angeht, ist es nicht so klar. Eine Regel ist ein Handlungsalgorithmus, der Informationen umwandeln (zu Bedeutungen führen - alle Arten von Formeln) und systematisieren kann (die gleichen Entscheidungsbäume).
In seiner bloßen Form ist der OHLC-Preis die Beobachtung des Verhaltens des Wertes (relativer Schätzwert) eines Vermögenswertes. Aus dem Preis erhalten wir durch die Anwendung verschiedener Transformationsregeln (arithmetisch und logisch) das Ergebnis der Anwendung der Regeln in Form von fics/Prädiktoren/Signaturen. Ja, ohne Transformation können Preise auch Zeichen sein - das ist kein Widerspruch.
DieDimensionalitätsreduzierung ist eine sekundäre Transformation des Preises über zwischengeschaltete Prädiktoren/Attribute. Um zu wissen, wie sie umgewandelt wurden, müssen wir die sich daraus ergebenden Umwandlungsregeln kennen, die entweder arithmetische Ausdrücke oder logische Ausdrücke sein können. Infolge ihrer Umwandlung entstanden neue (zusätzliche/alternative) Fiches/Prädiktoren/Attribute.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Regel in diesem Zusammenhang eine Beschreibung des Prozesses der Umwandlung von Preisen in und aus Fichen/Prädikatoren/Signaturen in neue Fichen/Prädikatoren/Signaturen ist.